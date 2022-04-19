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Первый груз помощи зоопаркам и приютам Донбасса доставят к Пасхе
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С первой фурой «ЗооДруга» в ДНР отправили 11 тонн пшеничной крупы, 4 тонны сухого и консервированного корма для кошек и собак, ветеринарные и аптечные препараты, перегородки для строительства вольеров и другой необходимый инвентарь для зоопарков.
В рамках всероссийской кампании, объявленной 31 марта, был организован сбор денежных средств и кормов для животных. За это время люди принесли более 4 тонн кормов для собак и кошек и сделали около 1,5 млн рублей пожертвований, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«ЗооДруг» стал реальной возможностью для всех желающих помочь животным Донбасса и Мариуполя, которые, как и люди, стали заложниками тяжелейшего кризиса. Все получилось благодаря ежедневной работе членов оргкомитета «ЗооДруга», добрым сердцам волонтеров и каждого участника кампании. Отдельно хочу поблагодарить за содействие заместителя председателя Общественной палаты ДНР Екатерину Мартьянову», – сказала инициатор кампании «ЗооДруг» и председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты России Елена Шаройкина.
По ее словам, центром распределения помощи в ДНР станет ПИФ – самый большой приют республики. «Помощь поспеет к Пасхе, это очень радостно. Милосердие коснется и братьев наших меньших», – отметила она.
Фура «ЗооДруга» отправилась от здания Общественной палаты РФ, ставшей центром объединения целого ряда зоозащитных организаций.
«Зоопарки – хранилища генофонда дикой природы. Там обитают многие краснокнижные виды и животные, охраняемые международными конвенциями. Потеря этих особей может ударить по общей численности популяции. Животные вне политики, им надо помогать всегда, независимо от ситуации», – заявила президент Российского биологического общества Валерия Аверкиева.
«Наблюдая хроники, мы постоянно видим, как наших бойцов сопровождают собаки, а местные жители, которые прячутся в подвалах, не расстаются со своими домашними питомцами. Как во время Великой отечественной войны, люди делят с ними последний кусок хлеба. Потому что эти животные – важнейшее связующее звено с мирной жизнью, добротой и милосердием», – отметил вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев.
Пункт приема помощи «ЗооДруг» действует в общественном центре сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса в здании Общественной палаты РФ на Миусской площади.
Ранее стало известно, что сопровождать отправку грузовика будет ученый-зоолог и телеведущий Николай Дроздов.
Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ найден убитым в Мариуполе
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В Мариуполе обнаружен убитым командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Баранюк, также найдены его личные вещи и оружие, заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«В ночь с 11 на 12 апреля группа военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины предприняла попытку прорыва из блокированного завода им. Ильича Мариуполя. Подразделением спецназначения ДНР данный прорыв был предотвращен. Во время осмотра места боестолкновения среди убитых обнаружено тело командира 36-й отдельной бригады морской пехоты полковника Баранюка Владимира Анатольевича, его личные вещи и оружие», – приводит его слова «Донецкое агентство новостей».
Владимир Баранюк – подполковник ВСУ, командир 36-й бригады морской пехоты. В 2014 году был заместителем командира 1-го отдельного батальона морской пехоты в Феодосии в Крыму. 19 марта 2022 года Зеленский присвоил Баранюку звание героя Украины. В 2016 году Баранюк был объявлен руководством ДНР военным преступником. По данным оперативного командования ДНР, Баранюк, являясь на тот момент командиром 1-го отдельного батальона 36-й бригады ВСУ, исполнял приказы на обстрел мирных жителей в Коминтерново из орудий 122 мм, в результате чего погибли двое детей.
В среду официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в городе Мариуполе, в районе металлургического комбината имени Ильича, в результате успешных наступательных действий российских Вооруженных сил и подразделений милиции Донецкой народной республики добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты.
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Ходаковский рассказал о ходе штурма «Азовстали»
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«В общей сложности на «Азовстали» остается полторы-две тысячи азовцев. Мы продолжаем сохранять кольцо и постепенно его сжимать», – заявил газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Ранее ВС России предложили боевикам нацбатальонов сложить оружие.
