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«Новые люди» доставят гуманитарную помощь беженцам из Донбасса
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В субботу в Москве стартовал гуманитарный автопробег партии «Новые люди». Более ста автомобилей доставят в Белгород гумпомощь, которую с февраля собирали в региональных отделениях партии. Груз состоит из одежды, медикаментов, средств гигиены и одноразовой посуды.
В субботу в российской столице стартовал гуманитарный автопробег партии «Новые люди» по маршруту Москва-Тула-Елец-Воронеж-Валуйки (Белгородская область). Участники акции доставят гуманитарную помощь в Белгородскую область, где сосредоточено огромное количество беженцев с Украины и Донбасса. В том числе помощь будет доставлена в больницы и госпитали региона, сообщили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе партии.
Всего в пробеге участвует более 100 машин. По ходу следования по маршруту они будут останавливаться в городах и забирать оттуда гумпомощь, которую собирали региональные отделения партии. В первую очередь речь идет о продуктах, одежде, медикаментах, средствах гигиены и одноразовой посуде, то есть самое необходимое для людей, которым в спешке пришлось уехать из зоны боевых действий.
Пункты сбора гуманитарной помощи открылись в феврале. В партии заявляют, что «автопробег «Новых людей» станет одним из самых масштабных гуманитарных мероприятий». Финиширует проект в Белгороде на улице Князя Трубецкого.
Число граждан, прибывших в Россию с территории Украины, ДНР и ЛНР, превысило 548 тыс. человек. Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Бойцы ДНР и России устранили опасную снайпершу в Мариуполе
Военнослужащие армии России совместно с коллегами из ДНР уничтожили особо опасную снайпершу в Мариуполе: женщина убивала как военных, так и мирных.
Бойцы опубликовали тело снайперши, завернутое в покрывало. Авторы Telegram-канала «Мариуполь Z» отмечают, что женщина успела убить и мирных, и военных в Донбассе. По данным же Telegram-канала «Оперативные сводки», снайперша может быть причастна к убийству минимум семи солдат, передает «Царьград».
Предположительно, ликвидированной может быть известная на Украине профессиональная убийца Елена Белозерская, которая начинала работать журналисткой, но позже присоединилась к группировке нацистов. Отмечается при этом, что Белозерская была блондинкой, а убитая снайперша – брюнетка.
Второе предположение – убитая служила снайпером в полку «Азов». Фото ее удостоверения появилось в Telegram-канале блогера Сергея Колясникова. Согласно документу, она носила позывной «Оса». Официальных комментариев по этому поводу не поступало.
Ранее сообщалось, что украинские войска в 12.02 обстреляли населенный пункт Старомихайловка в ДНР, выпустив восемь мин калибром 120 мм.
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Силы ДНР уничтожили два украинских вертолета под Мариуполем
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Уничтожены еще два украинских вертолета, направленных на эвакуацию командиров националистов из Мариуполя, сообщил замначальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Согласно информации, силы ПВО ДНР уже уничтожили в четверг два вертолета украинских войск около Мариуполя и пресекли попытку эвакуации главарей националистов.
«Политическое руководство в Киеве предприняло очередную попытку эвакуации главарей украинских националистов из Мариуполя. Сегодня утром нашими средствами противовоздушной обороны недалеко от Мариуполя были обнаружены и уничтожены два вертолета противника, один из которых упал в районе населенного пункта Рыбацкое. Место падения второго вертолета и количество ликвидированных националистов уточняются», – передает ТАСС его слова.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в районе Мариуполя над Азовским морем сбит украинский вертолет Ми-8, который направлялся для эвакуации командиров нацбатальона «Азов». Кроме того, в понедельник Конашенков сообщил, что за минувшие сутки ВКС и ПВО России сбили пять украинских боевых самолетов и 19 беспилотников.
Ранее сообщалось, что ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили укрепленные опорные пункты и огневые позиции бронетехники украинских войск.
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Пушилин заявил об ускорении операции по освобождению ДНР
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Процесс освобождения Донецкой Народной Республики (ДНР) проходит интенсивнее, однако о сроках завершения операции сейчас судить невозможно, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Говорить о конечном сроке [завершения операции по освобождению ДНР] пока не представляется возможным. Все сопряжено с множеством факторов, но то, что операция ускоряется, это уже факт», – сказал он в эфире телеканала «Россия–1», передает ТАСС.
Пушилин добавил, что на данный момент освобождено около 55–60% территории республики.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Ударные вертолеты Ка-52 уничтожили огневые позиции бронетехники ВСУ
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили укрепленные опорные пункты и огневые позиции бронетехники украинских войск, сообщили в Минобороны.
«Экипажи армейской авиации выполнили пуски управляемых и неуправляемых ракет парами с малых высот, уничтожив замаскированный пункт управления и опорный пункт подразделений ВСУ. Ракетным ударом вертолетов армейской авиации уничтожена бронетехника и живая сила противника», – передает ТАСС сообщение ведомство.
Также отмечается, что результат уничтожения укрепрайона ВСУ фиксировался средствами объективного контроля.
Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации на Украине.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Подразделения вооруженных сил ДНР овладели большей частью Новобахмутовки
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Подразделения вооруженных сил Донецкой народной республики овладели большей частью Новобахмутовки, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики овладели большей частью Новобахмутовки и ведут бой с отходящими подразделениями украинской 25-й отдельной воздушно-десантной бригады», – передает ТАСС его слова.
Конашенков добавил, что за ночь в этом районе уничтожены до 40 националистов, танковый и два мотопехотных взвода, а также минометная батарея.
Ранее генерал рассказал, что авиация ВКС России уничтожила высокоточными ракетами украинские военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске.
Вооруженные силы России за сутки поразили 67 военных объектов Украины, в том числе два склада ракетно-артиллерийского вооружения и 54 района сосредоточения боевой техники украинской армии.
С начала проведения специальной военной операции уничтожено 381 беспилотный летательный аппарат (БЛА), 1 882 танка и 203 установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) украинских вооруженных сил.
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Эксперт: Все ключевые вопросы между Россией и Украиной решаются сейчас на поле боя
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«Российско-украинские контакты в любом случае нужно продолжать, ведь такой формат дает возможность перейти к дальнейшим шагам», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко, комментируя ход переговорного процесса между Москвой и Киевом.
«Все ключевые вопросы все-таки решаются сейчас на поле боя, а не за столом переговоров. А дальше возникает вопрос – как закончится спецоперация, где будет найдена точка равновесия», – считает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.
При этом эксперт отметил, что, российско-украинские переговоры в любом случае нужно продолжать, ведь такой формат «дает возможность перейти к дальнейшим шагам». Минченко подчеркнул – хотя в адрес главы нашей делегации Владимира Мединского и звучала критика «за его выступление после стамбульского раунда переговоров, но он сказал одну важную вещь – о технологии переговорного процесса».
«Сначала готовится договор, затем его парафируют – то есть предварительно подписывают министры иностранных дел, потом происходит встреча президента России Владимира Путина с президентом Украины. То есть, как минимум, есть какой-то понятный протокол взаимодействия, потому что до этого украинская сторона требовала встречи Путина и Зеленского без всяких предварительных условий», – подчеркнул собеседник.
В то же время Минченко считает, что общественно-политический климат в России и на Украине таков, что «какой-то компромисс будет восприниматься проблематично» – что осложняет ход переговоров. «Должно все-таки что-то произойти, чтобы общественное мнение на Украине и в России признало те договоренности, которые могут быть приняты», – подытожил Минченко.
Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Украина демонстрирует понимание, что вопросы Крыма и Донбасса решены. «Считаю существенным прогрессом то, что украинские переговорщики подтвердили необходимость обеспечения неядерного, внеблокового статуса Украины и своей безопасности вне рамок Североатлантического альянса», – также отметил министр.
Однако уже спустя несколько часов Киев опроверг этот тезис словами президента Владимира Зеленского, который заявил, что переговорный процесс – «это пока только слова». Кроме того, он подчеркнул, что Киев не намерен «ничего отдавать».
