Условия для IT-бизнеса в России назвали «идеальным штормом»

Сейчас российский IT-бизнес существует в условиях, которые можно назвать «идеальным штормом», однако, несмотря на сложности, в своей массе сектор сохраняет сдержанный оптимизм, заявил директор Центра глобальной IT-кооперации Вадим Глущенко.

«Проблемы, с которыми столкнулись участники рынка, коснулись практически всех сфер деятельности, начиная с технологий, многие из которых стали недоступны, и заканчивая нервозной атмосферой, которая негативно сказывается и на настроениях сотрудников IT-компаний, и на качестве их труда», – сказал Глущенко в ходе круглого стола «Новые вызовы и приоритетные антикризисные задачи в IT-секторе», организованном Центром глобальной IT-кооперации на площадке Торгово-промышленной палаты России. Его слова приводятся на сайте Центра в сообщении по итогам мероприятия.

Глущенко представил результаты опроса, проведенного в марте 2022 года совместно Центром и Рабочей группой ТПП по электронному документообороту о настроениях участников рынка. Согласно результатам исследования, несмотря на сложность текущей ситуации, российский IT-бизнес в своей массе сохраняет сдержанный оптимизм. «Общая динамика положительная: мы наблюдаем улучшение оценки ситуации в отрасли, снижение тревоги, депрессии среди персонала, определенное снижение настроя на релокацию. Многие компании уже приспособились к новым условиям работы. Но во многом гарантом их позитивного настроя становятся меры поддержки, предлагаемые государством», – заключил директор Центра.

В свою очередь генеральный директор ООО «Лаборатория промышленных исследований» Дмитрий Сапрыкин отметил, что сейчас особенно важно вкладываться в средства производства для отечественной полупроводниковой отрасли. «Электронная промышленность России существенно недоинвестирована и на 90% зависит от импортной продукции. Для того чтобы восстановить разорванные цепочки производства, требуется очень серьезная работа по перепрофилированию, созданию небольших производств. Нужна очень серьезная мобилизация усилий, потому что вроде бы все есть, но цепочки разорваны: многие предприятия работали на экспорт, а сейчас эти контракты, естественно, заблокированы», – отметил эксперт.

В обсуждении также приняли участие генеральный директор Международного научно-исследовательского института проблем управления (МНИИПУ) Александр Агеев, директор департамента стратегического развития и проектной деятельности РФРИТ Максим Киселев и независимый эксперт Анатолий Иванов. Модерировал дискуссию советник по международному сотрудничеству Центра науки и технологий ИИ в МФТИ Андрей Кулешов.

Участники дискуссии сошлись на том, что в российском IT-секторе существует достаточно проблем и критических вопросов из-за невиданного санкционного давления, однако при правильных решениях как на уровне государства, так и на уровне бизнеса и инвесторов, они вполне решаемы.