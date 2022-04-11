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В Китае оценили число неестественных смертей из-за санкций США
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Число неестественных смертей иностранных граждан в результате введенных Соединенными Штатами санкций превышает количество погибших во всех войнах в период после Второй мировой, пишет китайская газета Global Times.
Автор статьи считает, что кризис на Украине отражает стремления Вашингтона к гегемонии путем принуждения. По его словам, Штатам свойственно навешивать различные ярлыки на незападные страны, которые настаивают на независимой внешней политике, и обвинять их в несоблюдении «общечеловеческих ценностей».
«Данные показывают, что со времен Второй мировой войны количество неестественных смертей иностранных граждан из-за санкций США превысило общее число погибших во всех войнах за тот же период. Сейчас все больше и больше стран не желают подчиняться политике принуждения США», – передает РИА «Новости» текст статьи китайской газеты.
По мнению автора публикации, Белый дом пытается оказывать давление на Китай, Индию и другие страны с независимой позицией в отношении Москвы.
Напомним, США заявляли, что рассматривают возможность санкций против Китая, если Пекин станет поддерживать Москву в ситуации вокруг Украины. Пекин неоднократно подчеркивал, что выступает против санкционного давления на Россию.
Во Франции предсказали отказ от «нефтедоллара» в пользу рубля и юаня
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Попытка Соединенных Штатов изолировать Россию может привести к отказу от «нефтедоллара» в пользу рубля и китайского юаня, заявил французский политолог и экономист Александр дель Валль в статье для журнала Valeurs actuelles.
По мнению эксперта, антироссийская политика США «рискует привести к падению доллара в пользу рубля и китайского юаня, которые Саудовская Аравия согласилась получать за свою нефть», передает РИА «Новости».
«Именно попытка изолировать Россию ускорит дедолларизацию и девестернизацию мира, и так становящегося все более многополярным», – уверен дель Валль. Политолог также отметил, что решение премьера Венгрии Виктора Орбана платить за российский газ в рублях означает начало раскола в Евросоюзе по вопросу связей с Москвой.
«Похоже, скоро самому понятию «нефтедоллар» придет конец», – считает экономист. Автор публикации отмечает, что восстановлению курса рубля после введенных против Москвы западных санкций способствуют продолжение покупки российского газа европейскими странами и устойчивость торговых отношений России с Китаем, Бразилией, Индией, арабскими и африканскими странами. Кроме того, постоянный приток иностранной валюты России дает рост цен на нефть и природный газ, отметил эксперт.
Напомним, в пятницу в ходе торгов курс доллара упал ниже 73 рублей. В тот же день в британские эксперты предупредили, что введенные против России санкции могут подорвать доверие к доллару и привести к появлению альтернативной экономической системы. Двуся днями ранее в США отметили стремительное восстановление рубля на фоне санкций.
Напомним также, Китай перевел оплату за уголь и нефть из России в юани. Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что европейские компании-потребители российского газа изучают вопрос оплаты за поставки из России в рублях, некоторые из них уже согласились с таким подходом. Кроме того, Москва предлагает Индии платить за нефть в рупиях, а Саудовская Аравия ведет переговоры с Пекином о цене на часть своей нефти в юанях.
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Евросоюз прекратил пропуск российского и белорусского автотранспорта
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Страны Евросоюза прекратили пропуск автотранспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации и Белоруссии, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
«ФТС России информирует, что с 8 апреля 2022 года таможенные службы стран Европейского союза, граничащих с Российской Федерацией и Республикой Беларусь, ссылаясь на пятый санкционный пакет, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в указанных странах», – приводит ТАСС сообщение таможни.
Новые санкции коснулись запрета на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные. Теперь транспортные средства международной перевозки с российскими и белорусскими регистрационными знаками не смогут перемещать грузы по территории стран ЕС.
При этом ограничения пока не распространяются на автомобильные грузоперевозки по доставке фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу, энергоносителей, цветных металлов и удобрений. Также остается открытым автодорожное сообщение для гуманитарных целей.
«Транзит в Калининградскую область пока сохраняется, но только для автотранспорта, зарегистрированного в Российской Федерации», – уточнили в ведомстве.
Ранее ЕС утвердил пятый пакет экономических и индивидуальных санкций против России. В тот же день новые санкции из пятого пакета ЕС вступили в силу. В частности, как стало известно, ЕС заморозил активы нескольких банков России и 14 промышленных компаний.
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Антонов заявил об угрозе прямого военного противостояния с США
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Действия западных стран во время спецоперации России на Украине являются опасными и провокационными, такие шаги могут привести к прямому военному противостоянию России и США, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов американскому изданию Newsweek.
«Западные государства непосредственно участвуют в текущих событиях, поскольку продолжают снабжать Украину оружием и боеприпасами, тем самым провоцируя дальнейшее кровопролитие», – передает РИА «Новости» его слова.
По словам российского посла, такие действия опасны и провокационны, «поскольку они направлены против нашего государства». «Они могут привести США и РФ на путь прямой военной конфронтации. Любые поставки оружия и военной техники с Запада, осуществляемые транспортными конвоями через территорию Украины, являются законной военной целью для наших вооруженных сил», – заключил Антонов.
Ранее Антонов выразил мнение, что к специальной военной операции России на Украине привело нежелание киевского режима выполнить свои обязательства по международным договоренностям, прекратив геноцид русских.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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США прекратили «нормальные торговые отношения» с Россией и Белоруссией
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал одобренные ранее Конгрессом законопроекты о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией, а также о запрете импорта энергоносителей из РФ, сообщила пресс-служба Белого дома.
Как уточняется в заявлении, Байден подписал оба документа, передает ТАСС.
Принятый Конгрессом законопроект, по сути, кодифицирует запрет импорта энергоносителей из Россией в США, введенный Байденом в марте.
В четверг в Белом доме признали невозможность быстрого отказа от российских нефти и газа. Вопреки этому Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о запрете импорта энергоносителей из России в США. Отметим, западные экономисты ждут рекордных доходов России от продажи энергоресурсов и небывалого профицита сальдо счета текущих операций. Несмотря на жесткие финансовые санкции Запада, Россия заработает в 2022 году почти 321 млрд долларов от экспорта энергоносителей, посчитали экономисты Bloomberg Economics. Это примерно на 35% больше, чем в 2021 году.
Напомним также, 17 марта Палата представителей США проголосовала за приостановку «нормальных торговых отношений» с Россией и Белоруссией. Американские СМИ также сообщали о возможности введения в США эмбарго на торговлю с Россией. Приостановка нормальных торговых отношений означает, что российский и белорусский импорт лишится на американском рынке режима наибольшего благоприятствования, что позволит американской администрации устанавливать для российских и белорусских товаров более высокие пошлины, чем для остальных стран, являющихся членами Всемирной торговой организации (ВТО). Эти полномочия будут действовать до 1 января 2024 года.
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Салливан: США ждут, что Россия перестанет входить в число крупнейших экономик мира
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Вашингтон ждет, что Россия к концу 2022 года выйдет из числа крупнейших экономик мира из-за влияния западных санкций, введенных в отношении Москвы, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
«Мы не должны недооценивать влияние санкций, которые уже были введены, включая двузначный удар по ВВП России в этом году и включая выпадение России из рядов крупнейших экономик мира к концу года. Так что боль реальная. Эффект реальный», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
Накануне премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что Великобритания намерена усиливать экономическое давление на Россию, принимая каждую неделю новые антироссийские санкции.
Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал одобренные ранее Конгрессом законопроекты о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией, а также о запрете импорта энергоносителей из России.
США отказались от передачи МиГ-29 Украине через территорию Германии
Вашингтон не поддерживает идею передачи Украине советские истребители МиГ-29 через немецкую территорию, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Единственное, по поводу чего США выражали сомнение, – это отправка истребителей через американскую базу в Германии. <...> Если страна в Восточной Европе захочет поставить [Украине] МиГ-29 или другие самолеты советского производства, то мы говорили, что это их собственное решение. Мы говорили, что не будем отправлять их [самолеты] из Германии», – цитирует Салливана ТАСС.
Ранее сообщалось, что Словакия ведет с Украиной переговоры о возможной продаже самоходных гаубиц словацкого производства «Зузана».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических словий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Аналитик заявил о снижении цен на импортную технику и продукты
Цены на импортную технику и продукты в России снизились относительно мартовских, это связано с укреплением рубля и требованиями ФАС, заявил генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков.
