Путин обвинил Запад в обмане из-за прекращения лизинга самолетов

Партнеры из стран Запада обманули российские компании, прекратив поставку, обслуживание самолетов и действие договоров лизинга, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.

«Месяц назад европейские и американские компании в одностороннем порядке отказались от выполнения своих обязательств по договорам с авиационными сервисными компаниями в России. По сути, они обманули российских партнеров, прекратив поставку, лизинг, обслуживание и страхование воздушных судов», – передает его слова ТАСС.

«Оставлю сейчас в стороне последствия такого решения для самих зарубежных организаций, включая утраченную репутацию и прямые убытки. Отмечу только, что российские компании в полном объеме выполняли действующие договоры и были готовы выполнять их и дальше. Однако западные страны сделали свой шаг, и мы на него, конечно, должны ответить», – сказал Путин.

Глава государства предложил «исходить из того, что прежнего взаимодействия с бывшими партнерами в ближайшее время не будет». «Мы не собираемся ни от кого закрываться, и мы не будем закрытой страной, но мы должны исходить из тех реалий, которые складываются», – отметил он.

Путин добавил, что у России есть все возможности для того, чтобы авиационная отрасль не только преодолела текущие сложности, но и получила новый импульс для развития. «Прежде всего нужно поддержать наши авиакомпании, чтобы сохранить их устойчивую, ритмичную работу, занятость специалистов, обеспечить доступность авиационных перевозок для граждан России. Это оперативные, неотложные меры», – заключил президент.

Напомним, Европа запретила России покупать европейские самолеты и потребовала вернуть те, что находятся в парке российских перевозчиков. Зачастую самолеты российских перевозчиков им не принадлежат, а собственником являются лизинговые компании. Проблема оказалась в регистрации самолетов, которые эксплуатируются российскими авиакомпаниями за рубежом. Президент Владимир Путин подписал закон о возможности регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских перевозчиков. В этом случае выдавать сертификаты на полеты может сама Россия.