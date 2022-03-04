На Тихановскую в Белоруссии завели новое дело

В отношении экс-кандидатки в президенты Белоруссии в республике возбудили новое уголовное дело по статье о призыве к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности.

«Генеральная прокуратура Республики Белоруссия возбудила уголовное дело в отношении Тихановской по ч. 3 ст. 361 уголовного кодекса Республики Белоруссия (Призывы к санкциям и иным действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности с использованием СМИ либо повлекшие тяжкие последствия)», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Отмечается, что Тихановская вместе с сообщниками записала и опубликовала в YouTube и Telegram ролики с «публичными призывами к совершению акта терроризма и диверсии, измене государству, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности» Белоруссии. Ролики записаны не позднее 2 марта 2022 года.

Дело направлено в Следственный комитет страны. По этой статье подозреваемой грозит лишение свободы от четырех до 12 лет.

В марте Тихановская призывала Евросоюз к «реальным действиям» против Минска.

Тихановская в день инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко заявляла, что не считает его легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская называла себя «символом свободы» Белоруссии.