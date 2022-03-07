Мединский назвал задержку переговоров «дипломатической традицией» Украины

Задержка переговоров по времени стала «дипломатической традицией» со стороны Украины, заявил глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский.

«(Украинской делегации) пока еще нет, немного задерживаются. Это уже у нас стало дипломатической традицией со стороны Украины. Мы ждем, мы готовы к переговорам», – цитирует его РИА «Новости».

Он сообщил, что делегация России на переговорах с Украиной в ходе предстоящего в понедельник третьего раунда попытается вновь поднять тему работы гуманитарных коридоров.

«Мы попытаемся еще раз сегодня с украинской стороной обговорить режим работы гуманитарных коридоров, поскольку во всех городах, в которых мы обещали, эти коридоры со стороны нашей армии и вооруженных сил Донбасса открыты, огонь прекращен», – сказал Мединский.

Кроме того, он рассказал, что четверо мирных жителей погибли накануне в районе восточной окраины Мариуполя в результате того, что бойцы-националисты пытались выйти из города, используя их как живой щит.

«Расскажу лишь один эпизод, который произошел вчера в 5 часов дня: на восточной окраине Мариуполя, города, блокированного милицией Донбасса, в районе Проспекта Победы небольшая группа, 20-25 автоматчиков, бойцов националистического батальона, попыталась выйти из города через позиции донецкой милиции, при этом, как в лучших традициях Великой Отечественной войны, они вели перед собой примерно 150 мирных жителей, включая детей и женщин, стояли у них за спинами», – сказал Мединский.

Он уточнил, что в это время бойцы стрелкового батальона Донбасса начали кричать «Ложись!», началась перестрелка, в результате которой с двух сторон, как ранее сообщалось, были убиты четыре мирных жителя и пять – ранены.

Ранее советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что третий раунд российско-украинских переговоров пройдет в понедельник в 17.00.

До этого сообщалось, что в аэропорту Бреста приземлился самолет с членами российской делегации, прибывшей на переговоры с представителями Киева. Близкий к организации встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский сообщил, что делегации России и Украины выехали на переговоры в Брестскую область Белоруссии, но из-за логистических проблем у украинцев возможно смещение по времени.