«Сейчас можно говорить о том, что после существенного повышения цен в марте в некоторых случаях на 100-150%, некоторые товары скорректировались по цене на 10-15%. Это касается в первую очередь импортных товаров. Это электроника: компьютеры, смартфоны. В условиях укрепления рубля, поставщики поняли, что смогут пополнить складские запасы по новым, более комфортным курсовым разницам. На отдельные виды смартфонов цены упали до 30%», – приводит Ura.ru слова Федякова.
По его словам, то же самое произошло и с другими импортными товарами, на импортные продукты цена скорректировалась.
«В большей степени поставщики предпочитают возвращать промо-акции для того, чтобы стимулировать спрос и потребления. Это касается именно зарубежных товаров, то есть подешевело не подсолнечное масло, а скорее оливковое», – добавил аналитик.
Он объяснил такую ситуацию укреплением рубля и требованием проверяющих органов, таких как ФАС, сдерживать цены. Однако последние, по мнению аналитика, еще будут пересматриваться.
По данным аналитика, ритейлеры стремятся выполнять показатели по объему продаж, но возросшая себестоимость будет давить на рост цен.
«С другой стороны, недостаточные доходы населения, на которые люди не могут покупать подорожавшие продукты, будут давить на цены вниз. Какой-то баланс мы в ближайшее время будем искать», – заключил Федяков.
Ранее Владимир Путин заявил о возможности обеспечить в России цены на продукты ниже мировых.
До этого правительство России утвердило комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия.
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Кремль спросили о планах Литвы по блокаде Калининграда
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать планы Литвы ввести транспортную блокаду Калининграда. Он указал, что официальных решений на этот счет не принималось.
«Насколько я понимаю, пока не было каких-то решений по этому поводу... Давайте все-таки решать проблемы по мере их поступления, сейчас много разной информации, надо ориентироваться на официальные данные», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее стало известно, что Киев просит Польшу и страны Балтии закрыть границы с Россией и Белоруссией. Кроме того, сообщалось, что власти Литвы ожидают решения Евросоюза по вопросу возможного запрета на транзит через территорию республики грузов в Калининградскую область.
В Калининградской области в свою очередь заявили, что уже давно готовятся к перспективе сухопутной блокады и перехода на водные и воздушные перевозки.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие новые шаги были сделаны для усиления продовольственной и энергетической безопасности Калининграда.
Финляндия разрешила вернуть в Россию задержанные музейные коллекции
Министерство иностранных дел Финляндии выдаст разрешение на возвращение в Россию задержанные финской таможней грузы с предметами российских музейных коллекций, заявили в финском дипведомстве.
«Новые санкции ЕС приняты, позже их опубликуют в официальном журнале ЕС. Изменения в законодательство вступят в силу 9 апреля, эти изменения включают в себя возможность стран ЕС выдавать разрешения на перевозку в Россию предметов культуры, относящихся к официальному культурному сотрудничеству. МИД выдаст разрешение в отношении задержанных в прошлые выходные в Финляндии грузов, состоявших из принадлежащих российским музеям предметов искусства, которые возвращались в РФ из Италии и Японии», – приводит ТАСС заявление МИД Финляндии.
Ранее глава финского МИД призвал вернуть задержанные музейные экспонаты в Россию.
До этого финские таможенники задержали грузы с предметами искусства, которые направлялись в Россию.
Напомним, с 5 апреля экспорт предметов роскоши в Россию запретила также Япония. Кроме того, 15 марта экспорт предметов роскоши в Россию запретил Евросоюз.
Бывший врач Белого дома назвал умственное здоровье Байдена угрозой нацбезопаности
Умственные способности действующего президента США Джо Байдена ухудшились до такой степени, что он представляет собой «проблему национальной безопасности», заявил Ронни Джексон, который был врачом Белого дома при Дональде Трампе.
По словам Джексона, ему следует пройти тест «остроту ума», приводит его слова Washington Post. Он отметил, что диагноз не ставит, но предположил, что «некоторые проблемы» умственного состояния Байдена видит весь мир.
«Сейчас не самое подходящее время для того, чтобы у главы государства возникали эти проблемы. В таком положении, если у вас есть когнитивные проблемы, это вопрос национальной безопасности», – передает слова врача «360».
