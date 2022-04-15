Германия выделила три млрд евро на строительство четырех терминалов для СПГ

Власти Германии планируют потратить до 3 млрд евро на строительство четырех плавучих терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ) в течение следующих десяти лет, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на письмо Министерства финансов ФРГ председателю Бундестага (парламента ФРГ) Барбель Бас.

По данным Handelsblatt, Минфин Германии уже выделил денежные средства без предварительной консультации с бюджетным комитетом Бундестага, передает ТАСС.

Согласно документу, данный шаг был необходим по «уважительным причинам». Цель, как пишет издание, заключается в том, чтобы импортировать сжиженный природный газ для обеспечения газоснабжения Германии. Увеличение поставок СПГ является одним из элементов усилий правительства ФРГ по снижению зависимости от поставок российского природного газа.

В то же время представитель германской энергетической компании RWE заявил, что предприятие участвует в фрахтовании плавучих терминалов СПГ от имени и по поручению федерального правительства. В зависимости от того, насколько быстро будет доступно береговое соединение для трубопровода, RWE предполагает, что некоторые суда могут быть готовы к использованию уже следующей зимой. Федеральное правительство изучает, какие места могут быть использованы для приема СПГ. В качестве возможных портов рассматриваются такие города, как Вильгельмсхафен, Брунсбюттель или Росток.

Сейчас федеральное правительство изучает возможные места на Северном и Балтийском морях, где плавучие терминалы для приема СПГ могут быть развернуты уже зимой 2022–2023 годов.

Накануне в США подсчитали потери Германии при отказе от российского газа, отметив, что при отказе от российского газа в Германии в ближайшие два года произойдет падение производства на 220 млрд евро, экономике ФРГ угрожает «резкая рецессия».