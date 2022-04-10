Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на 2 процентных пункта, минимальная ставка теперь составляет 19,9%, сообщили в кредитной организации.

«С 10 апреля Сбербанк делает условия по потребительским кредитам выгоднее для клиентов. Ставка снижена на 2 процентных пункта. Теперь минимальная ставка по потребительском кредиту для всех категорий заемщиков составит 19,9%», – приводит РИА «Новости» сообщение банка.

В кредитной организации добавили, что Сбербанк также снизил ставки по вкладам: максимальная ставка по депозитам в рублях теперь составляет 16% вместо 19%.

Такую ставку можно получить при наличии годовой подписки на сервисы банка «СберПрайм+» и при открытии вклада онлайн и на срок до трех месяцев. Минимальная сумма вклада составляет 100 тыс. рублей. При этом на срок до шести месяцев максимальная ставка по рублевым вкладам составит 14%, на срок до года – 12%.

«Сбербанк адаптировал условия по своим продуктам к рыночной ситуации... Небольшие изменения коснулись и ставок по вкладам, при этом они по-прежнему остаются достаточно выгодными для наших клиентов», – прокомментировали в банке.

Сбербанк также снизил стоимость сервиса «Деньги до зарплаты» по самым востребованным займам у клиентов – на небольшие суммы.

«Мы продолжаем внимательно следить за экономической ситуацией и оперативно реагировать на все изменения. ЦБ понизил ключевую ставку, а это значит, что теперь у нас появилась возможность предложить клиентам новые, более выгодные условия по кредитам», – прокомментировал директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

Ранее сообщалось, что Банк России сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 20% годовых.