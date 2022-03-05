В США предложили продвигать в НАТО политику сдерживания России

США предложили американским парламентариям продвигать новый подход НАТО в отношении России, который будет основан на сдерживании, а не на сотрудничестве, говорится в обзоре исследовательской службы конгресса.

Как пояснили в аналитическом центре, в июне 2022 года НАТО готовится принять новую стратегическую концепцию. В связи с этим члены конгресса могли бы выступить за новый подход в отношениях между Североатлантическим альянсом и Россией, передает RT.

«Американские политики могут рассмотреть возможность активного продвижения нового подхода НАТО в отношении России (потенциально с упором не на сотрудничество, а на оборону и сдерживание). Сюда может относиться переоценка прежней готовности НАТО к переговорам с Россией о механизмах европейской безопасности, включая контроль над вооружениями и ядерную политику альянса», – сообщается в обзоре службы.

Как отмечают аналитики, альянс «последовательно отвергает» требования Москвы о прекращении расширения и придерживается политики открытых дверей для стран, желающих вступить в блок.

В этом случае спецоперация России на Украине может стать толчком для внутренних обсуждений касательно обязательств перед Украиной, отношений с Грузией, а также дальнейшей судьбы расширения военного блока, считают в службе.

Также специалисты рекомендовали конгрессменам изучить вопросы, касающиеся способности НАТО защищать участников альянса, особенно страны Балтии, в частности готовность европейских союзников увеличить и сохранить на новом уровне вклад в доктрину сдерживания НАТО.

«Эти вопросы могут послужить основой для принятия конгрессом решений о размещении американских сил в Европе, в том числе в рамках Европейской инициативы сдерживания», – считают эксперты.

Тем временем стало понятно, что у Запада осталось едва ли последнее серьезное средство надавить на Россию – отказаться от закупок российских энергоносителей. Эта идея активно обсуждается сегодня и в США, и в Европе. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, насколько реален подобный сценарий, какие последствия он принесет России – и почему в любом случае для всего оставшегося мира это будет означать колоссальный энергетический шок.