«Штурм пока продвигается медленно. На сегодняшний день у нас работает авиация и артиллерия. При этом ни о каком стремительном продвижении личного состава говорить не приходится», – рассказал газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» НМ ДНР Александр Ходаковский.
«Накануне азовцам действительно было предложено сдаться. Но сейчас там находятся сотни разрозненных небольших групп, которые по два-пять человек прячутся по разным зданиям, сооружениям, подвалам, подземным переходам. У них даже нет возможности коммуницировать между собой», – пояснил Ходаковский.
«Даже если и был некий приказ от украинского командования выходить, то он до них просто не дошел. До них даже докричаться в громкоговоритель практически невозможно. Поэтому можно сказать, что их план заранее был обречен на провал», – продолжил собеседник. Он также отметил, что несмотря на последние массовые сдачи в плен, сил противника на территории завода осталось еще много.
«Мы предполагаем, что на «Азовстали» сейчас находится полторы-две тысячи солдат. На деле же их может оказаться больше, но нам еще предстоит это увидеть», – рассказал Ходаковский.
Собеседник также обратил внимание на гибель командира 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Баранюка. «Мы находились с ним на разных участках завода. Так что я не видел его ни живым, ни мертвым. Но спорить с тем, что именно после его бегства с завода им. Ильича украинские военные начали активно сдаваться в плен, смысла нет. И ничем иным, кроме как утратой личного управления, это не объяснить. Потеряв командование, они просто оказались деморализованы. И нам это, конечно, очень на руку», – заключил Ходаковский.
Накануне Вооруженные силы России предлагали боевикам националистических батальонов и заблокированным в Мариуполе иностранным наемникам с 06.00 мск воскресенья прекратить боевые действия и сложить оружие. Однако украинские боевики, засевшие на территории промзоны «Азовсталь» в Мариуполе, отказались сложить оружие, бои продолжаются.
В пятницу ВС России и ДНР полностью освободили от боевиков металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе. После этого украинские военные сбежали с позиций в здании краеведческого музея у завода «Азовсталь».
Кроме того, в Мариуполе обнаружен убитым командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Баранюк, также найдены его личные вещи и оружие, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
В субботу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что вся городская территория Мариуполя зачищена от боевиков, в плен сдались почти полторы тысячи человек, остатки неонацистов заблокированы на «Азовстали». По его данным, к 16 апреля общая численность укрывшихся на «Азовстали» украинских военных, нацистов и иностранных наемников сократилась до 2,5 тыс. человек. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Вооруженных сил России покинуть Мариуполь. По его словам, уничтожение блокированных в Мариуполе «поставит точку на всех переговорах».
В Минобороны сообщали, что, согласно результатам радиоперехватов, кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников; радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских, иностранных языках.
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Царев заявил о расчете ВСУ выстоять в битве за Донбасс
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«Если бы ВСУ видели, что шансов у них нет, они бы отошли к Днепропетровску и Запорожью. Или спрятались в большие города, как они это сделали в Харькове. Но они считают, что шансы есть, и стягивают в Донбасс лучшее вооружение», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Рады Олег Царев. Ранее на Украине заявили о начале «битвы за Донбасс».
«Наступление анонсировалось на протяжении последнего месяца, все направления ударов были многократно обсуждены как на Украине, так и в России и на Западе. Аналитики из США и Великобритании давно нарисовали карты направлений ударов», – рассказал экс-депутат Верховной рады Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев.
Царев предположил, что продвижение российских войск будет идти медленно в силу многих факторов. «Власти Украины и их западные союзники прекрасно понимали, что будут делать российские войска. Они взвешивали ситуацию, считали количество наших, количество своих, количество техники, и приняли решение оставить свои войска там», – отметил экс-депутат.
«Если бы они видели, что шансов у них нет, они бы отошли к Днепропетровску, к Запорожью, спрятались бы в большие города, как они это сделали в Харькове. Но они считают, что шансы есть. Они стягивают туда лучшее вооружение, которое им поставляют западные страны», – рассказал он.