Ранее сообщалось, что на мероприятии в Белом доме гости, увидев экс-главу США Барака Обаму, забыли про действующего президента страны. Байден растерялся, оказавшись временно в одиночестве.
Салливан: США работают непрерывно, чтобы отлучить Европу от российских нефти и газа
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США работают, чтобы отлучить Европу от российских энергоносителей, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Мы работаем сверхурочно, чтобы отлучить Европу от российских энергоносителей. Мы предпринимаем шаги, чтобы работать с ними, чтобы уменьшить их зависимость от российской нефти», – сказал Салливан в эфире CNN, передает РИА «Новости».
По его словам, США наращивают поставки газа в Европу и считают своим приоритетом снижение зависимости континента от российских энергоносителей.
«Он (президент США Джо Байден) сейчас работает в ежедневном режиме с европейскими коллегами над мерами, которые те могут предпринять для отказа от российских нефти и газа. США наращивают экспорт газа в Европу для снижения ее зависимости от России. Сейчас он обсуждает с ними, что можно сделать для отказа и от российской нефти», – сказал Салливан в интервью телеканалу ABC.
Президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупреждал о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупреждала о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Россия лишает Европу дешевого продовольствия.
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Силуанов объяснил разницу между современной угрозой дефолта и дефолтом 1998 года
При дефолте в 1998 году у России не было валюты, страна не смогла расплатиться со своими внешними долгами, а в нынешней ситуации, несмотря на то, что золотовалютные резервы заморожены, валюта есть, но Западу важно, чтобы был объявлен дефолт, так как это якобы отразится на репутации Москвы, заявил глава Минфина Антон Силуанов
Силуанов указал, что дефолт – это «неисполнение обязательств заемщика по своим обязательствам», однако Россия «добросовестно пыталась расплатиться с внешними кредиторами, перечисляя соответствующие суммы в валюте в оплату нашего долга», передает газета «Известия».
«Тем не менее сознательная политика западных стран заключается в том, чтобы всеми способами искусственно создать рукотворный дефолт. Это выражается в том, что были заблокированы наши валютные счета, не проводятся платежи, которые предназначались для расчета с держателями облигаций. Все это способствует тому, чтобы Россия не могла заплатить по своим долгам», – отметил глава Минфина.
При этом даже в таких условиях Россия заплатила держателям еврооблигаций – резидентам страны «причитающиеся им выплаты в рублях».
«Точно так же мы поступили и в отношении выплат по еврооблигациям перед иностранными инвесторами. Мы воспользовались указом президента и перевели рублевые средства на специально открытый счет в российском депозитарии в рублевом эквиваленте. Имеют ли иностранные держатели нашего долга доступ к этим деньгам? Имеют. Они могут потратить эти средства на покупку новых бумаг, которые эмитирует Министерство финансов, на расчеты по налогам, на целый ряд других операций. Смогут ли они конвертировать рублевые средства в иностранную валюту? Смогут, но наша позиция – это может быть сделано после того, как будет обеспечена разморозка валютных счетов России», – пояснил Силуанов.
Он подчеркнул, что Россия «как надежный заемщик сделала все возможное, чтобы расплатиться по евробондам в тех валютах, в которых мы осуществляли заимствования, то есть в первую очередь в долларах». Однако «западные страны запретили использовать наши замороженные средства для оплаты обязательств перед внешними кредиторами, наказав тем самым своих собственных инвесторов».
Министр также пояснил, почему Западу важно, чтобы был объявлен дефолт: «Мы видим, какие действия сейчас предпринимаются в отношении России. Если есть возможность каким-то образом ограничить активность наших предпринимателей, причинить вред нашим людям, нанести ущерб имиджу страны, а дефолт – это удар по имиджу страны как надежного заемщика, Запад будет всеми силами стараться реализовать это».
«Хотя странно говорить о нарушении контрактных обязательств при переводе валюты платежей за газ на рубли, когда все контрактные обязательства с их стороны нарушаются по другим нашим поставкам на экспорт – нефти, углю. Поставки прерываются, замораживаются золотовалютные резервы и валютные счета. Почему-то это у них считается нормальными действиями, а когда мы просим в условиях ненадежности иностранной валюты заплатить нам в рублях за газ, они объявляют это нарушением контрактных обязательств. Двойная мораль, двойные стандарты. Эта ситуация четко показывает настоящее лицо западной демократии и западных правовых систем», – указал Силуанов.
