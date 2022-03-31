Путин поручил запустить программу компенсации части затрат на перелеты по России

Президент России Владимир Путин поручил запустить программу компенсации части стоимости авиабилетов на внутренних рейсах.

«В дополнение к уже действующим мерам государственной поддержки, включая льготные билеты на Дальний Восток и в другие регионы, прошу правительство запустить ту программу масштабную, о которой мы сейчас говорили, – программу компенсации части стоимости авиабилеты на внутренних рейсах», – сказал Путин, подводя итоги совещания по ситуации в авиационной отрасли, передает ТАСС.

Также он указал, что нужно поддерживать операционную деятельность российских авиакомпаний не за счет пассажиров. Путин указал, что объем внутрироссийских авиаперевозок в 2022 году должен вырасти, пассажиропоток должен составить не менее 100 млн человек.

«Обозначу конкретный ориентир: объем внутрироссийских перевозок в текущем году должен, конечно, вырасти по сравнению с прошлым годом, а число перевезенных пассажиров <...> по итогам года должно составить не менее 100 млн человек», – сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что Россия будет наращивать внутренние авиаперевозки, но ее самолеты продолжат летать и за рубежом, где возможно.