Царев отметил, что вооруженные силы Украины и нацбаты выстраивали оборону в Донбассе очень долго. «За последние пару недель они укрепили свои линии обороны, которые в общем-то семь с половиной лет выстраивали. Они готовились к войне, поэтому легкой прогулки для нас не будет. Не нужно ругать наши войска за медленное продвижение, у них очень тяжелая задача», – добавил политик.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении вечером 18 апреля заявил о начале «битвы за Донбасс». По всей стране ближе к полуночи фиксировались воздушные тревоги. Минобороны России официально не сообщало о начале второй фазы спецоперации на Украине, однако на это указывает ряд косвенных признаков.
В частности, только за прошедшие сутки высокоточные ракеты подавили 13 опорных пунктов украинских войск, а также места сосредоточения живой силы и военной техники противника, прежде всего – в Славянске, Барвенково и Попасной.
Кроме того, ВКС России нанесли удары по 60-ти военным объектам Украины, а ракетные войска и артиллерия поразили более тысячи военных объектов и 1214 мест сосредоточения живой силы противника. Среди них – 25 пунктов управления украинских подразделений. Также активизация боевых действий наблюдается в районе Гуляйполя Запорожской области, где российские войска ликвидировали несколько установок «Бук-М1».
В свою очередь командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в беседе с газетой ВЗГЛЯД указал на признаки второй фазы спецоперации на Украине. «Однозначно есть активизация работы авиации. Она работает все более интенсивно. Насколько я понимаю, системы ПВО противника не очень эффективны против нас. Либо же мы пренебрегаем рисками для выполнения конкретной боевой задачи», – пояснил Ходаковский.
По его словам, активизация боевых действий наблюдается по всей линии фронта в Донбассе. «У нас в Мариуполе тоже ведутся переброски военных с направления на направление и их концентрация. Это действительно либо преддверие серьезного наступления, или мы уже в него вошли», – добавил собеседник.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что большое наступление в Донбассе началось с маленького городка под названием Кременная.
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Военный эксперт рассказал о тактике уничтожения укрепрайонов ВСУ
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«Для того, чтобы взять укрепрайоны, нам потребуются все виды вооружения. Причем «долбить» по ним придется с расстояния. И только когда укрепления рухнут, будет смысл переходить к зачистке», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Ранее Сергей Лавров анонсировал начало второй фазы спецоперации на Украине.
«Укрепрайоны ВСУ строились последние восемь лет. Просто так взять их не получится. Необходима массированная атака всеми видами оружия. Я говорю и о минометном огне, и об артиллерийском, и реактивном, а также ракетном и воздушно-бомбовом. Только после этого можно будет переходить к зачистке», – рассказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
«При этом для нас важно сделать так, чтобы ВСУ не смогли получить дополнительную помощь – продовольствие, боеприпасы, оружие и личный состав», – заметил собеседник. «Совершенно точно можно сказать, что мы полностью контролируем воздух, так что здесь поддержка для ВСУ обрублена. Что касается дорог, то надо сделать так, чтобы они хорошо простреливались. Я даже не исключаю, что их придется заминировать», – подчеркнул военный эксперт.
Перенджиев также обратил внимание на то, что часть укрепрайонов расположена в жилой зоне. «Там, где есть такая возможность, необходимо организовывать гуманитарные коридоры и выводить гражданских. Те же, кто там останутся, должны быть предупреждены, что дороги заминированы», – заключил Перенджиев.
«Российская операция на востоке Украины направлена на – как уже было объявлено – полное освобождение Донецкой и Луганской республик. Эта операция продолжится, следующая фаза этой спецоперации сейчас начинается. И мне кажется, сейчас будет важный момент во время этой спецоперации», – сказал во вторник глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today.
Минобороны России пока официально не сообщало о начале второй фазы спецоперации на Украине, однако на это указывает ряд косвенных признаков. В частности, только за прошедшие сутки высокоточные ракеты подавили 13 опорных пунктов украинских войск, а также места сосредоточения живой силы и военной техники противника, прежде всего – в Славянске, Барвенково и Попасной.
