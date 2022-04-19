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МВФ ухудшил прогноз по росту экономики еврозоны из-за санкций против России
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Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по темпам роста экономики еврозоны до 2,8% в 2022 году и 2,3% в 2023 году, снижение прогноза стало следствием в том числе конфликта на Украине и введенных Западом в отношении России санкций, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).
По оценкам МВФ, в нынешнем году ВВП еврозоны увеличится на 2,8%, тогда как в январском прогнозе этот показатель составлял 3,9% (снижение на 1,1 процентного пункта). В 2023 году темпы роста ВВП еврозоны, как ожидается, составят 2,3%, что на 0,2 % ниже оценок, представленных в январском докладе (2,5%). Рост ВВП еврозоны в 2021 году, по подсчетам фонда, составил 5,3%, передает ТАСС.
Специалисты фонда отмечают, что снижение прогноза стало следствием в том числе конфликта на Украине и введенных Западом в отношении России санкций. По их мнению, «основным каналом влияния» специальной операции РФ и санкций против России на экономику еврозоны являются «растущие цены на энергоносители и ситуация в сфере энергобезопасности».
«Поскольку они (страны еврозоны – прим. ТАСС) являются нетто-импортерами энергоносителей, более высокие мировые цены являются негативным шоком с точки зрения внешней торговли для большинства европейских стран, что приведет к более низким объемам производства и более высокой инфляции. Нарушения в цепочках поставок также нанесли урон некоторым отраслям промышленности, в том числе автомобилестроению», – отметили эксперты.
Сообщается, что наибольшее снижение темпов роста ВВП будет наблюдаться в «таких странах, как Германия и Италия, где имеется достаточно крупный промышленный сектор и большая зависимость от импорта энергоресурсов из России».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отказ стран Запада от нормального сотрудничества с Россией, в том числе в сфере энергетики, ударил по США и Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала, что отказ ЕС от российского угля будет иметь мировые последствия.
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В России раскрыли подоплеку конфликта между Киевом и Берлином
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«Резкие высказывания и действия Киева в отношении президента ФРГ Штайнмайера связаны с неограниченной поддержкой со стороны США и Британии, которую чувствует Зеленский и его команда», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Можегов. Ранее в Германии обвинили посла Украины в распространении теории заговора.
«Украинский президент и его посол бросаются такими заявлениями в немцев, которые, по их мнению, мало помогают Украине, поскольку чувствуют себя слишком уверенно. Безусловно, какие-то общие позиции Зеленский согласовывает с Госдепом. Отношение Америки, в частности Демократической партии, к этому конфликту понятно. Штаты готовы воевать не только до последнего украинца, но и до последнего русского и последнего европейца», – заявил Владимир Можегов.
«Конечно, Зеленский чувствует атмосферу американского отношения и в ней работает. При этом когда президент Украины заявляет, что они могут воевать с Россией хоть 10 лет, становится ясно, что в голове у этого человека. На этом дальнейшие вопросы снимаются», – отметил политолог.
«Украинцы довольно заносчивы, поливая европейцев грязью и ожидая, что в Вашингтоне и Лондоне будут благожелательно к этому относиться», – продолжил политолог-американист Малек Дудаков. «Очевидно, что Украина ориентируется в своей поддержке на Британию и США – страны, которые первыми поставляют вооружение киевской власти. Что же касается Европы, то она хоть и вводит санкции против России, но менее охотно передает Украине оружие», – отметил Дудаков.
Эксперт считает, что киевское руководство называет «пророссийскими» те страны, которые не готовы поставлять Украине желаемое количество вооружения. Это касается и Германии. «На прошлой неделе бундесвер озвучил официальную позицию. Она заключается в том, что Германия поставила Украине все, что только могла, и если они будут поставлять еще больше оружия – это будет угрожать безопасности самой Германии», – рассказал Дудаков.
Политолог убежден, что руководство Украины продолжит заискивать перед США и Великобританией. «Комментарии Киева адресованы к тем странам, которые не приоритетны для Украины сейчас. Это ударяет в какой-то степени по репутации этих стран и, в частности Германии, в глазах некоторой части западного общества», – считает он.
Ранее в Германии обвинили посла Украины в распространении теорий заговора. В частности, по мнению экс-главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, Андрей Мельник распространяет теории заговора, чтобы дискредитировать президента Франка-Вальтера Штайнмайера.
Бывший глава МИД утверждает, что украинский посол обвинил президента Штайнмайера в том, что он якобы «за десятилетия создал паутину контактов с Россией». Габриэль назвал такое заявление злонамеренным, подчеркнув, что оно не соответствует действительности, передает РИА «Новости».
