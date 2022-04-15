В России призвали «подружить» право цифровых платформ с законом

Незаметно возникшее в современном мире право цифровых платформ ставит перед государством новые задачи, необходимо согласовать, «подружить» право цифровой платформы и национальное право, заявила директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций, профессор Элина Сидоренко.

«Мы привыкли к тому, что право – это закон, это обладающий высшей юридической силой нормативный акт, принятый государством. Но вдруг, неожиданно выяснилось, что есть и другие правоустанавливающие правила, которые нам диктуются некими цифровыми корпоративными образованиями, имеющие в том числе транснациональный характер», – сказала Сидоренко во время конференции «Цифровые международные отношения-2022» в МГИМО. Ее слова приводит РАПСИ.

Говоря о «гегемонии» цифровых платформ, она привела следующую статистику: в 2021 году около миллиона европейских компаний реализовывали свои товары посредством этих систем.

По словам эксперта, право таких образований основывается на внутренних регламентах и пользовательских соглашениях, подписываемых сторонами. При этом, отметила Сидоренко, оно стало стремительно развиваться, ставя «перед традиционным правом очень много вопросов, которые предстоит решить».

«Один из таких вопросов – что есть такое цифровая платформа? Сегодня такого подхода и определения в действующем законодательстве – европейском, американском, российском – нет», – заявила она.

По мнению профессора, если есть регламент работы и пользовательские соглашения, то должны быть учтены или оценены риски в части регламентации.

«Мы находимся в совершенно новых юридических условиях, перед нами поставлены новые задачи. И одна из них – попытаться согласовать, «подружить» право цифровой платформы и национальное право», – заключила Сидоренко.

Ранее неоднократно звучали заявления о том, что иностранные интернет-платформы игнорируют национальное законодательство нашей страны. При этом в практике российского регулирования действий зарубежных онлайн-платформ применяются относительно мягкие меры – денежные штрафы, которые, по мнению экспертов, особого воздействия не оказывают. В этой связи в России предлагали ввести возможность применения крайних мер в отношении нарушающих законы России IT-гигантов.

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