Депутаты новой волны оценили законы для защиты граждан в условиях санкций

Депутаты новой волны – первый зампредседателя комитета по молодежной политике Игорь Кастюкевич и заместитель председателя комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Владимир Самокиш – прокомментировали пакет законов, созданных для защиты граждан и экономики в условиях санкций.

Кастюкевич заявил в сообщении на портале telegra.ph, что в нынешних условиях «первоочередными вопросами повестки дня на пленарного заседания Госдумы стал пакет законов для защиты жителей нашей страны и экономики в условиях санкций».

Среди основных мер это «кредитные каникулы (для граждан и субъектов МСП в этом году, даже если они пользовались ими во время пандемии); механизмы для дополнительных индексаций пенсий; мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса в этом году, а для аккредитованных IT организаций вплоть до 2024 года».

Кроме того, будет расширен список лекарств для закупок медицинскими организациями по упрощенной системе.

«Нас не запугать санкциями. Европейцам или американцам никогда не понять загадочный характер нашего человека, который можно уложить в одну фразу «Мы все умеем, кроме отступать»! И мы никогда не отступим от того, что считаем важным и правильным! Россия – страна самодостаточная. А трудности нас только закаляют», – подчеркнул он.

Самокиш написал в Telegram, что основными направлениями новых законов стали «соцподдержка населения, облегчение условий работы малого и среднего бизнеса, упрощение госзакупок лекарств и медтехники, амнистия капиталов, полугодовые кредитные каникулы для заемщиков».

Для этого «правительству будут даны полномочия быстрого реагирования на изменение социальных доплат к пенсии, их дополнительной индексации, увеличения стоимости одного пенсионного коэффициента». Также предусматривается «мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса, продление сроков действия истекающих разрешений и лицензий, смягчение порядка выездных проверок и многое другое».

«Главные задачи – сохранить рабочие места и не допустить падения доходов наименее защищенных слоев населения. Впереди – еще несколько пакетов законопроектов», – указал он.

Ранее Госдума приняла закон о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Также Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о создании комиссии по повышению устойчивости развития экономики в условиях санкций.