Экс-глава МИД Германии считает, что отказ Киева принять главу германского государства является неслыханным и сбивает с толку. Габриэль призвал подумать о будущем отношений России и Украины, так как придет время, когда конфликт прекратится. «Нужны идеи, как, собственно говоря, может выглядеть как минимум «холодный мир» между Россией и Украиной», – заключил он.
В Германии создали петицию с просьбой выслать посла Украины Андрея Мельника за его высказывания против властей.
Напомним, Мельник известен своими скандальными заявлениями. В частности, он утверждает, что Германия несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль. Он назвал Германию полигоном для испытаний по продвижению интересов Украины.
Мельник требовал, чтобы немцы профинансировали покупку шедевров для украинских музеев и вернули Киеву прежний подарок – ноты Баха. Также посол потребовал от немцев выплатить репарации за культурные ценности, утраченные во время Второй мировой войны. Он заявлял, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО.
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Глава ЕК призвала страны ЕС как можно скорее поставить Украине оружие
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Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обратилась к странам Европейского союза с призывом как можно скорее поставить оружие на Украину.
«Я не делаю различий между тяжелыми и легкими вооружениями. Украина должна получить то, что ей нужно для обороны, и то, с чем она может справиться», – приводит ТАСС слова главы Еврокомиссии, сказанные фон дер Ляйен в интервью Bild am Sonntag.
Вместе с тем она отметила, что необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы в кратчайшие сроки урегулировать ситуацию на Украине. «Мы должны сделать все возможное, чтобы он [конфликт] закончился как можно скорее», – подчеркнула глава ЕК. При этом она выразила мнение, что военные действия могут продолжаться еще «месяцы, даже годы».
Накануне российская ПВО сбила в районе Одессы украинский военно-транспортный самолет с крупной партией западной военной техники. В тот же день стало известно о попытках США убедить союзников увеличить поставки артиллерии и боеприпасов Украине.
Между тем в пятницу стало известно, что Москва направила Вашингтону ноту, в которой предупредила о «непредсказуемых последствиях» в случае продолжения поставок вооружений Украине странами НАТО. В МИД подтвердили, что нота была отправлена.
В среду Пентагон объявил о намерении стран НАТО поставить Украине танки. В тот же день Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине, в состав которого впервые попали артиллерийские орудия и бронетранспортеры американского производства. Ранее в Пентагоне раскрыли объемы поставок оружия на Украину Западом.
В понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны ЕС срочно предоставить Украине оружие. Он также подтвердил призыв ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну». В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в России по-прежнему убеждены, что действия НАТО носят агрессивный, а не оборонительный характер.
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Французский экономист спрогнозировал бунты в Европе из-за санкций против России
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Введение эмбарго на российский газ может привести к снижению уровня жизни в Европе, что, в свою очередь, спровоцирует «бунты повсюду», выразил свое мнение французский политолог и экономист Александр дель Валль в журнале Valeurs actuelles.
Эксперт предположил, что намерение ЕС запретить поставки голубого топлива из России «разорит Европу». «Санкции Запада, связанные с военной операцией на Украине, быстро обернутся кошмаром для людей. После того, как они не смогут отапливать свои жилища и резко упадет их покупательная способность, повсюду начнутся бунты», – передает РИА «Новости» его слова.
По мнению экономиста, европейские страны допустят ошибку, если лишат себя самого безопасного и дешевого газа, а также российского экспорта и импорта.
«Нехватка основных продуктов питания вызовет глубокие кризисы, которые будут напоминать арабские революции 2011 года, начавшиеся с роста цен на пшеницу. Стоимость продуктов питания резко возрастет из-за глобальной нехватки зерновых, подсолнечного масла и удобрений», – отметил автор публикации.
Кроме того, Дель Валль предрек крах евро и взрыв цен в случае, если Европа полностью откажется от российских энергоносителей.
Ранее Евросоюз предупредил страны содружества о том, что требование президента Владимира Путина об оплате российского газа недружественными странами в рублях нарушит существующие санкции против Москвы в связи со спецоперацией на Украине.
В то же время канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Австрия, Германия и Венгрия выступают против ведения эмбарго на поставки российского газа, так как санкции должны в первую очередь быть болезненными для России, а не для Евросоюза.
Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии разумной замены российскому газу для Европы.
Путин также заявил, что разговорами об отказе от российского газа Европа дополнительно взвинчивает цены.
