Признанный иноагентом Понасенков объяснил причины отъезда в Италию

Историк и блогер Евгений Понасенков (признан в РФ иностранным агентом) рассказал, почему уехал из России в Италию. По его словам, он захотел отдохнуть и погулять.

«Я сейчас только вошел в отель роскошный в Риме. Я каждый год 15 лет езжу в Италию в апреле. Я два месяца почти ждал результатов специальной военной операции, но это можно ждать бесконечно. У меня весна один раз в год. Я тоже хочу и отдохнуть, и погулять. У нас пока ничего не расцветает, холодно и неприятно. Поэтому дайте мне хотя бы немножко погулять в цветах. Это безумие какое-то. Никогда же об этом не писали. Сколько я путешествую, все прекрасно знают, что я без Италии не могу», – сказал он «Газете.Ru».

По словам Понасенкова, он собирается вернутся в Москву, когда в столице все расцветет.

«В Москву я вернусь, как у нас уже будут цветы, и когда природа расцветет. Я молодой человек, я не принадлежу политической повестке. Все хотят, чтобы я как-то боролся. Я хочу просто пожить для себя, порадоваться жизни. У нас опять было +5, я не могу больше. Дайте мне хотя бы пару недель погулять, где все в цвету. Все в розах. Это просто сказка», – сказал блогер.

Напомним, 1 апреля в список СМИ-иноагентов были включены историк и блогер Евгений Понасенков, основательница издания The Bell Елизавета Осетинская и еще шесть человек.