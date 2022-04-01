Эксперт: Сейчас электронику покупать не стоит, вы точно переплатите

К лету текущего года цены на смартфоны и другую электронику могут вернуться к тем, которые наблюдались в начале 2022 года, поэтому с покупкой техники стоит повременить, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, комментируя ситуацию с ценами на электронику на российском рынке.

«Цена на гаджеты уже падает. В начале марта электроника подорожала от 30 до 300%. Поставок не было, соответственно, разные компании ставили разные цены. Однако при высоких ценах продаж не было, а компаниям нужно было платить аренду, зарплату, налоги. Исходя из этого, последние две недели мы наблюдаем ежедневное снижение цен», – рассказывает Муртазин.

Он отмечает, что, например, внешние жесткие диски подорожали с начала весны в три раза, цена выросла на 300%. На прошлой неделе она уже опустилась до 200% от докризисной. Более того, собеседник уверен, что в ближайшее время она еще больше снизится.

«Все цены ползут вниз, причем ежедневно. В апреле – мае, думаю, цены не вернутся в докризисное состояние, потому что курс доллара искусственно удерживается, а также пока нет полномасштабных поставок. Есть единичные, они незначительные, их мало», – говорит собеседник.

Как только поставки станут заметными и рынок начнет насыщаться, по мнению эксперта, цены опустятся до тех, которые наблюдались зимой 2022 года. Однако таких изменений следует ждать не раньше лета этого года.

«Ждем следующей недели. Если пойдут поставки, значит все будет хорошо. Сейчас электронику, на мой взгляд, покупать не стоит, вы точно переплатите. Вопрос в размере этой переплаты и насколько человеку нужно устройство. Я бы подождал», – советует Муртазин.

В начале весны из-за повышения курса доллара, а также введенных в связи со спецоперацией на Украине санкций Запада наблюдалось резкое увеличение стоимости на смартфоны и другие гаджеты. Однако уже в конце марта на российском маркетплейсе Wildberries наблюдалось значительное падение цен на технику Apple и другую электронику.