Таким образом, «в 1998 году дефолт по-настоящему отражал суть этого слова», страна не смогла оплатить внешние долги, «у нас не было валюты», а теперь «валюта, несмотря на то, что золотовалютные резервы заморожены, к нам приходит, платежи за энергоносители практически не изменились, объемы поставок энергоносителей несколько упали, но цены выросли».
Ранее он заявил, что правительство начнет обращаться в суды, если Запад объявит России дефолт по неисполнению обязательств по евробондам. Силуанов также заявлял, что нужно расценивать заморозку золотовалютных резервов России за рубежом как кражу.
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Банк России снизил ключевую ставку до 17% годовых
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Центробанк принял решение снизить ключевую ставку до 17% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.
В Банке России сообщили, что совет директоров «принял решение снизить ключевую ставку с 11 апреля 2022 года на 300 б.п., до 17,00% годовых», передает РИА «Новости».
Это решение отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности.
Отмечается, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность.
Напомним, 28 февраля Банк России экстренно повысил ключевую ставку до 20%. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В ответ на это страны Европы, США, Япония и ряд других государств ввели санкции.
По мнению премьер-министра России Михаила Мишустина, экономике страны нужно полгода, чтобы перестроиться на работу в новых обстоятельствах.
Мишустин также назвал пять приоритетов работы, направленной на минимизацию последствий санкций: первый приоритет – обеспечить бесперебойную деятельность предприятий, второй – расширить свободу предпринимательства внутри страны, третий – «поддержать тех, кто особенно уязвим», четвертый – обеспечение насыщенности российского рынка товарами, а пятым – необходимые секторальные меры поддержки.
Волгоградский изготовитель стирального порошка заявил о готовности нарастить производство
Волгоградская компания «Бионикс» готова в два с половиной раза нарастить производство стирального порошка на фоне западных санкций, сообщает администрация региона.
По информации властей, компания «Бионикс» из города Волжский Волгоградской области производит стиральный порошок и таблетки для посудомоечных машин. Отмечается, что стиральный порошок продается в магазинах России, Белоруссии и странах Средней Азии под собственным именем, а также под брендом «Моя цена». По данным ведомства, спрос на продукцию вырос в 2,5 раза на фоне экономических санкций.
«Компания «Бионикс» готова в 2,5 раза нарастить объемы производства в результате создания нового цеха. В настоящее время предприятие выпускает 2 тыс. тонн стирального порошка в месяц, а с установкой дополнительной линии мощность увеличится до 5 тыс. тонн», – передает РИА «Новости» сообщение администрации.
Западные страны ввели ряд антироссийских санкций в ответ на решение России начать военную операцию по демилитаризации Украины. Ряд иностранных компаний объявил о приостановке работы в России.
Объем заказов в машиностроительном кластере Татарстана после введения санкций вырос в десять раз
Машиностроительный кластер Татарстана получил 1,2 тыс. заказов за последний месяц на фоне введения санкций, что в 10 раз превышает стандартный объем обращений, сообщил председатель правления машиностроительного кластера Татарстана Сергей Майоров.
«Сейчас заказы идут из разных отраслей: из нефтегазового комплекса, нефтепереработки, нефтехимии, безусловно, от автопрома. За месяц спецоперации только в наш кластер пришло около 1,2 тыс. заказов от компаний со всей России. Такого роста по объему заказов у нас никогда не было. Обычно приходило 50-100 заказов в месяц», – цитирует ТАСС Майорова.
По его словам, для новых заказчиков подобрали 25 поставщиков на 110 комплектующих, идут переговоры о подписании соглашений. При этом работа ведется в кооперации с другими регионами.
В кластер входят около 300 производственных компаний, которые производят как комплектующие, так и готовую продукцию.
«Случился разворот в сторону отечественного производителя. Да, возможно, у нас нет того уровня автоматизации, роботизации производства как у европейских и американских коллег. Мы не можем сделать продукт той же себестоимости, но большинство заказов, которые приходят, мы в состоянии исполнить. Может, чуть выше по стоимости», – отметил Майоров, добавив, что Татарстан может двукратно увеличить выпуск комплектующих.
Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме, назвал пять приоритетов работы, направленной на минимизацию последствий санкций.
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