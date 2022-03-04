Газпром забронировал дополнительные мощности для прокачки газа в Европу

США назвали условие отмены новых санкций против России

Новые санкции Запада в отношении Москвы будут отменены в случае прекращения Россией специальной операции на Украине и признания ее территориальной целостности, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

Нуланд заявила, что «санкции закончатся, если Россия «закончит эту войну и поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность данной страны», а также ее «право на существование», передает ТАСС.

В связи с этим она выразила мнение, что российское руководство сейчас фактически «отрицает само право Украины на существование».

Она ушла от прямого ответа на вопрос, собираются ли вообще США признавать красные линии России и то, что определенные требования обеспечения ее безопасности, в том числе отказа НАТО от предоставления членства Украине и дальнейшего расширения на восток, не могут подлежать обсуждению.

«Мы были готовы говорить о подавляющем большинстве вопросов, которые Россия водрузила на стол (переговоров по безопасности в Европе), обо всем (...) предотвращении конфликтов в ходе военной деятельности, сокращении (числа и масштабов) военных учений. Мы даже заявили, что у нас никогда не было никакого намерения размещать наступательные вооружения на Украине», – напомнила дипломат.

Однако Вашингтон не собирался «говорить другой стране, как и с кем вступать в альянсы, и мы не собирались позволять России принимать решения за НАТО».

Далее она в очередной раз, игнорируя принцип необходимости учета военных потенциалов, выступила с заверениями в том, что НАТО является «оборонительным альянсом», который «не атакует, если сам не подвергается атаке».

«У нас не было никакого намерения преследовать Россию», – заявила замгоссекретаря.

Кроме того, по ее словам, «Украине предстояло проделать большую работу», чтобы ее могли принять в Североатлантический альянс, это не было делом «ближайшего будущего». Тем не менее Нуланд не говорила, что присоединение Киева к НАТО теперь снято Западом с повестки дня, и не сигнализировала ни о какой готовности альянса рассмотреть возможность предоставления России гарантий безопасности.

Нуланд добавила, что «Украина представляла нулевую угрозу России, НАТО представляла нулевую угрозу России».

«Мы с вами можем спорить хоть весь день, если хотите», – сказала она.

Заместитель госсекретаря не стала комментировать напрямую и тему необходимости минимизации последствий нынешнего кризиса в отношениях между Западом и Россией, сдерживания нарастающего конфликтного потенциала в мире.

При этом дипломат обвинила Москву в стремлении «реинкорпорировать Украину в Россию и воссоздать Советский Союз». По ее мнению, Москва «с самого начала» этого хотела – «реинкорпорировать Украину, реинкорпорировать Белоруссию» и, по сути, вернуть Россию к «какой-то советской фантазии 1979 года».

Нуланд также заявила, что США не стремятся ко второй холодной войне, однако призывают Россию прислушаться к мнению остального мира в ситуации вокруг Украины: «России необходимо прислушаться к мнению мира. В ООН вчера (в среду) осудили агрессию России против Украины».

Она имела в виду принятую Генеральной Ассамблеей ООН в рамках специальной сессии резолюцию с осуждением операции России на Украине. Решения Генассамблеи не имеют обязательной юридической силы. За резолюцию проголосовали представители 141 страны, против – пять государств, 35 воздержались.

По ее словам, США сохраняют готовность к переговорам с РФ по поставленным ею вопросам безопасности в Европе, в том числе по Украине: «Мы пытались на протяжении нескольких месяцев говорить с Россией о ее обеспокоенностях в сфере безопасности – в ноябре, декабре, январе и феврале. И мы все еще готовы говорить с Россией».

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели.