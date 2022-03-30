Банда африканцев грабила украинских беженцев в Испании

Испанская полиция арестовала одного человека и выявила нескольких других, которые, предполагается, являются участниками африканской банды, охотившейся на украинских беженцев.

Испанская гражданская гвардия арестовала 47-летнего мужчину и еще одного члена банды, которые обвиняются как минимум в восьми грабежах и трех повреждениях транспортных средств на стоянках, передает «Ридус» со ссылкой на публикацию газеты La Razоn.

Отмечается, что оба мужчины являются частью крупной североафриканской преступной группировки. Банда африканцев занимается грабежами пожилых путешественников и иностранцев в зонах отдыха вдоль автомагистралей A-1, A-62 и AP7 рядом с Альфахарина (провинция Сарагоса) в Испании.

Согласно публикации в испанском издании, 3 марта в зоне отдыха вдоль шоссе AP-7 в Кастельоне пятеро грабителей, предложив помощь со спущенным колесом, забрали у беженцев деньги и ценные вещи на сумму около 7 тыс. евро, а также авиабилеты.

Уточняется, что банда целенаправленно «работает» по иностранцам, пользуясь их незнанием языка и расценивая их как легкую добычу, которая не пожалуется в полицию.

Тем временем число беженцев из ДНР, ЛНР и Украины в Россию превысило половину миллиона – границу пересекли уже более 529 тыс. человек.

В ООН заявили о 10 млн беженцев на Украине.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД