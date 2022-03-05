В США предложили продвигать в НАТО политику сдерживания России

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5 марта, суббота | Последнее обновление — 09:43 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российская сторона объявила режим тишины на Украине
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Благодаря Роскомнадзору фейсбучный морок останется позади. Подсевших на него людей ждёт суровый цифровой детокс. Ведь все «цифровые активы» теперь обнуляются.
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Несмотря на все ухищрения киевского режима, войска России и республик Донбасса продолжают наступление, освобождая все новые территории Украины.
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И что, в те страшные годы весь мир сплотился против агрессора? На Америку были наложены беспрецедентные санкции? Иностранные активы американцев и американского государства были заблокированы, арестованы и конфискованы?
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Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В США предложили продвигать в НАТО политику сдерживания России
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США предложили американским парламентариям продвигать новый подход НАТО в отношении России, который будет основан на сдерживании, а не на сотрудничестве, говорится в обзоре исследовательской службы конгресса.
Как пояснили в аналитическом центре, в июне 2022 года НАТО готовится принять новую стратегическую концепцию. В связи с этим члены конгресса могли бы выступить за новый подход в отношениях между Североатлантическим альянсом и Россией, передает RT.
«Американские политики могут рассмотреть возможность активного продвижения нового подхода НАТО в отношении России (потенциально с упором не на сотрудничество, а на оборону и сдерживание). Сюда может относиться переоценка прежней готовности НАТО к переговорам с Россией о механизмах европейской безопасности, включая контроль над вооружениями и ядерную политику альянса», – сообщается в обзоре службы.
Как отмечают аналитики, альянс «последовательно отвергает» требования Москвы о прекращении расширения и придерживается политики открытых дверей для стран, желающих вступить в блок.
В этом случае спецоперация России на Украине может стать толчком для внутренних обсуждений касательно обязательств перед Украиной, отношений с Грузией, а также дальнейшей судьбы расширения военного блока, считают в службе.
Также специалисты рекомендовали конгрессменам изучить вопросы, касающиеся способности НАТО защищать участников альянса, особенно страны Балтии, в частности готовность европейских союзников увеличить и сохранить на новом уровне вклад в доктрину сдерживания НАТО.
«Эти вопросы могут послужить основой для принятия конгрессом решений о размещении американских сил в Европе, в том числе в рамках Европейской инициативы сдерживания», – считают эксперты.
Тем временем стало понятно, что у Запада осталось едва ли последнее серьезное средство надавить на Россию – отказаться от закупок российских энергоносителей. Эта идея активно обсуждается сегодня и в США, и в Европе. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, насколько реален подобный сценарий, какие последствия он принесет России – и почему в любом случае для всего оставшегося мира это будет означать колоссальный энергетический шок.
Сатановский: Россия не простит Германии отправки оружия на Украину
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«Германии никто никогда не забудет поставки оружия на Украину. Поэтому то, что сейчас говорит Шольц, не имеет никакого значения», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что отказ Украине и Грузии во вступлении в НАТО был правильным, этот вопрос не стоял и не стоит на повестке дня.
«Они могут принимать в НАТО кого угодно. Это уже совершенно неважно сейчас. Чтобы отправлять оружие на Украину или боевиков ЧВК, Германии ничего не мешает», – считает политолог Евгений Сатановский.
«И если Шольц думает, что кто-нибудь в России когда-нибудь забудет Германии оружие на Украине, то он глубоко ошибается», – подчеркнул собеседник.
«Сейчас совершенно неважно, что говорят и кто говорит в НАТО. Неважно даже то, что говорят американцы. Военная операция началась, ее надо заканчивать. Если она не закончится на Украине, то ее надо заканчивать там, где заставят военные обстоятельства», – полагает эксперт.
«Но вести операцию надо до того момента, пока безопасность России не будет установлена ее собственными вооруженными силами. А все, что будет этому препятствовать, надо уничтожать», – заключил Сатановский.
В четверг канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что отказ Украине и Грузии во вступлении в НАТО был правильным, этот вопрос не стоял и не стоит на повестке дня. «Это было правильным решением, тогда были очень долгие переговоры в НАТО по этому вопросу», – передает РИА «Новости» слова Шольца в интервью телеканалу ZDF.
Шольц также заявил, что вступление в Евросоюз Грузии, Молдавии и Украины – не та тема, которую стоит поднимать сейчас, до деэскалации ситуации на Украине. Кроме того, Германия одобрила поставку 2700 зенитных ракет типа «Стрела» Украине. Ранее немецкий таблоид Bild сообщил, что на Украину из ФРГ уже прибыло 500 ракет Stinger и 1000 гранатометов Panzerfaust.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Румынии заявила, что государства Евросоюза обсудят запрос Украины, касающийся членства в ЕС, но главное сейчас – завершить конфликт.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью «денацификации и демилитаризации» Украины. Страны Запада осудили это решение, потребовали отвода войск и ввели санкции против российских компаний и банков. Олаф Шольц говорил, что военное вмешательство НАТО в ситуацию было бы ошибкой. На фоне военной операции Украина подала заявку на вступление в Евросоюз, позднее ее примеру последовали Грузия и Молдавия.
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США приняли решение ввести санкции против нефтяного сектора России
В Вашингтоне ввели санкции против нефтяного сектора России и Урала в частности. Контроль экспорта будет распространяться еще на 91 организацию нефтяного сектора, заявил министерство торговли США.
«США расширяют меры экспортного контроля в отношении 91 организации нефтяного сектора», – ссылается на заявление минторга США РИА «Новости».
Расширение контроля скажется на ограничении доступа российских компаний к американским технологиям и ПО.
Напомним, спецоперация Вооруженных Сил России по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля.
Западные страны продолжают вводить санкции против России. Уже были введены санкции против банковского сектора.
Посольство России потребовало от США осудить высказывание сенатора Грэма о Путине
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Посольство России потребовало от США официально объяснить и осудить высказывание сенатора Линдси Грэма про президента Владимира Путина.
Посольство заявило в Facebook, что оно требует «официальных объяснений и решительного осуждения преступных высказываний этого американца», передает РИА «Новости».
По словам посла Анатолия Антонова, заявление сенатора неприемлемо и возмутительно: «Градус русофобии и ненависти в США к России зашкаливает. Невозможно поверить, что сенатор страны, проповедующей свои моральные ценности в качестве «путеводной звезды» для всего человечества, мог позволить себе призыв к терроризму как способу достижения целей Вашингтона на международной арене».
Он добавил, что ему становится страшно за судьбу США, у руля которых находятся «столь безответственные и непрофессиональные политики».
Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что человек, который «уберет этого парня», окажет «стране и миру большую услугу».
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели.
Столтенберг: На Украине не должно быть самолетов и солдат НАТО
Североатлантический альянс считает, что в небе над Украиной не должно быть военных самолетов НАТО, а на ее территории – солдат альянса, заявил на пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Мы прояснили, что не собираемся выдвигаться на Украину: ни по земле, ни в украинском воздушном пространстве», – цитирует его ТАСС.
Столтенберг также добавил, что НАТО не стремится к войне с Россией и несет ответственность за то, чтобы конфликт на Украине не распространился за ее пределы, поскольку такое развитие событий будет более разрушительным и опасным.
Он подчеркнул, что альянс изучит последствия конфликта на Украине для евроатлантической безопасности.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
Ранее Столтенберг спрогнозировал развитие ситуации на Украине, отметив, что в ближайшие дни ситуация на Украине будет ухудшаться. Кроме того, по его словам, НАТО не желает конфликта с российской стороной и настаивает на дипломатическом решении украинского конфликта.
В пятницу Минобороны заявило, что Киев почти полностью утратил способность управления администрациями областей и районов Украины.
Накануне Россия и Украина договорились о гуманитарных коридорах для эвакуации мирного населения. Переговоры в четверг прошли на территории Брестской области Белоруссии. Первый этап переговоров состоялся в понедельник.
Президент Финляндии предложил начать обсуждение вступления страны в НАТО
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Правительство Финляндии открыто к обсуждению вступления страны в НАТО, заявил президент страны Саули Ниинисте в интервью телеканалу Fox News.
«Ситуация у нас поменялась как в Финляндии, так и в Швеции. Впервые большинство людей, судя по опросам, выступают за [вступление в НАТО], так что мы открыты к обсуждению этого с парламентом», – приводит слова Ниинисте ТАСС.
«Мы стараемся определить все последствия, риски и преимущества, сделать это эффективно и как можно скорее», – добавил финский президент, который в настоящее время находится в Вашингтоне и ранее провел встречу с президентом США Джо Байденом.
Согласно данным опроса, проведенного в конце февраля по заказу телекомпании «Юле», большинство жителей Финляндии хотели бы, чтобы страна стала членом Североатлантического альянса. За присоединение к блоку высказались 53% респондентов, против – 28%. Еще 19% не смогли определиться с ответом. Как отметила телекомпания, с 2017 года, когда был проведен аналогичный опрос, поддержка НАТО выросла на 34%.
Напомним, в конце февраля Ниинисте исключил возможность подачи немедленной заявки на вступление Финляндии в НАТО из-за событий на Украине. 20 февраля президент Финляндии заявил об отсутствии причин для пересмотра политики неучастия страны в НАТО. 10 февраля Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция должны сохранять за собой право на присоединение к Североатлантическому альянсу.
Напомним, 11 января заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО. Двумя днями позже генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал очень быстро принять Швецию и Финляндию в альянс, если они сами захотят вступить в НАТО. Вопреки этому глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна не планирует присоединяться к НАТО. В свою очередь премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила об отсутствии у Хельсинки планов вступления в НАТО, однако не исключила возможности такого шага в будущем. Глава МИД России Сергей Лавров обвинил зазывающих Финляндию и Швецию в НАТО в отсутствии уважения к суверенитету этих стран.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на присоединение. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
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Экс-премьер Украины заявил о планах НАТО спровоцировать конфликт с Россией с ядерным оружием
НАТО планировала согласовать ввод сил на Украину летом 2022 года, к концу года спровоцировать конфликт с Россией с ядерным оружием, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.
Азаров написал на своей странице в Facebook, что «с декабря 2021 года Россия получала данные о планах НАТО разместить на территории Украины 4 бригады военных (две сухопутные, одна морская, одна воздушная)», причем «воздушная бригада с возможностью несения ядерных боеголовок», передает РИА «Новости».
«Согласовать данный ввод войск НАТО хотело летом 2022 года на заседании Совбеза ООН. Далее, скорее всего к концу года, они бы спровоцировали конфликт и начали бы против России полномасштабные военные действия с применением ядерного оружия», – указал он.
Также, по его словам, украинские войска под руководством нацбатальонов готовились начать военную операцию в Донбассе 25 февраля.
«Чтобы не допустить третьей мировой войны и нападения на Россию с использованием ядерного оружия правительство России приняло решение эту ситуацию купировать и навести в Украине порядок», – написал он, добавив, что «ключевая роль в этом отводилась нынешней подконтрольной Америке правящей верхушке в Украине и националистам».
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Украина тридцать лет портила отношения с Россией.
Генсек НАТО спрогнозировал развитие ситуации на Украине в ближайшие дни
Североатлантический альянс предполагает, что в ближайшие дни ситуация на Украине будет ухудшаться, количество погибших и пострадавших увеличится, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«В ближайшие два дня, скорее всего, будет хуже [на Украине] – будет больше погибших, пострадавших, больше разрушений», – приводит его слова ТАСС.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
Ранее Столтенберг заявил, что НАТО не желает конфликта с российской стороной и настаивает на дипломатическом решении украинского конфликта.
В пятницу Минобороны заявило, что Киев почти полностью утратил способность управления администрациями областей и районов Украины.
Накануне Россия и Украина договорились о гуманитарных коридорах для эвакуации мирного населения. Переговоры в четверг прошли на территории Брестской области Белоруссии. Первый этап переговоров состоялся в понедельник.
Американские СМИ заявили о проблемах США из-за борьбы с Россией
Отказ 35 стран поддержать антироссийскую коалицию США в ООН свидетельствует о серьезных проблемах у Америки, высказал мнение эксперт по международной проблематике Тед Карпентер в издании The National Interest.
«Поскольку США придают такое большое значение созданию подавляющей коалиции против Москвы, другим странам требуется определенное мужество, чтобы отказаться присоединиться к ней. И все же 35 стран отказались «умаслить» Соединенные Штаты и предпочли вместо этого воздержаться [от голосования]», – передает Ura.ru его слова.
По мнению эксперта, важные для США страны Южной и Восточной Азии воздержались от голосования, в частности Индия и Китай. Так, США не оказывают должного влияния на ряд стран, поэтому у них не получается создать масштабную антироссийскую коалицию, резюмировал Карпентер.
Ранее в одномиз крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs заявили, что Россия за шесть-девять месяцев успешно преодолеет ситуацию, сложившуюся из-за западных санкций.
Тем временем президент России Владимир Путин подписал закон о возможности применения санкций против граждан любых иностранных государств и лиц без гражданства, нарушивших права россиян или совершивших в их отношении преступления.
Китай обвинил США в попытке переложить ответственность за украинский кризис на Пекин
Обвиняя Китай в бездействии в отношении украинского кризиса, США пытаются уйти от собственной ответственности, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Вэньбинь заявил, комментируя обвинения США в адрес Китая по его позиции в отношении украинского кризиса, что «такой способ снятия с себя ответственности и распространения клеветы является очень лицемерным и подлым», передает РИА «Новости».
Ранее США потребовали от Китая соблюдать санкции Запада против России.
