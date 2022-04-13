Ле Пен заявила, что по-прежнему считает Крым российским

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен продолжает считать Крым российским и не испытывает сожаления в связи с запретом посещать Украину.

«Я отнюдь не сожалею об этом, поскольку решение о статусе Крыма было принято на референдуме», – приводит ТАСС ответ Ле Пен на вопрос телеканала BFM о внесении ее Киевом в список нежелательных на Украине лиц.

«Я не собираюсь сейчас в Киев, но в случае моего избрания они, возможно, решат отменить запрет», – заметила кандидат в президенты Франции.

Ранее кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на президентских выборах намерена после окончания конфликта на Украине предложить НАТО стратегически сблизиться с Россией.

Также она заявляла о планах вывести Францию из объединенного военного командования НАТО.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон, баллотирующийся на второй срок, одержал победу в первом туре выборов с результатом 27,84%, он и кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен вышли во второй тур выборов после подсчета 100% голосов.

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