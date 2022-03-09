Зеленский пригрозил расправой «ищущим ниточки в России» украинским политикам

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил украинским политикам расправой, если он получит еще один сигнал о том, что они «ищут ниточки в России».

«Мы получаем сигналы, что кое-кто из политиков ищет ниточки в России, работает на раскол страны. Если мне поступит еще один сигнал по этому поводу, то ответ будет таким, как надлежит в условиях военного времени», – цитирует его ТАСС.

Зеленский добавил, что украинская сторона готовится к следующим раундам переговоров с Россией для достижения мира.

«Ночью вернулась наша делегация из Белоруссии с переговоров, заслушаю их отчет. Будем готовиться к следующим раундам переговоров ради Украины, ради мира», – сказал он в видеообращении.

В понедельник помощник президента Владимир Мединский заявил, что ожидания российской стороны от переговоров с Украиной не оправдались. По его словам, Россия на переговорах с Украиной поставила ребром вопрос об открытии гуманитарных коридоров, украинская сторона заверила, что со вторника гуманитарные коридоры заработают. Позже глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский информировал, что Россия подготовила около 400 автобусов для вывоза украинцев по гуманитарным коридорам, но эвакуация сорвалась из-за украинских военных на местах, которых не контролирует Киев. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Украина загоняет себя в тупик на переговорах с Россией.