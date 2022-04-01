Митрополит Брянский и Севский Александр призвал сохранять единство на фоне спецоперации на Украине

Митрополит Брянский и Севский Александр в своем обращении в связи со сбором гуманитарной помощи для пострадавших жителей и беженцев на территории Украины, ДНР и ЛНР призвал россиян не тревожиться и не осуждать, а сохранять единство на фоне спецоперации.

В обращении, опубликованном на сайте Брянской епархии, митрополит отметил, что «сегодня мы все с вами проходим тяжелое испытание, связанное с событиями на Украине», однако он просит «не тревожиться, не отчаиваться, не критиковать, не осуждать, а, наоборот, сохранять единство и искренне молиться, прося Господа ускорить окончание специальной операции, которая направлена на то, чтобы навести порядок в братской Украине, чтобы страна действительно стала самостоятельным государством, процветала, и люди жили в мире, согласии и благополучии».

«Военные действия происходят совсем недалеко от нас, поэтому и близки нам те страдания и лишения, которые переносят сейчас жители братского государства, и наша с вами гуманитарная помощь станет неоценимой поддержкой для них, проявлением любви, милосердия и сострадания. И, конечно, мы особо переживаем за наших солдат, которые там воюют, и некоторые уже отдали свои жизни за освобождение от нацизма Украины. Потеря родных – это большое горе, особенно для матерей, жен, детей», – добавил он.

Священнослужитель также заявил, что в церкви будут молиться «о нашем воинстве, о наших вождях, чтобы они принимали мудрые решения, чтобы берегли солдат и уничтожили фашизм в Украине, и тем самым защитили наше Отечество от внешней угрозы».

Ранее патриарх Кирилл призвал усилить молитвы «за братьев» в Донбассе. Также РПЦ утвердила особую молитву о мире.

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