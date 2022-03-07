Депутат: Сводки с Украины напоминают материалы Нюрнбергского трибунала

Украинские необандеровцы остаются верными наследниками своих идеологических отцов – нацистов Третьего рейха. Примером тому стали боевики нацбатов, которые используют тактику создания «живых щитов», сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Дмитрий Белик. По данным Минобороны, украинские радикалы удерживают в заложниках в качестве «живого щита» свыше 1,6 тыс. иностранцев.

«Пытки и показательная жестокость, создание биологического оружия, уничтожение мирного населения и использование его в качестве «живого щита», размещение огневых точек на крышах домов, где живут люди, рядом со школами и детскими садами – это новости из Украины 2022 года. Но я не могу отделаться от чувства, что читаю материалы Нюрнбергского трибунала или сводки времен Великой Отечественной войны», – отметил член думского комитета по международным делам, депутат от Севастополя Дмитрий Белик.

Украинские необандеровцы, подчеркнул политик, остаются верными наследниками своих идеологических отцов – нацистов Третьего рейха. «Хотя история помнит: палачи Степана Бандеры и сами «отличились» в годы войны: убийство в Бабьем Яру, резня на Волыни, убийства мирных граждан в Белоруссии – дело рук именно украинских «вояк», – добавил собеседник.

По его словам, страшно представить, «что ожидало бы жителей ДНР и ЛНР, если бы туда вторглись неонацисты: реинкарнация Освенцима? Запуск газовых камер? Опыты на людях?» «Действия украинских националистов наглядно дают ответ на вопрос: «Зачем Россия начала спецоперацию по денацификации Украины?» Мы просто не могли оставить мирное население наедине с палачами, готовыми к абсолютно любым зверствам», – добавил депутат.

Белик подчеркнул, что жизни мирных украинцев и иностранных заложников – абсолютный приоритет для российских военных. «Понимая это, боевики нацбатов перешли к тактике создания «живых щитов» из своих же сограждан. Они напоминают крыс, загнанных в угол, готовых на все, на любые зверства. Конечно же, наши военные выстраивают свою тактику с учетом действий украинских националистов, потому что для нас важно сохранить жизни мирных граждан», – подытожил депутат.

В понедельник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о том, что Украина не выполнила ни одного условия по созданию гуманитарных коридоров для выхода населения из городов. По его словам, украинские радикалы продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» свыше 1,6 тыс. граждан иностранных государств.

Ранее сообщалось, что украинские националисты использовали более 150 жителей Мариуполя в качестве «живого щита», убили четверых и ранили пятерых мирных граждан в этом городе. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков предупреждал, что боевики украинского националистического батальона «Азов», в отношении бойцов которого в России возбуждено уголовное дело, поставили мины на мариупольском заводе «Азовсталь», намереваясь взорвать его вместе с людьми.

На прошлой неделе уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова написала письмо верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет. В нем говорилось о том, что «ни в коем случае не должно страдать мирное население и тем более использоваться в качестве «живого щита». «Призываю международные правозащитные организации немедленно вмешаться в эту ситуацию. Выражаю надежду на дальнейшее сотрудничество», – пишет Москалькова.