По мнению политолога Марата Баширова, переговоры должны продолжаться хотя бы по той причине, что на них обсуждаются гуманитарные вопросы и обмен пленных. Кроме того, это демонстрация готовности России искать компромиссы.
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СК России предъявил обвинения в геноциде экс-министру обороны и главе генштаба Украины
Российские следователи предъявили обвинение в геноциде русскоязычного населения в Донбассе 22 фигурантам, среди которых экс-министр обороны Украины Валерий Гелетей и начальник украинского генштаба Виктор Муженко, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
При расследовании сотрудники ведомства проанализировали большой массив документов и других данных. «Содержащиеся в них сведения позволили расширить объем обвинения отдельным фигурантам из числа высокопоставленных украинских военнослужащих, причастных к гибели гражданского населения Донбасса. Так, на основании этих доказательств 22 лицам предъявлено обвинение в геноциде гражданского русскоязычного населения», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Отмечается, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провел в Ростове оперативное совещание, где обсуждались вопросы расследования преступлений украинских националистов в Донецкой и Луганской народных республиках.
Как добавили в СК, на данный момент уже возбуждено 590 дел о событиях на Украине. За весь период следствия допрошено более 169 тыс. человек, потерпевших – свыше 42 тыс. человек.
При этом в пресс-службе подчеркнули, что Бастрыкин поручил увеличить следственную группу по расследованию преступлений украинских националистов в Донбассе, включив в нее экспертов и криминалистов, а также указал на необходимость обеспечить группу новейшей криминалистической техникой.
«Также глава ведомства поручил управлению правового обеспечения и международного сотрудничества СК России организовать взаимодействие с представителями компетентных органов других государств для проработки правовых вопросов, связанных с текущей ситуацией», – рассказали в ведомстве.
Ранее глава делегации России на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский заявил, что российская сторона в ходе переговоров в Стамбуле заявила протест Киеву в связи с публикацией видео пыток военнопленных, украинская сторона обещала принять самые жесткие меры.
До этого в Сети появился ролик, на котором отчетливо видно, как российских военнопленных подвергает жестокому допросу украинские военные. После ряда вопросов солдат избивают до полусмерти и простреливают им ноги. Сообщалось, что это якобы произошло на территории Малороганского молочного завода под Харьковом.
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Эксперт объяснил задачи России на переговорах с Украиной
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«Несмотря на разногласия, Россия преследует сразу несколько целей в этих переговорах», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее Киев опроверг заявления России о промежуточных итогах переговоров в Стамбуле.
«Есть целый ряд причин, по которым переговоры должны продолжаться», – пояснил политолог, экс-председатель Совета министров Луганской народной республики Марат Баширов. «Первая – гуманитарные вопросы и необходимость организации эвакуационных коридоров. Для этого нужно продолжать переговоры в рабочих группах», – пояснил Баширов.
«Второе – обмен пленными. Третье – это демонстрация того, что Россия готова искать некие компромиссы», – добавил эксперт. При этом он уверен, что «дальше есть только тупик, преодолеть который можно будет только после того, как будут разгромлены группировки ВСУ в Харькове и в Донбассе». «После этого, очевидно, станет окончательно понятно, что Украина потерпела поражение», – добавил Баширов.
«Отдельного внимания заслуживает намеченный на пятницу очередной раунд переговоров. Если нам действительно дали некий текст договора, который должны подписать Лавров и Кулеба, то сейчас мы должны услышать какие-то пояснения о сути документа со стороны Кремля», – говорит политтехнолог.
Еще один аспект, по которому Кремль в скором времени должен дать комментарий, касается заявлений российской делегации после раунда переговоров в Стамбуле.
«Дело в том, что была слишком острая реакция на комментарии Мединского по итогам переговоров. Ну и нельзя считать удачными заявления Мединского на фоне ужасающих видео казней и пыток наших военнослужащих. Кадры уже точно всколыхнули все общество и это требует реакции», – пояснил собеседник.
Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил
, что Украина демонстрирует понимание, что вопросы Крыма и Донбасса решены. «Считаю существенным прогрессом то, что украинские переговорщики подтвердили необходимость обеспечения неядерного, внеблокового статуса Украины и своей безопасности вне рамок Североатлантического альянса, так же, как и понимание украинскими коллегами того, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены», – цитирует его ТАСС
.
Однако уже спустя несколько часов Киев опроверг это заявление. Так, президент Владимир Зеленский заявил, что переговорный процесс – «это пока только слова». Кроме того, он подчеркнул, что Киев не намерен «ничего отдавать».
Газета ВЗГЛЯД также писала, что Россия получила сигнал от Турции по поводу возможности организации новой встречи главы МИД Сергея Лаврова с его украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
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Глава ДНР: Жителям Славянска и Краматорска лучше выехать из городов
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«Мы призываем жителей еще не освобожденных городов выехать, пока в населенных пунктах не выставлены заградотряды нацистов», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД глава ДНР Денис Пушилин.
«Ежедневно получаем информацию о новых преступлениях против гражданского населения. Когда расстреливаются мирные граждане, которые пытаются эвакуироваться. Когда закрываются подвалы прячущимся от обстрелов людям и им не дают выйти даже за водой. Когда боевики нацбатальонов заходят в дома и убивают жителей только для того, чтобы воспользоваться их одеждой», – заявил он.
«Мы не хотим, чтобы этот список пополнялся историями из Краматорска, Славянска, где националисты уже заминировали дамбы и объекты критически важной инфраструктуры», – добавил Пушилин. Он призвал жителей этих населенных пунктов выехать.
«Вероятность котлов для группировки противника на северо-восточном направлении велика. Конечно, мы учитываем тот факт, что ВФУ продолжат использовать мирное население в качестве живого щита», – заключил глава ДНР.
Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал о расстреле в Харькове боевиками нацбатов мирных жителей за попытку выйти из подвала для поиска воды и еды, об обстреле националистами санитарного автомобиля в Сумах и о грабежах в Чернигове и Запорожье.
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Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку снарядами калибром 122 мм
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Украинские войска за 15 минут обстреляли Петровский район Донецка и Еленовку в Донецкой народной республике, выпустив десять снарядов калибром 122 мм, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщило представительство, в 8.30 мск войска Украины выпустили шесть снарядов по Донецку, а в 8.45 мск – четыре снаряда по Еленовке. Обстрел производился из населенных пунктов Красногоровка и Новомихайловка, передает РИА «Новости».
Ранее в представительстве сообщили, что более 760 обстрелов территории Луганской народной республики со стороны украинских войск зафиксировано с 17 февраля по 31 марта.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Глава ДНР: Желание быть ближе к России начало реализовываться
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«Наше желание быть как можно ближе к России в связи с признанием и последующими событиями начало реализовываться», – заявил газете ВЗГЛЯД глава ДНР Денис Пушилин.
На вопрос о возможности рассмотреть вхождение ДНР в состав Российской Федерации после освобождения всей территории республики Пушилин ответил, что сейчас в республике заняты насущными проблемами, связанными с освобождением Донбасса.
«Уверен, остальное – дело времени. Каким образом, это уже дело второе, главное – историческая справедливость восстанавливается», – сказал заявил он.
Пушилин ранее заявил, что Донецкая народная республика изучит вопрос о возможности вхождения в состав Российской Федерации.
Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее также заявил, что в ближайшее время может пройти референдум по поводу вступления республики в состав России.
А в среду президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил, что республика намерена предпринять юридические шаги о вхождении в состав России в скором времени.
Басурин назвал нахождение ДНР в составе Украины невозможным
Нахождение Донецкой народной республики в составе Украины после ее признания рядом государств невозможно, сообщил представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Вопрос нахождения ДНР в составе Украины «не актуален». «После того как нас уже признали несколько государств, шесть или семь, в первую очередь Россия, поэтому нахождение в составе Украины данной республики уже невозможно», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее глава Луганской народной республики Леонид Пасечник не исключал, что в ближайшее время на территории республики может пройти референдум о вступлении в состав России.
