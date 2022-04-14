Волонтеры «Мы вместе» помогли эвакуировать добравшуюся пешком до Херсона семью

Семью из Николаевской области Украины с тремя детьми, добиравшуюся пешком и на попутках до Херсона, эвакуировали добровольцы «Мы вместе» на территорию России при содействии Росгвардии.

«Накануне позвонили военные, все было очень быстро. Мы выехали на автомобиле Газель с сопровождением автомобиля Тигр и экипажем. Приехали, забрали их, привезли на нашу базу. Накормили. Часть уехали в пункт временного размещения. Еще одна женщина была из Мариуполя, она отправилась в Воронежскую область. Здесь отлично сработали и сотрудники Росгвардии и федеральной службы безопасности, сотрудники пограничного контроля, врачи, правительство республики Крым. Ну и наша команда тоже молодцы. Люди находятся в тепле, безопасности, ими занимаются и вот сегодня они отзванивались, говорили спасибо. А «спасибо» для нас – одно из самых важных вещей!» – рассказал депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единая Россия» Игорь Кастюкевич.

Еще двое из группы эвакуированных из Херсона жителей уехали к родственникам в Крым. Пенсионерка из Мариуполя отправилась в Воронежскую область, а семью из Снегиревки волонтеры проводили в пункт временного размещения в Севастополе, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Спасибо солдатам, нас подобрали, напоили, накормили. Мы так благодарны. Вообще то, что рассказывают в украинских СМИ про российских военных, – это неправда. Они нас кормили, кормили наших детей. К моему дому приезжали военные, давали моим детям и внуку сладости, конфеты. Они селам привозят воду и питание. Все село, которое у нас, они его кормят. Теперь мы в России, можно дышать спокойно, мы очень всем благодарны», – поделилась одна из эвакуированных жительниц Снегиревки Мария.

Гуманитарная миссия молодежного корпуса работает в Крыму уже три недели. За это время добровольцы «Мы вместе» и «Единой России» совместно с Росгвардией, военными и МЧС России раздали жителям Херсонской области порядка 60 тонн продовольствия и медикаментов, эвакуировали 400 человек, в том числе 13 человек в рамках оказания срочной медицинской помощи.