Во Франции без объяснения причин задержали три российских судна и яхту

Во Франции без объяснения причины задержаны три российских судна и одна яхта, территориальные воды страны для российских судов сегодня стали похожи на территориальные воды Сомали, заявил посол Россиив Париже Алексей Мешков.

«Три корабля и одна яхта российские задержаны... Суда задерживаются практически без каких-либо объяснений, проходят обыски, ничего не находят. Все передается в судебные органы, и когда судебные органы примут какие-либо решения, никто, естественно, предсказать не может», – передает РИА «Новости» слова Мешкова в эфире канала «Россия 24».

«В принципе, для российских судов французские территориальные воды сегодня схожи с территориальными водами Сомали», –добавил он.

По словам посла, у посольства России нет информации, что французские вузы отказываются от российских студентов.

«У нас такой информации нет (о том, что французские университеты выгоняют российских студентов)», – сказал Мешков.

Он добавил также, что ситуация с безопасностью дипломатов России во Франции ухудшилась.

По его словам, несмотря на то, что французская полиция взяла ряд российских учреждений под охрану, еще ни один из «нападавших» не был задержан, полиция «чуть-чуть опаздывает».

«Разрисовали несколько посольских машин. В общем, с точки зрения безопасности сотрудников, ситуация достаточно напряженная», – сказал Мешков.

Ранее глава Минфина страны Брюно Ле Мэр сообщил, что французские власти арестовали яхту Amore Vero, которая, по данным Ле Мэра, компании, основным акционером которой является Игорь Сечин.

СМИ сообщали, что власти Германии конфисковали яхту российского предпринимателя Алишера Усманова стоимостью около 600 млн долларов.