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин также заявлял, что ДНР изучит вопрос о возможности вхождения в состав Российской Федерации.
Более того, накануне республика Южная Осетия сообщила о намерении предпринять юридические шаги о вхождении в состав России в скором времени. Президент страны Анатолий Бибилов заявил, что сейчас Южная Осетия, Россия и весь мир переживают переломный момент.
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Мединский назвал неопровержимыми доказательства подготовки Киевом наступления в Донбассе
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Россия была вынуждена начать операцию на Украине, поскольку есть неопровержимые доказательства подготовки Киевом наступления в Донбассе, заявил в эфире канала «Россия-24» помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с украинской стороной.
«Есть неопровержимые доказательства того, что Киев планировал начать в ближайшее время наступление против Донбасса, и тогда России в любом случае пришлось бы встать на защиту десятков и десятков тысяч проживающих там наших российских граждан. В этих условиях Россия и была вынуждена начать специальную военную операцию», – цитирует его ТАСС.
Мединский напомнил, что после произошедшего на Украине в 2014 году государственного переворота Россия годами выдвигала требования «киевскому режиму и его покровителям» в сфере безопасности.
«Россия предлагала переговоры, заключение разного рода соглашений, которые должны были гарантировать и безопасность Украины, и защиту национальных интересов России. Все эти требования годами игнорировались, а из Украины, точнее, из украинской территории НАТО тоже годами создавала антироссийский плацдарм. Вступление Украины в НАТО, создание натовских военных баз на ее территории казалось вопросом уже решенным. Вопрос был только во времени», – сказал он.
По словам Мединского, уже доказано, что проводилась и «целенаправленная работа по созданию биологического оружия» на территории Украины.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Омбудсмен ЛНР заявила о нежелании пленных украинских военных возвращаться в армию
Пленные украинские военные, которые находятся на территории Луганской народной республики, не хотят возвращаться обратно в армию, сообщила уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова.
«Первое, что они поняли, находясь здесь, на территории Луганской народной республики, что те новости, известия, а также непосредственно распоряжения их командования на протяжении восьми лет, которые они слышали, мягко говоря, не соответствуют действительности», – передает РИА «Новости» ее слова.
Как уточнила Сердюкова, речь идет о служащих регулярной армии – офицерах и солдатах, которые давали присягу народу Украины.
«Которые шли сюда, в Донбасс, под лозунгами защиты от агрессора, но в итоге, находясь на боевых позициях, они сами признают, что стреляли по мирному населению, что они обстреливали, выполняя приказы своего командования, гражданскую инфраструктуру», – добавила она.
По словам омбудсмена, это тот случай, когда люди смогли убедиться, что пропаганда, с которой они сталкивались в течение восьми лет идет, очень далека от действительности. «Во всяком случае, среди тех, с которыми я пообщалась, не было ни одного, который сказал бы, что после освобождения он вновь встанет в ряды армии Украины», – заключила Сердюкова.
Ранее стало известно, что подразделения ЛНР в ходе наступления блокировали окраины населенных пунктов Кременная и Метелкино.
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Силами ЛНР освобождены 95 населенных пунктов Луганской и Донецкой республик
Силами Народной милиции ЛНР освобождено уже 95 населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, сообщает МИД ЛНР.
«Силами Народной милиции ЛНР освобождено 95 населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик», – передает РИА «Новости» сообщение представительства.
В том числе в среду было освобождено село Терны в соседней ДНР. Как сообщается, по состоянию на утро четверга освобождено более 90% территории ЛНР.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подтвердил, что силы республики освободили 135 населенных пунктов.
Напомним, 25 марта Минобороны России отчиталось об итогах первого этапа спецоперации на Украине. Наиболее впечатляющими оказались потери войск Украины – целые виды вооруженных сил страны уничтожены.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
-
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