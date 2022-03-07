В России за сутки госпитализировали 3,8 тыс. человек

За минувшие сутки в России госпитализировали 3804 человека с коронавирусом, за это же время выписано в связи с выздоровлением 122 619 человек, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в России выявлено 73 162 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 3804 человека, на 53,8% меньше по сравнению с 6 марта», – говорится в сообщении оперштаба в Telegram.

Зафиксировано 668 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 122 619 человек.

Всего выявлено 17 014 818 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 356 949 летальных исходов.

В субботу в стране госпитализировали 9295 человек с коронавирусной инфекцией.