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ЕС собрался ввести новые санкции против российских банков и энергетики
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что при обсуждении дальнейших санкций против России на фоне событий на Украине Европейский союз (ЕС) рассматривает меры в отношении банковского сектора, в частности, Сбербанка, а также рестрикции в сфере энергетики.
«Мы продолжаем рассматривать банковский сектор, особенно Сбербанк, на долю которого приходится 37% банковского сектора России. И, конечно же, речь идет об энергетике», – приводит Bild am Sonntag мнение фон дер Ляйен по поводу ключевых пунктов шестого пакета санкций Евросоюза в отношении России. При этом глава ЕК добавила, что основная цель заключается в сокращении доходов российских властей, передает ТАСС.
Вместе с тем фон дер Ляйен подчеркнула, что в настоящее время Евросоюз «разрабатывает умные механизмы», которые позволят включить нефть в следующий санкционный пакет.
В то же время она отвергла критику в адрес правительства Германии касательно того, что оно «тормозит» принятие антироссийских санкций. «Германия много лет поддерживала Украину и одобрила все пять предложенных нами санкционных пакетов в течение 48 часов. ЕС никогда не действовал так сплоченно, решительно и энергично, как сейчас. Германия принимает в этом участие», – заявила глава Еврокомиссии.
В четверг стало известно о планах ЕС поэтапно запретить импорт российской нефти. При этом ранее генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо предупредил, что заменить экспорт нефти из России в Евросоюз практически невозможно.
Кроме того, в четверг ЕС предупредил страны содружества о том, что требование президента РФ Владимира Путина об оплате российского газа недружественными странами в рублях нарушит санкции против Москвы. Между тем Путин указал на отсутствие разумной замены российскому газу для Европы. Путин также заявил, что разговорами об отказе от российского газа Европа дополнительно взвинчивает цены. Днем ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер от имени Австрии, Германии и Венгрии выступил против эмбарго на российский газ.
В прошлую пятницу ЕС утвердил пятый пакет экономических и индивидуальных санкций против России. В тот же день новые санкции из пятого пакета ЕС вступили в силу. В частности, как стало известно, ЕС заморозил активы нескольких банков России и 14 промышленных компаний, ввел ограничения против 217 бизнесменов, политиков, военных, журналистов РФ, ЛНР и ДНР. Кроме того, в пятом пакете санкций ЕС запретил поставку в Россию оборудования для производства СПГ. Помимо этого, страны Евросоюза с 8 апреля прекратили пропуск на территорию содружества российского и белорусского автотранспорта.
Между тем, как отметил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, Евросоюз скоро может исчерпать возможность введения новых санкций против России.
Набиуллина предупредила о структурной трансформации экономики на фоне санкций
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Российская экономика еще имеет запасы, однако они конечны, Россия войдет в период структурной трансформации во втором – начале третьего квартала, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Набиуллина указала, выступая в Госдуме, что «период, когда экономика может жить на запасах, конечен, и уже во втором - начале третьего квартала мы войдем в период структурной трансформации и поиска новых моделей бизнеса», передает ТАСС.
Она заявила также, что Банк России не будет пытаться «любыми методами» снизить инфляцию, так как это «помешало бы адаптироваться бизнесу, для которого сейчас восстановление поставок необходимых импортных компонентов сложнее и дороже, и это неизбежно отразится на цене конечной продукции, а нам обязательно нужно справиться с периодом адаптации».
Вместе с тем ЦБ рассматривает возможность сделать более гибкой продажу выручки экспортерами: «На первом этапе наши ограничения были жестче. Сейчас от части мы отказываемся, как, например, от комиссии за покупку валюты через брокера, часть смягчаем. Рассматриваем возможность сделать и более гибкую продажу выручки экспортерами. Действуя так, мы оперативно реагируем на уровень рисков и по мере их стабилизации снижаем барьеры для ведения внешнеэкономической деятельности».
Набиуллина также сообщила, что после санкций, наложенных Западом на ЦБ, «у нас есть возможность распоряжаться примерно половиной резервов, но это золото, юани и другие не подверженные санкционным рискам активы, но они не дают возможности управлять ситуацией с валютой на внутреннем рынке».
«К началу 2022 года запас капитала банков с учетом накопленных буферов и макронадбавок составил около 7 трлн рублей, что даже больше половины от общего объема капитала. Этого достаточно, чтобы в моменте покрыть до 10% потерь по кредитам, что в два-три раза превышает уровень годовых потерь в прошлые кризисы», – сказала она.
Однако при том, что запас прочности очень высокий, он распределен неравномерно, подчеркнула Набиуллина. Регулятор будет это учитывать при выработке необходимых мер поддержки.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала неизбежным дефолт России. До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что запад перекрывает возможности для инвестиций в российские государственные ценные бумаги, пытаясь спровоцировать дефолт в России.
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Набиуллина объяснила необходимость высокой ключевой ставки
Короткий период высокой ключевой ставки необходим, чтобы не допустить неуправляемый рост инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Набиуллина заявила, что «мы должны проводить сейчас такую денежно-кредитную политику, которая не приведет к неуправляемому росту инфляции, значит, нужен достаточно короткий период высокой ставки, иначе мы будем все время пытаться догнать инфляцию, повышать, удерживать ставки на высоком уровне», передает ТАСС.
«Это может потребовать длительного времени, этого длительного времени у нас нет. Нужна структурная перестройка экономики», – добавила она.
Ранее Набиуллина предупредила о структурной трансформации экономики на фоне санкций.
Напомним, Банк России снизил ключевую ставку до 17% годовых.
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Банк России решил оспаривать заморозку золотовалютных резервов
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Банк России будет оспаривать заморозку золотовалютных резервов и уже готовит судебные иски, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме.
Набиуллина заявила, что «это беспрецедентная заморозка золотовалютных резервов, мы будем готовить и иски судебные, готовимся для того, чтобы их предъявить, потому что это беспрецедентно в мировом масштабе, чтобы золотовалютные резервы такой большой страны были заморожены», передает ТАСС.
Она отметила, что в связи с заморозкой части резервов пришлось ввести дополнительные нормы валютного контроля: «Я знаю, что многие предприятия тоже очень жаловались по внешнеэкономической деятельности, когда тяжело рассчитываться. Но это вынужденная мера. Будь у нас золотовалютные резервы, вот эта часть (была бы) не заморожена, не было бы необходимости в таких драконовских мерах по движению капитала».
Напомним, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России.
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против Москвы.
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Глава Минсельхоза Германии призвал Запад поддержать Украину оружием
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Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир выступил за увеличение поставок оружия на Украину с целью предотвращения глобального продовольственного кризиса.
Оздемир пояснил, что на Украине, вероятно, уничтожается сельскохозяйственная инфраструктура и нарушаются цепочки поставок. Это, по его мнению, может иметь долгосрочные последствия для украинского сельского хозяйства и, следовательно, для мировых поставок продовольствия, передает ТАСС.
«Вот почему так важно, чтобы Запад поддержал Украину дальнейшим эффективным оружием – и Германия не должна уступать в этом», – заявил в интервью Funke Mediengruppe политик, родители которого иммигрировали в ФРГ из Турции.
Вместе с тем Оздемир подчеркнул, что ситуация с продовольствием также усугубляется климатическим кризисом, который уже стал причиной катастрофических неурожаев. Чтобы преодолеть мировые трудности с поставками Всемирный продовольственный комитет ООН, как считает министр продовольствия и сельского хозяйства Германии, должен взять на себя центральную роль. «Здесь мы должны договориться по фундаментальным, структурным вопросам сельскохозяйственной и продовольственной политики во всем мире. Глобальные проблемы требуют глобальных решений», – заявил политик.
Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обратилась к странам Европейского союза с призывом как можно скорее поставить Украине оружие.
Накануне российская ПВО сбила в районе Одессы украинский военно-транспортный самолет с крупной партией западной военной техники. В тот же день стало известно о попытках США убедить союзников увеличить поставки артиллерии и боеприпасов Украине.
Между тем в пятницу стало известно, что Москва направила Вашингтону ноту, в которой предупредила о «непредсказуемых последствиях» в случае продолжения поставок вооружений Украине странами НАТО. В МИД подтвердили, что нота была отправлена.
В среду Пентагон объявил о намерении стран НАТО поставить Украине танки. В тот же день Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине, в состав которого впервые попали артиллерийские орудия и бронетранспортеры американского производства. Ранее в Пентагоне раскрыли объемы поставок оружия на Украину Западом.
В понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны ЕС срочно предоставить Украине оружие. Он также подтвердил призыв ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну». В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в России по-прежнему убеждены, что действия НАТО носят агрессивный, а не оборонительный характер.
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Греция задержала танкер Pegas под российским флагом из-за санкций ЕС
Власти Греции задержали танкер Pegas под российским флагом в бухте Каристос около острова Эвбея, на борту судна находятся 19 российских моряков, сообщило Афинское Македонское агентство новостей.
Согласно информации издания, танкер Pegas стоит на якоре в бухте Каристоса по решению портовых властей. Соответствующее решение было принято греческим управлением по борьбе с отмыванием денег от преступной деятельности в контексте реализации санкций, введенных ЕС и НАТО в отношении судов, представляющих интересы России, передает ТАСС.
Ранее министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что Греция больше не планирует направлять вооружения Украине, объяснив это тем, что страна не должна оказывать военную помощь в ущерб собственным оборонительным возможностям.
Кроме того, греческие портовики отказались перевозить военные грузы НАТО на Украину.
До этого рабочие греческой железнодорожной компании TrainOSE отказались участвовать в перевозке бронетехники НАТО из порта Александруполис к украинской границе.
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В Германии предупредили о расколе ЕС при введении эмбарго на российский газ
Введение эмбарго на поставки российского природного газа может иметь не только серьезные последствия для Германии, но и привести к расколу всего Евросоюза, выразил мнение гендиректор крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум в газете «Хандельсблат».
«Я считаю, что это неправильно. Дело не в том, что только Германия сильно пострадала бы от такого шага, Европа столкнулась бы с огромной проблемой», – передает ТАСС его слова.
Бирнбаум заметил, что Словакия полностью зависит от российского газа, а такие государства, как Чехия и Австрия в настоящее время получают большую часть своего природного газа из России. По его словам, многие другие страны ЕС также в значительной степени зависят от импорта российского газа.
«Если мы думаем, что сможем обеспечить поставки в Германию, не позаботившись одновременно и о других государствах, тогда ЕС развалится на части. Мы не должны рассматривать это как национальный вопрос», – отметил глава E.ON.
Кроме того, Бирнбаум подчеркнул, что на данный момент энергоснабжение Германии недостаточно обеспечено.
Поэтому, несмотря на имеющиеся результаты исследований об «управляемой ситуации на рынке энергоносителей», эксперт не увидел оснований для прекращения поставок природного газа из России.
«Вот почему я до сих пор считаю правильным и ответственным то, что федеральное правительство [Германии] отвергает эмбарго на импорт газа», – резюмировал Бирнбаум.
Ранее французский политолог Александр дель Валль заявил, что введение эмбарго на российский газ может привести к снижению уровня жизни в Европе, что, в свою очередь, спровоцирует «бунты повсюду». При этом эксперт предрек крах евро и взрыв цен в случае, если Европа полностью откажется от российских энергоносителей.
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Индия возобновила поставки чая и продуктов в Россию
Поставки индийского чая и продовольствия в Россию возобновились на прошлой неделе, сообщают источники The Economic Times. По их данным, поставки осуществляются в основном через порты в Грузии.
По информации газеты, в Россию уже отправлены грузы чая, риса, фруктов, кофе, морепродуктов, кондитерских изделий, передает РИА «Новости».
Платежи по сделкам обслуживают ряд крупных банков: Сбербанк и Альфа-Банк с российской стороны и Bank of Maharashtra с индийской стороны.
По данным газеты, платежи «в максимально возможном объеме» осуществляются в рублях и рупиях, при этом некоторые банки также проводят платежи в евро.
Россия импортирует 43–45 млн килограммов индийского чая в год, что делает ее одним из его главных потребителей на мировом рынке, указывает The Economic Times.
Ранее СМИ сообщали, что Индия и Россия рассматривают создание механизма торговых расчетов в национальных валютах (рупия и рубль).
Саудовскую Аравию заподозрили в решении примкнуть к альянсу России и КНР
Саудовская Аравия решила отвернуться от США и примкнуть к новому альянсу России и КНР, так как американское влияние в мире снижается, считает обозреватель Халид аль-Джауси.
Обозреватель пишет в статье для британской газеты Rai Al Youm, что «(наследный принц Саудовской Аравии) Ибн Салман, возможно, решил отвернуться от Америки, которая была стратегическим союзником Саудовской Аравии на протяжении 80 лет, и присоединиться к новому российско-китайскому альянсу, что сигнализирует о радикальных переменах не только в регионе Персидского залива, но и на всем Ближнем Востоке», передает РИА «Новости».
Он напомнил, что отношения Эр-Рияда с Вашингтоном ухудшились при президенте Джо Байдене, который говорил о нежелании сотрудничать с наследным принцем Мухаммедом ибн Сальманом Аль Саудом.
В частности, он отверг просьбу американского лидера увеличить добычу нефти для снижения цен на фоне введенных западных санкций в отношении Москвы.
«Саудовская Аравия сделала политический разворот в сторону Китая, когда США отказались от нее, стали обвинять в нарушениях прав человека и убийстве журналиста Джамаля Хашогги», – считает Халид аль-Джауси.
Ранее в США заметили «мрачные симптомы» смерти американского миропорядка.
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Путин поручил ускорить переход на рубли во внешней торговле
Москве нужно ускорить переход к внешнеторговым расчетам в рублях и национальных валютах дружественных России стран, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам.
По словам президента, ограничения, которые недружественные страны ввели против России, повлияли на возможности отечественного бизнеса, затруднили логистику экспортных и импортных поставок, создали препятствия для проведения расчетов.
«Необходимо оказать максимальное содействие предпринимателям в решении этих проблем, в том числе ускорить переход внешней торговли на расчеты в рублях и в национальных валютах стран — надежных деловых партнеров. Хочу подчеркнуть: в новых, изменившихся, условиях мы должны продвигаться здесь гораздо более высокими темпами», – цитирует ТАСС Путина. Президент попросил доложить на совещании, как организована данная работа, каких результатов в ней планируется достичь.
Ранее Путин заявил о провале санкционной политики экономического блицкрига в отношении России, и подчеркнул, что одним из последствий антироссийских санкций для европейцев станет падение уровня жизни.
Также президент указал на восстановление ситуации в российской экономике.
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Объявленные персонами нон грата дипломаты России покинули Францию
Самолет с объявленными Францией персонами нон грата сотрудниками посольства России в Париже вылетел в Россию, сообщил руководитель пресс-службы российской дипмиссии в Париже Александр Макогонов.
«По договоренности с французской стороной был организован рейс для вывоза сотрудников посольства, объявленных персонами нон грата. Самолет вылетел», – цитирует ТАСС Макогонова.
Ранее МИД Франции вызвало российского посла в Париже и уведомило о высылке дипломатов.
Напомним, Россия в ответ на высылку своих сотрудников из постпредства при Евросоюзе объявила персонами нон грата 18 сотрудников представительства ЕС в Москве.
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Эксперт: Повышение соцвыплат и пенсий поможет гражданам справиться с инфляционной волной
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«Путин поручил поддержать рядовых граждан, помочь им справиться с инфляционной волной, ведь по прогнозам она может оказаться высокой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян, комментируя итоги совещания президента с руководством правительства и Центробанка.
«У экспертов были опасения, что различные антироссийские решения иностранных государств, разные пакеты санкций приведут к параличу нашей экономической системы, в частности, к тому, что различные финансово-кредитные организации не смогут выполнять свои обязательства внутри страны. Как мы видим, этого не случилось», – напомнил руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. По словам эксперта, в этом заслуга не только самих банков и финансовых организаций, но и Центробанка, который в стрессовой ситуации применил различные инструменты, например, упростил ведение отчетности для банкиров.
«Что касается уровня благополучия рядовых граждан, то президент подчеркнул: в этом направлении где-то еще необходима усиленная работа, но где-то есть и достижения – скажем, в той же розничной торговле. Спал ажиотажный спрос на некоторые позиции, когда люди массово покупали сахар. Сейчас отмечается рост товарных запасов, предложение стабилизировалось, товар на полках есть. Но это направление по-прежнему остается в мониторинге», – подчеркнул аналитик.
«Путин поручил поддержать рядовых граждан, помочь им справиться с инфляционной волной, ведь по прогнозам она может оказаться высокой и повлиять на покупательскую способность россиян. Не исключаю, что по этому направлению будут какие-то решения вроде повышения МРОТ, размеров социальных выплат, пенсионных индексаций, контроля за уровнем минимальной оплаты труда», – считает Кирьян.
В понедельник президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по экономическим вопросам. В нем участвовали премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По словам главы государства, Россия выдержала «беспрецедентное» санкционное давление западных стран. «Но можно уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась, стратегия экономического блицкрига не удалась», – цитирует Путина пресс-служба Кремля.
Президент отметил, что ситуация в экономике стабилизируется, курс рубля возвращается к уровням начала года. При этом Путин указал, что за последние полтора месяца потребительские цены заметно выросли – на 9,4%, а в годовом выражении к 8 апреля инфляция составила 17,5%. В этой связи он поручил поддержать рядовых россиян. Правительство готовит конкретные параметры повышения всех социальных выплат, пенсий, зарплат бюджетников, напомнил президент.