Кроме того, ВКС России нанесли удары по 60-ти военным объектам Украины, а ракетные войска и артиллерия поразили более тысячи военных объектов и 1214 мест сосредоточения живой силы противника. Среди них – 25 пунктов управления украинских подразделений. Также активизация боевых действий наблюдается в районе Гуляйполя Запорожской области, где российские войска ликвидировали несколько установок «Бук-М1».
В подтверждение этого выступил и министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, «российская армия выполняет поставленные верховным главнокомандующим задачи в ходе проведения специальной военной операции». «Последовательно реализуется план по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, проводятся мероприятия по налаживанию мирной жизни», – добавил он.
Военные в ДНР также сообщают о наращивании огней мощи. «По всем признакам, либо мы подготовились к серьезному наступлению, либо оно уже действительно началось», – заявил газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. «Однозначно есть активизация работы авиации. Она работает все более интенсивно. Насколько я понимаю, системы ПВО противника не очень эффективны против нас. Либо же мы пренебрегаем рисками для выполнения конкретной боевой задачи», – пояснил Ходаковский.
При этом экс-депутат Верховной рады Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев предположил, что продвижение российских войск будет идти медленно в силу многих факторов. «Власти Украины и их западные союзники прекрасно понимали, что будут делать российские войска. Они взвешивали ситуацию, считали количество наших, количество своих, количество техники, и приняли решение оставить свои войска там», – отметил экс-депутат в беседе с газетой ВЗГЛЯД.
«Если бы они видели, что шансов у них нет, они бы отошли к Днепропетровску, к Запорожью, спрятались бы в большие города, как они это сделали в Харькове. Но они считают, что шансы есть. Они стягивают туда лучшее вооружение, которое им поставляют западные страны», – рассказал он.
Царев отметил, что вооруженные силы Украины и нацбаты выстраивали оборону в Донбассе очень долго. «За последние пару недель они укрепили свои линии обороны, которые в общем-то семь с половиной лет выстраивали. Они готовились к войне, поэтому легкой прогулки для нас не будет. Не нужно ругать наши войска за медленное продвижение, у них очень тяжелая задача», – добавил политик.
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Баширов: Зеленский готовит украинцев к поражению в Мариуполе
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«Зеленский последователен в безразличии к своему народу. И неважно, речь идет о мирных гражданах, армии или нацбатах. Поэтому он самоустранился от управления ситуацией и готовит население к поражению в Мариуполе», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее Владимир Зеленский сравнил ситуацию в Мариуполе с Иловайским котлом – одним из самых громких поражений ВСУ в 2014 году.
«Зеленский готовит общественное мнение к тому, что в Мариуполе будет крупное военное поражение. Счет идет буквально на десятки часов. Но при этом президент Украины плохо учит историю», – рассказал политтехнолог, экс-председатель Совета министров ЛНР Марат Баширов.
«В Иловайском котле, о котором он вспоминает, по разным данным погибло около тысячи военнослужащих, еще несколько тысяч были ранены. В Мариупольском котле там было в общей сложности порядка восьми тысяч военнослужащих. То есть Мариуполь – это Иловайск, который следует умножить минимум на три», – добавил Баширов.
«При этом Зеленский самоустраняется от решения судьбы оставшейся украинской группировки, он бы может и хотел принимать такие решения, но не он управляет вооруженными силами Украины, а натовские военные, советники и технологи», – рассказал политолог.
«Во-вторых, военные, которые находятся в окружении, его не услышат. Потому что они убеждены, что сейчас к ним на подмогу идут огромные силы и сейчас они сметут русских. Это каждый второй повторяет, а потом у него глаза открываются, глядя на реальное положение дел», – отметил Баширов.
«При этом руководство Украины последовательно в безразличии к своему народу. И не важно, речь идет о мирных гражданах, армии или нацбатах, поскольку все управляется натовскими специалистами. А те преследуют исключительно корыстные цели: дать заработать ВПК и истощить российскую армию. Если при этом будет уничтожено большое количество старых видов вооружения, которые они поставляют на Украину, тоже хорошо – значит, будут закупать новые», – рассказал эксперт.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сравнил в интервью местным СМИ исход ситуации в Мариуполе с Иловайском. «Да. Может быть Иловайск», – уточнил Зеленский. «Я знаю, что они предлагали нашим людям сдаться, идти в плен. Нам это известно по многим каналам. Поэтому они постоянно бросают эту информацию через своих людей, оказывают психологическое давление, чтобы они сдавались и уходили в плен. Тогда они им сохранят жизнь. Но это непростой выбор», – отметил Зеленский.
Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о событиях под Иловайском в 2014 году. Тогда, напомним, украинским силовикам удалось овладеть частью города, но позже они были окружены ополченцами. В украинских СМИ бои под Иловайском называли «самым страшным» и «самым жестоким поражением украинских сил».
Накануне Вооруженные силы России предлагали боевикам националистических батальонов и заблокированным в Мариуполе иностранным наемникам с 06.00 мск воскресенья прекратить боевые действия и сложить оружие. Однако украинские боевики, засевшие на территории промзоны «Азовсталь» в Мариуполе, отказались сложить оружие, бои продолжаются.
В пятницу ВС России и ДНР полностью освободили от боевиков металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе. После этого украинские военные сбежали с позиций в здании краеведческого музея у завода «Азовсталь».
Кроме того, в Мариуполе обнаружен убитым командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Баранюк, также найдены его личные вещи и оружие, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
В субботу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что вся городская территория Мариуполя зачищена от боевиков, в плен сдались почти полторы тысячи человек, остатки неонацистов заблокированы на «Азовстали». По его данным, к 16 апреля общая численность укрывшихся на «Азовстали» украинских военных, нацистов и иностранных наемников сократилась до 2,5 тыс. человек. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Вооруженных сил России покинуть Мариуполь. По его словам, уничтожение блокированных в Мариуполе «поставит точку на всех переговорах».
В Минобороны сообщали, что, согласно результатам радиоперехватов, кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников; радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских, иностранных языках.
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Ходаковский указал на признаки второй фазы спецоперации на Украине
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«По всей линии фронта идет активизация боевых действий. По всем признакам, либо мы подготовились к серьезному наступлению, либо оно уже действительно началось», – заявил газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о начале «битвы за Донбасс».
«Однозначно есть активизация работы авиации. Она работает все более интенсивно. Насколько я понимаю, системы ПВО противника не очень эффективны против нас. Либо же мы пренебрегаем рисками для выполнения конкретной боевой задачи», – пояснил Ходаковский.
По его словам, активизация боевых действий наблюдается по всей линии фронта в Донбассе. «У нас в Мариуполе тоже ведутся переброски военных с направления на направление и их концентрация. Это действительно либо преддверие серьезного наступления, или мы уже в него вошли», – добавил собеседник.
При этом, говоря конкретно о Мариуполе, Ходаковский заверил, что сейчас в приоритете завершение ранее поставленных задач, касающихся полного освобождения города от сил ВСУ и нацбатов. «У нас тут есть своя задача, и пока мы ее не закончим, на другое направление мы не перебросимся», – заключил собеседник.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении вечером 18 апреля заявил о начале «битвы за Донбасс». По всей стране ближе к полуночи фиксировались воздушные тревоги. Минобороны России официально не сообщало о начале второй фазы спецоперации на Украине, однако на это указывает ряд косвенных признаков.
В частности, только за прошедшие сутки высокоточные ракеты подавили 13 опорных пунктов украинских войск, а также места сосредоточения живой силы и военной техники противника, прежде всего – в Славянске, Барвенково и Попасной.
Кроме того, ВКС России нанесли удары по 60-ти военным объектам Украины, а ракетные войска и артиллерия поразили более тысячи военных объектов и 1214 мест сосредоточения живой силы противника. Среди них – 25 пунктов управления украинских подразделений. Также активизация боевых действий наблюдается в районе Гуляйполя Запорожской области, где российские войска ликвидировали несколько установок «Бук-М1».
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что большое наступление в Донбассе началось с маленького городка под названием Кременная.
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МИД объяснил проблематичность расследования провокации в Буче
Провести в рамках Международного уголовного суда расследование провокации в Буче будет затруднительно, так как ни Россия, ни Украина не являются его членами, заявил директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев.
