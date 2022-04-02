«Новые люди» доставят гуманитарную помощь беженцам из Донбасса

В субботу в Москве стартовал гуманитарный автопробег партии «Новые люди». Более ста автомобилей доставят в Белгород гумпомощь, которую с февраля собирали в региональных отделениях партии. Груз состоит из одежды, медикаментов, средств гигиены и одноразовой посуды.

В субботу в российской столице стартовал гуманитарный автопробег партии «Новые люди» по маршруту Москва-Тула-Елец-Воронеж-Валуйки (Белгородская область). Участники акции доставят гуманитарную помощь в Белгородскую область, где сосредоточено огромное количество беженцев с Украины и Донбасса. В том числе помощь будет доставлена в больницы и госпитали региона, сообщили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе партии.

Всего в пробеге участвует более 100 машин. По ходу следования по маршруту они будут останавливаться в городах и забирать оттуда гумпомощь, которую собирали региональные отделения партии. В первую очередь речь идет о продуктах, одежде, медикаментах, средствах гигиены и одноразовой посуде, то есть самое необходимое для людей, которым в спешке пришлось уехать из зоны боевых действий.

Пункты сбора гуманитарной помощи открылись в феврале. В партии заявляют, что «автопробег «Новых людей» станет одним из самых масштабных гуманитарных мероприятий». Финиширует проект в Белгороде на улице Князя Трубецкого.

Число граждан, прибывших в Россию с территории Украины, ДНР и ЛНР, превысило 548 тыс. человек. Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД