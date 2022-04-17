Во Франции обвинили Запад в двойных стандартах из-за интервенций США

Бывший посол Франции в США и экс-постпред страны в ООН Жерар Аро сравнил военную операцию России на Украине с вторжением Соединенных Штатов в Ирак в 2003 году и обвинил Запад в применении двойных стандартов.

Как подчеркнул бывший французский дипломат, осуждая действия Москвы, западным державам следует учитывать, что такие страны, как Китай, Индия и ЮАР не голосовали против российской стороны в Генассамблее ООН, передает РИА «Новости».

«Факт состоит в том, что Запад пытается поучать остальной мир, очень часто используя двойные стандарты. Я вполне уверен, что боевые действия на Украине не более скандальны, чем вторжение в Ирак в 2003 году. Франция выступала против интервенции США, но это хороший пример двойных стандартов», – высказался Аро в беседе с Global Times.

Французский дипломат отметил, что, будучи постпредом в ООН, он сталкивался с чувством обиды на Запад у представителей стран третьего мира из-за их колониального прошлого». Обратите внимание на военные интервенции США и действия Китая за последние 30 лет. Китай ни разу не вторгался в другие страны в течение последних 30 лет. С другой стороны мы имеем Америку с целым списком интервенций», – отметил он.

Аро заключил, что Западу, вероятно, следовало бы задуматься об изменении своего поведения. Хотя, как признался дипломат, он сомневается в способности Вашингтона пойти на такой шаг, поскольку Белый дом считает себя «маяком свободы в мире».

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.

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