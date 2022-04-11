Британская Sun показала в Бородянке сотрудника СБУ с нашивкой «СС Галичина»

Израильский политолог Яков Кедми обратил внимание на репортаж британской The Sun из поселка Бородянка в Киевской области, в котором присутствует сотрудник СБУ с нашивкой «СС Галичина» (запрещенная в России организация).

«Занятные патчи у СБУшников на Киевщине засветились в британской прессе – SS Galizien*. Но ведь это ручные неонацисты Запада, никакой [глава дипломатии Евросоюза Жозеп] Боррель в этом разбираться не будет», – написал Кедми в своем Telegram-канале.

Как сообщает издание «Военное обозрение», британская The Sun опубликовала видеоматериал, посвященный молебну по жертвам в поселке Бородянка Бучанского района Киевской области, который ВСУ якобы сами вернули под свой контроль (в действительности ВС России организованно отвели части с киевского и черниговского направлений).

Как отмечает издание, на кадрах показан служитель украинской церкви (судя по амуниции, из недавно учрежденного института капелланов-униатов или ПЦУ), совершающий обряд на развалинах одного из жилых зданий в окружении нескольких сотрудников СБУ. При этом периметр оцеплен правоохранителями, журналистов больше чем гражданских лиц.

Но, как отмечает издание, пожалуй, самой большой неудачей съемочной группы стало то, что в кадрах постоянно мелькал сотрудник СБУ с символом «SS Galizien» (гитлеровская дивизия СС «Галичина» – запрещенное в России нацистское формирование), который сложно не заметить. Тем самым сами британские пропагандисты зафиксировали присутствие неонацизма на Украине. На это сразу обратили внимание зрители: «Это называется автогол»; «У них на спине SS Galizien? Действительно? Поздравления…»; «Я думал, что на Украине нет нацизма»; «Это ужасно. Но мы ведь это проигнорируем?».

Накануне посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил о важности достижения целей по демилитаризации и денацификации Украины.

В начале марта официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что корни украинского национализма кроются в истории, в том числе в деятельности таких организаций, как Организация украинских националистов (ОУН*, запрещена в России). Как отметила дипломат, после начала Великой Отечественной войны националисты «органично влились» в силы вермахта, были созданы карательные силы: «Нахтигаль», «Роланд», «Легион Сушко», дивизия СС «Галичина», полк «Бранденбург», в состав которых влились нацисты, которые «желали смерти русскому (а подчас – и любому неукраинскому) населению запада СССР». Их совместные с вермахтом, СС и абвером действия, подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства, привели к гибели более пяти миллионов человек.

Дивизия СС «Галичина» была создана 28 апреля 1943 года во Львове, она существовала до лета 1944 года, пока ее не разгромила Красная армия у города Броды. Военнослужащие «Галичины» совершали преступления против мирного населения, участвовали в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где погибло более 500 человек. По решению Нюрнбергского трибунала войска СС, к которым относилась «Галичина», признаны преступной организацией.

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