Китай отказался присоединяться к односторонним санкциям против России. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в соцсетях карикатуру о роли США в ситуации вокруг Украины.
В тот же день посольство Китая в Москве опубликовало в соцсетях список государств, которые подверглись бомбардировкам США после Второй мировой. США, в свою очередь, пообещали заставить Китай «чувствовать боль» за поддержку России.
В июле 2021 глава МИД Сергей Лавров заявлял, что отношения России и Китая превосходят военно-политические союзы времен холодной войны.
Сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com перестал работать в России
Сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com перестал работать в России, забронировать любые объекты размещения внутри страны теперь нельзя.
«Нет вариантов, соответствующих вашим критериям поиска. Попробуйте снова», – следует из оповещения при попытке выбрать объект размещения в России, передает ТАСС.
Аналогичное оповещение появляется при попытке найти отель в Белоруссии. В целом поиск и бронирование отелей за рубежом в сервисе по-прежнему доступны.
Напомним, в конце января Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией подтвердил законность постановления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о наложении на агрегатор отелей Booking оборотного штрафа в размере более 1,3 млрд рублей за навязывание отелям условия о так называемом паритете цен.
В августе 2021 года Арбитражный суд Москвы подтвердил законность выводов Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, признавшей компанию Booking.com. B.V. нарушителем антимонопольного законодательства из-за навязывания отелям требования о так называемом паритете цен. Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России наложила на Booking.com оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке гостиничных агрегаторов.
В декабре 2020 года ФАС признала компанию Booking.com B.V. виновной в нарушении антимонопольного законодательства. В ведомстве считают, что агрегатор воспользовался доминирующим положением на рынке, вынуждая гостиницы заключать договоры на заведомо невыгодных условиях.
Власти США допустили введение ограничений на импорт российской нефти
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Соединенные Штаты рассматривают возможность ограничить использование российской нефти, однако не будут предпринимать действия в ущерб глобальному рынку энергоносителей, заявила председатель Совета экономических консультантов при Белом доме Сесилия Роуз.
«Мы импортируем не так много российской нефти, но изучаем варианты, которые можем предпринять, если решим снизить ее потребление. Но самое главное – мы сохраняем стабильное предложение в глобальной энергетике», – приводит слова Роуз ТАСС.
При этом представитель Белого дома выступила с утверждением, что США якобы не хотят предпринимать действия, которые нанесли бы удар по глобальному рынку энергоносителей.
В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты рассматривают варианты, которые позволили бы снизить потребление российских энергоносителей прямо сейчас. «Мы рассматриваем варианты [действий], которые можем предпринять прямо сейчас, чтобы снизить потребление Соединенными Штатами российских энергоносителей. Но мы крайне внимательно относимся к тому, чтобы снизить влияние этих мер на американские семьи», – сказала пресс-секретарь Белого дома.
Ранее в пятницу глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс в преддверии встречи с коллегами по Группе семи (G7) и участия в Совете ЕС по иностранным делам в Брюсселе призвала Европу распространить санкции против России на нефть и газ. Ранее в Еврокомиссии предупредили, что санкции Евросоюза против России отразятся на европейских странах из-за инфляции и давления на цены в сфере энергетики.
В пятницу утром нефть подорожала на опасениях по прекращению поставок из России. Накануне цена газа в Европе обновила исторический максимум и достигла 2280 долларов.
В Кремле сочли заявление американского сенатора Грэма русофобским припадком
Призыв сенатора США Линдси Грэма к убийству главы российского государства – показатель того, что при русофобском припадке «многие едут рассудком», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«К сожалению, действительно в такой крайне напряженной атмосфере, а тем более в таких странах как США, происходит истеричное, запредельное нагнетание русофобского припадка, я бы сказал», – цитирует Пескова ТАСС.
По его словам, «в такой ситуации очень сложно подобрать слова».
«Конечно, в эти дни не всем удается сохранять трезвость ума, я бы даже сказал, здравие ума, поэтому многие, к сожалению, едут рассудком», – сказал представитель Кремля.
Посольство России требовало от США официально объяснить и осудить высказывание сенатора Линдси Грэма про президента Владимира Путина.
Президент Финляндии сказал, кто будет решать вопрос о членстве страны в НАТО
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Решение о подаче заявки на вступление Финляндии в НАТО должен принимать парламент, заявил президент республики Саули Ниинисте в интервью телекомпании PBS во время визита в Вашингтон.
«Решать Финляндии», – приводит ТАСС ответ Ниинисте на вопрос о возможности вступления республики в Североатлантический альянс.
«Я понимаю, что НАТО держит свои двери открытыми [для потенциального присоединения новых членов к альянсу] <…>. В Финляндии у нас идет очень и очень оживленная и важная дискуссия касательно НАТО, членства в НАТО <…>. Но, как я говорил, дискуссия идет, наш парламент очень активен в этом. И в конечном итоге это решение принимается парламентом», – продолжил политик.
Ниинисте также спросили, считает ли он, что Финляндия, оставаясь вне НАТО, находится в той же безопасности, в какой бы была, будучи членом альянса. «Мы были в полной безопасности, но, конечно, мы должны учитывать то, что мы увидели сейчас в Европе», – ответил финский президент.
По данным опроса, проведенного в конце февраля по заказу телекомпании Yle, большинство жителей Финляндии хотели бы, чтобы страна стала членом Североатлантического альянса. За присоединение к блоку высказались 53% респондентов, против – 28%. Еще 19% не смогли определиться с ответом. Как отметила телекомпания, с 2017 года, когда был проведен предыдущий аналогичный опрос, поддержка НАТО выросла на 34%.
Ранее президент Финляндии предложил начать обсуждение вступления страны в НАТО.
Напомним, в конце февраля Ниинисте исключил возможность подачи немедленной заявки на вступление Финляндии в НАТО из-за событий на Украине. 20 февраля президент Финляндии заявил об отсутствии причин для пересмотра политики неучастия страны в НАТО. 10 февраля Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция должны сохранять за собой право на присоединение к Североатлантическому альянсу.
Напомним, 11 января заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО. Двумя днями позже генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал очень быстро принять Швецию и Финляндию в альянс, если они сами захотят вступить в НАТО. Вопреки этому глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна не планирует присоединяться к НАТО. В свою очередь премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила об отсутствии у Хельсинки планов вступления в НАТО, однако не исключила возможности такого шага в будущем. Глава МИД России Сергей Лавров обвинил зазывающих Финляндию и Швецию в НАТО в отсутствии уважения к суверенитету этих стран.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на присоединение. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
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CNN и Bloomberg приостановили работу в России
Американская телекомпания CNN объявила о прекращении вещания в России. Американское агентство Bloomberg объявило о временной приостановке работы в России.
«CNN прекратит вещание в России, продолжит оценивать ситуацию и будет определять дальнейшие шаги по мере ее развития», – приводит текст заявления компании ТАСС.
В свою очередь главный редактор Bloomberg Джон Миклтуэйт заявил: «Мы с большим сожалением приняли решение временно приостановить сбор новостей в России». Причиной приостановки своей работы Bloomberg называет «изменения в уголовном кодексе, которые, вероятно, призваны превратить любого независимого репортера в преступника <…>». Как утверждает Bloomberg, эти изменения якобы делают невозможным «продолжение какой-либо видимой нормальной журналистики внутри страны».
Накануне британская Би-би-си объявила о решении приостановить работу в России. Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что сайты изданий «Голос Америки*», Meduza*, «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (все три СМИ признаны в России иноагентами), «Би-би-си», Deutsche Welle заблокированы из-за систематического распространения фейков о специальной военной операции России на территории Украины.
В пятницу президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложной информации и дискредитацию ВС России. В тот же день поправки в законопроект о наказании до 15 лет лишения свободы за распространение фейков о действиях ВС России приняли в Госдуме, после чего закон о наказании за фейки про российскую армию одобрил Совет Федерации.
Ранее Минобороны России призвало не распространять недостоверную информацию о ходе военной операции на Украине. В министерстве отметили, что по мере успешного выполнения задач российскими военными нарастает число «истеричных фейков и откровенной дезинформации, распространяемой «диванными войсками Украины» в социальных сетях».
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Песков объяснил бесперспективность санкций против поддерживающих Путина
У персональных санкций нет шансов, если их цель – заставить адресатов отказаться от поддержки российского лидера Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Если санкции имеют своей целью сподвигнуть адресатов на изменение позиции, на отказ от поддержки нашего президента, то эти санкции не имеют шансов быть успешными. А все остальное неважно», – цитирует Пескова ТАСС.
Говоря о санкциях в свой адрес, представитель Кремля констатировал что «к сожалению, принято такое решение».
Ранее в США заявили, что новые санкции Запада в отношении Москвы будут отменены в случае прекращения Россией специальной операции на Украине и признания ее территориальной целостности.
Напомним, ЕС ввел санкции против пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы Роснефти Игоря Сечина, бизнесмена Алишера Усманова, предпринимателя Петра Авена, миллиардера Михаила Фридмана, председателя правления и президента Транснефти Николая Токарева.
Глава МИД России Сергей Лавров называл санкции налогом на независимость.
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