«Запад решил своим путем пойти, говорят что-то про МУС. Но с МУС будет тяжело, потому что ни Россия, ни Украина не являются членами Международного уголовного суда», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом Ильичев подчеркнул, что Россия не намерена инициировать в ООН вопрос о проведении международного расследования событий на Украине, в том числе провокации Буче, потому что сомневается в непредвзятости следствия.
«Пока в ООН не поднималась эта тема. Надо смотреть, что за расследование может быть, кто его будет вести. К сожалению, опыт предыдущих расследований, в том числе по линии МУС, показывает исключительно предвзятую позицию», – сказал Ильичев.
Он также отметил, что накачка ЕС Украины вооружениями противоречит его обязательствам, а оружие, которое западные страны поставляют на Украину, является законной целью для российских военных.
«Накачка оружием противоречит обязательствам, который брал Евросоюз на себя, что нельзя поставлять оружие в точки конфликта либо туда, где оно может быть использовано против гражданского населения. Но вы видите, что сейчас закрывают глаза на международное право и говорят о каких-то «правилах», – добавил директор департамента.
По словам Ильичева, «вооружения, которые окажутся на Украине, – законная цель для российских военных».
Напомним, в Минобороны России призвали международные организации расследовать провокацию в Буче. Западные и украинские СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах там российскими военными мирных жителей. В Минобороны распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ».
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В ДНР сообщили о сбитой украинской «Точке-У»
Силы Донецкой народной республики в воскресенье сбили над Харцызском запущенную украинскими войсками «Точку-У», ее обломки повредили более 20 домов, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
«В Вербное воскресенье националисты применили ТРК «Точка-У» против жителей Харцызска. Украинские боевики в очередной раз применили ТРК «Точка-У» для нанесения удара в тылу Донецкой Народной Республики. Наша ПВО перехватила ракету над Харцызском, но ее обломки повредили более 20 домов», – приводит сообщение штаба РИА «Новости».
Ранее стало известно о новых планах ВСУ ударить «Точкой-У» по скоплению беженцев.
ВСУ обстреляли из «Градов» Донецк
Вооруженные силы Украины обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка из реактивных систем залпового огня «Град», ранены пять человек, в том числе двое детей, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Военные эксперты опергруппы СЦКК ДНР подтвердили факт ведения огня с украинских позиций в районе Георгиевки с применением реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», – говорится в сообщении представительства, передает ТАСС. Уточняется, что ранены пять мирных жителей, в том числе двое детей 2012 и 2006 года рождения и женщина.
Также в представительстве сообщили, что в результате обстрела повреждены многоквартирные жилые дома в Донецке по ул. Петровского, 127, ул. Добровольского, 3, ул. Стаханова, 2, 4, а также частные жилые дома по ул. Анохина, 2, 6 и ул. Рубенштейна, 2. Кроме того, из «Градов» обстрелян поселок Победа, где повреждения получили семь жилых домов по улице Ленина.
Также украинские войска обстреляли «Ураганами» Васильевку и Токмак в Запорожской области, как минимум один человек погиб, еще пятеро ранены.
Ранее УВСУ выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Макеевке в Донецкой народной республике.
До этого сообщалось, что украинские военные за последние сутки восемь раз открывали огонь по населенным пунктам Луганской народной республики.
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Полянский оценил перспективы договоренностей с Киевом в нынешних условиях
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Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что пока не видит «перспектив каких-либо договоренностей между Россией и Украиной».
Полянский в эфире «Соловьев Live» отметил, что предложения о переговорах Москвы и Киева по гуманитарным вопросам «ооновцы делали и раньше», в ООН «в принципе хотят найти какую-то нишу в урегулировании, в сближении позиции сторон». По его мнению, «ниша, наверное, возможна в том случае, если будут перспективы каких-либо договоренностей между Россией и Украиной». Однако сейчас он таких перспектив «не видит, особенно в нынешней ситуации».
Как указал Полянский, ООН представлена в координационном центре по гуманитарным вопросам, который действует в круглосуточном режиме в Минобороны России, а потому в организации «знают о всех инициативах по открытию гуманитарных коридоров» и знают, «когда они не были открыты по вине украинской стороны», передает ТАСС.
Полянский заверил, что «информации у них предостаточно», но ООН «в типичной своей манере пытается неконструктивные шаги и линию Украины заретушировать и выдавать все таким образом, что Украина готова и стремится открывать гуманитарные коридоры, но на самом деле это не так». По его словам, «не очень понятно, в чем может заключаться трехстороннее сотрудничество в такой ситуации без стремления со стороны Украины в гуманитарных вопросах».
Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс сообщил, что власти Украины поддержали идею организации работы международной контактной группы с участием Украины, России и ООН. Гриффитс отметил, что он пока ожидает ответа от России на соответствующие предложения.
Хотели бы вы помогать финансово участникам спецоперации на Украине?
Полянский прокомментировал факты шпионажа со стороны сотрудников миссии ОБСЕ в Донбассе: «Наши коллеги-журналисты все это дело раскопали, надо, конечно, детали еще посмотреть, но то, что я видел, это, конечно, вопиющая вещь». По его словам, «сложно даже себе представить, что международная организация, тем более у которой мандат есть, может этим заниматься».
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что обнаружены технические средства и ноутбуки для оборудования и камер ОБСЕ, которые использовались подразделениями украинских войск. Средства видеозаписи оборудования ОБСЕ применялись украинскими войсками для корректировки артиллерийского и авиационного огня по позициям народной милиции ДНР и для контроля за передвижением личного состава и военной техники вооруженных сил республики, передает РИА «Новости».
Напомним, в ДНР возбуждено уголовное дело против шпионивших в пользу Украины сотрудников ОБСЕ. В ДНР сообщали, что несколько сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ передавали украинской стороне составляющие государственную тайну сведения.
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От обстрелов освобожденных территорий ДНР пострадали 26 мирных жителей
В результате обстрелов освобожденных территорий ДНР со стороны украинских войск пострадали 26 мирных жителей, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 26 мирных жителей в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины) ранее освобожденных территорий республики», – приводит текст сообщения РИА «Новости».
В представительстве республики в СЦКК подчеркнули, что в селе Красная Поляна Волновахского района, в частности, пострадал мальчик 2014 года рождения. «Таким образом общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территорий ДНР составляет 1133 человека, в том числе 59 детей», – указали в представительстве.
Ранее в субботу в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщали, что в результате обстрела Кировского и Петровского районов Донецка с украинских позиций из реактивных систем залпового огня «Град» пострадали пять человек, в том числе двое детей. Кроме того, в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК зафиксировали артиллерийский обстрел Макеевки со стороны вооруженных формирований Украины. За минувшие сутки ВФУ открывали огонь по Донецкой Народной Республике 35 раз.
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СК России возбудил дело по факту геноцида жителей города Счастье в ЛНР
По факту геноцида жителей города Счастье в Луганской Народной Республике военные следственные органы Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело в отношении лиц, участвующих в вооруженном конфликте на стороне Украины, по статье «Геноцид», сообщили в СК.
«В нарушение требований Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него Вооруженные силы Украины и другие украинские воинские формирования с конца февраля неоднократно из различных типов вооружения вели огонь по жилым кварталам города в целях полного уничтожения русских и русскоговорящего населения», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
В результате противоправных действий украинской стороны погибли мирные граждане, травмы различной степени тяжести получили сотни жителей. Точное количество погибших и пострадавших будет установлено в ходе следственных действий, которые в настоящее время выполняются военными следователями на территории города. Кроме того, повреждено не менее 331 жилого дома, часть из которых уничтожены полностью, а также разрушены объекты гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения (газопровод, электроподстанция, водопроводные сети, школы, детские сады, заведения общественного питания).
В результате СК РФ возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ («Геноцид»).
Ранее саперы из России завершили разминирование ТЭС в Счастье.
Города Счастье и Станица Луганская перешли под контроль ЛНР в феврале.
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СК возбудил дело в отношении причастного к обстрелам Донбасса украинского комбата
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинского командира батальона, причастного к обстрелам мирного населения Донбасса, сообщает пресс-служба СК.
В сообщении на сайте СК указывается, что «возбуждено уголовное дело в отношении командира 13-го отдельного десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ майора Святослава Заяца и иных лиц из состава указанного подразделения».
«В их действиях содержатся признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором России»)», – отметили в СК.
По данным ведомства, 17 апреля Заяц, а также подчиненные ему военнослужащие произвели прицельный обстрел из минометов калибра 120 мм объектов гражданской инфраструктуры в селе Широкая Балка города Горловка (ДНР). Ими было выпущено не менее 14 артиллерийских мин.
Ранее СК возбудил уголовное дело о пытках российских военнопленных на Украине.
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Росгвардия нашла брошенный склад артиллерийских боеприпасов под Херсоном
Военнослужащие Росгвардии обнаружили под Херсоном склад артиллерийских боеприпасов, сообщили в пресс-службе ведомства.
«При проведении поисковых мероприятий на территории Херсонской области росгвардейцы обнаружили брошенный артиллерийский арсенал», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
По имеющимся данным, из незаконного оборота изъяты более 600 ракет для РСЗО «Ураган», 500 снарядов калибра 152 мм, более 12 тыс. снарядов к установке ЗУ-23 и 600 мин калибра 120 мм. Уточняется, что боеприпасы уничтожены безопасным способом.
Ранее военнослужащие Росгвардии во время проверок обнаружили вооружение и боеприпасы националистов в Харьковской и Запорожской областях Украины.
До этого Росгвардия уничтожила разведгруппу националистов в Киевской области, спасла жителей, пытавшихся эвакуироваться и попавших под обстрел националистов, и предотвратила теракт в месте выдачи гуманитарной помощи.
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В ДНР и ЛНР доставили из России генераторы, семена и продукты
В Донецкую и Луганскую народные республики доставили семена для фермеров и садоводов, собранные в России, также туда попала гуманитарная помощь от Федерации бокса России и генераторы для бесперебойного питания интернатов детей-инвалидов от Фонда помощи детям Донбасса. Доставкой занимались «Общероссийский народный Фронт» (ОНФ) и МЧС.
В общей сложности доставлено более 400 тонн грузов, операцию по доставке гуманитарного груза в Луганскую народную республику возглавил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, сообщается на сайте организации.
Помощь, предназначенную для жителей населенных пунктов ЛНР, разгрузили на складе распределительного центра гуманитарной помощи Народного фронта в Луганске.
«В ЛНР мы сегодня доставили порядка 250 тонн продовольствия. Спасибо МЧС, которое помогает с доставкой на территорию республик Донбасса. И спасибо Федерации бокса России, которая помогла собрать очень серьезные объемы гуманитарной помощи. Груз переформировали таким образом, чтобы можно было максимально быстро развозить по территориям, где помощь наиболее необходима. Количество людей, которые хотят оказывать гуманитарную помощь, не только не заканчивается, но и все время нарастает. Все прекрасно понимают, что здесь и сегодня она нужна больше всего. И мы стараемся максимально быстро организовывать эту логистику», – сказал Кузнецов.
Он отметил, что важно слышать потребности, которые звучат каждый день, и адаптироваться под них, так жителям Донбасса доставили необходимые им генераторы и остальное.
«Привезли средства гигиены, предметы первой необходимости, еду – все, в чем нуждаются. Все, что могли, собрали. Заявки поступают со всей страны. А Федерация бокса России совместно с Народным фронтом все это сформировали и отправили. Народ отзывается по всей нашей огромной стране», – рассказал представитель «Народного фронта», чемпион мира по версиям WBA, IBF Денис Лебедев.
«Мы в очередной раз убеждаемся в том, что мы не одни. Что помощь придет всегда вовремя. Поддержка Народного фронта отличается тем, что они работают здесь на постоянной основе, изучают потребности людей. Привозится именно та гуманитарная помощь, которая может локализовать какую-то проблему. Остались населенные пункты без света, идет разминирование, восстановление линий электропередач, очень важны генераторы – пожалуйста, они привозят генераторы. То, что это приходит вовремя и то, что нужно, как раз показывает правильность выбранного Общероссийским народным фронтом пути. То, как они работают – постоянно, взвешенно, адресно по каждому населенному пункту, – это для нас очень ценно», – сказала советник главы ЛНР Марина Филиппова.