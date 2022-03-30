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Бербок подтвердила готовность Германии стать гарантом безопасности для Украины
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Берлин готов предоставить гарантии безопасности Украине, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.
По словам Бербок, «если нужны гарантии, то Германия также будет там и даст гарантии». Она заявила, что Германия «полностью солидарна с Украиной, на 100%», как в вопросе мирных переговоров, так и по более позднему мирному порядку. Бербок считает, что переговоры между Украиной и Россией находятся не на той стадии, которая позволяет предполагать, что прорыв близок, передает ТАСС со ссылкой на ARD.
Напомним, официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт также заявлял, что власти Германии дали понять Киеву, что готовы выступить гарантом безопасности для Украины. Во вторник в Стамбуле во дворце Долмабахче состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.
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США призвали мир готовиться к масштабному наступлению России на Украине
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Никто не должен быть обманут заявлениями России, сообщила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. По ее словам, любое перемещение сил вокруг Киева – это передислокация, а не отвод войск, поэтому «мир должен быть готов к масштабному наступлению» российских войск «на другие районы Украины».
Бедингфилд сказала, что США и Украина «очень тесно работают над широким спектром вариантов действий», но она «не может заранее рассказать ни о каких конкретных деталях, касающихся каких-либо дискуссий о гарантиях безопасности». При этом США готовы оказывать содействие Украине в ее переговорах с Россией и поддерживают участие Киева в этом дипломатическом процессе. «Мы готовы помочь, чем можем, и сконцентрированы на том, чтобы поставить Украину в наилучшую позицию как на поле боя, так и за столом переговоров», – приводит ее слова ТАСС.
При этом Бедингфилд заявила, что «никто не должен быть обманут заявлениями России». По мнению США, «любое перемещение сил вокруг Киева – это передислокация, а не отвод» войск, поэтому «мир должен быть готов к масштабному наступлению» российских войск «на другие районы Украины». США «видели с самого начала», что Россия «агрессивно наступала на Киев в начале этого конфликта», сказала Бедингфилд, добавив, что «нет оснований полагать, что они изменили эту стратегию».
По ее словам, США рассматривают различные варианты новых ограничений против России, включая расширение уже введенных санкций и их ужесточение. США «не ожидают, что варианты новых ограничений иссякнут в скором будущем». США будут добиваться того, чтобы Россия заплатила «максимальную цену» за военную операцию на Украине, передает РИА «Новости».
Бедингфилд попросили предоставить детали планов администрации США принять в стране 100 тыс. украинских беженцев. В ответ она заявила: «Мы рассчитываем, что большинство из этих беженцев захотят остаться поближе к дому, захотят остаться в Европе. Но мы прилагаем усилия для того, чтобы гарантировать, что мы сможем принять 100 тыс. человек».
Вашингтон считает, что новым контактам президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина должна предшествовать деэскалация напряженности на Украине и приверженность дипломатии со стороны России, заявила Бедингфилд.
Во вторник в Стамбуле во дворце Долмабахче состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. При этом гарантии не должны распространяться на территории Крыма, ДНР и ЛНР. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию. В связи с тем, что переговоры переходят в практическую плоскость, Министерством обороны «принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях», сообщил замминистра обороны России Александр Фомин, который также участвовал в переговорах.
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Украина захотела добиться отвода российских войск на февральские позиции
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Киев собирается подписывать соглашение о гарантиях безопасности для Украины только после возвращения войск России на позиции по состоянию на 23 февраля, заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица.
Кислица сообщил, что Россия и Украина обсуждают «механизм введения режима прекращения огня, отвод войск и других вооруженных формирований, безопасное функционирование на постоянной основе гуманитарных коридоров, а также обмен погибшими, освобождение военнопленных и мирных граждан», передает ТАСС.
При этом «подписание соглашения о гарантиях безопасности», по его словам, «возможно лишь после возвращения всех российских вооруженных формирований на позиции по состоянию на 23 февраля». Кислица считает, что установление режима прекращения огня и деэскалация на Украине произойдут не скоро.
Как заявил постпред, состоявшиеся в Турции переговоры России и Украины свидетельствуют, что Москва «может быть готова к движению вперед, однако еще предстоит долгий путь к устойчивому режиму прекращения огня и всеобъемлющей деэскалации».
Во вторник в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.
Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Бойцы ДНР и России устранили опасную снайпершу в Мариуполе
Военнослужащие армии России совместно с коллегами из ДНР уничтожили особо опасную снайпершу в Мариуполе: женщина убивала как военных, так и мирных.
Бойцы опубликовали тело снайперши, завернутое в покрывало. Авторы Telegram-канала «Мариуполь Z» отмечают, что женщина успела убить и мирных, и военных в Донбассе. По данным же Telegram-канала «Оперативные сводки», снайперша может быть причастна к убийству минимум семи солдат, передает «Царьград».
Предположительно, ликвидированной может быть известная на Украине профессиональная убийца Елена Белозерская, которая начинала работать журналисткой, но позже присоединилась к группировке нацистов. Отмечается при этом, что Белозерская была блондинкой, а убитая снайперша – брюнетка.
Второе предположение – убитая служила снайпером в полку «Азов». Фото ее удостоверения появилось в Telegram-канале блогера Сергея Колясникова. Согласно документу, она носила позывной «Оса». Официальных комментариев по этому поводу не поступало.
Ранее сообщалось, что украинские войска в 12.02 обстреляли населенный пункт Старомихайловка в ДНР, выпустив восемь мин калибром 120 мм.
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Эксперты оценили вероятность контрнаступления ВСУ под Киевом
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«Для контрнаступления нужна тяжелая техника. У Киева на северном направлении ее почти не осталось», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее стало известно, что Москва официально сокращает активность боев на этом направлении.
«Ни о каком завершении специальной военной операции речи не идет. Это же касается киевского направления», – уверен главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, «если Россия где-то ограничивает военную активность – значит, этот участок будут подстраховывать ударами по ВСУ с воздуха».
«Те силы, которые будут переброшены с этого направления, – продолжил эксперт, – займутся решением одной из приоритетных задач – полным уничтожением группировки ВСУ в Донбассе. А дальше мы увидим движение в сторону Приднестровья с занятием Николаева и Одессы», – прогнозирует Коротченко.
В свою очередь доктор военных наук Константин Сивков уверен, что ВСУ не смогут организовать полноценное контрнаступление даже в случае наличия таких планов.
«Дело в том, что для атаки нужна тяжелая бронетехника. А ее у Украины практически не осталось. Кроме того, те формирования, которые сейчас есть в Киеве, неспособны на это. Ну и любое контрнаступление предполагает выход за пределы жилой зоны. И тогда противник будет уничтожен российскими войсками с воздуха», – подчеркнул собеседник.
Напомним, Министерство обороны России решило кардинально сократить боевые действия на направлениях Киева и Чернигова по итогам прошедших во вторник российско-украинских переговоров в Стамбуле. На фоне этого ВСУ с утра среды продолжают обстрелы Донбасса.
Вместе с тем глава российской делегации на переговорах с Киевом, помощник президента Владимир Мединский заявил, что деэскалация на киевском и черниговском направлениях не означает полное прекращение огня.
В среду утром постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Киев собирается подписывать соглашение о гарантиях безопасности для Украины только после возвращения войск России на позиции по состоянию на 23 февраля.
При этом США призвали мир готовиться к масштабному наступлению России на Украине, сказала директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. По ее словам, любое перемещение сил вокруг Киева – это передислокация, а не отвод войск, поэтому «мир должен быть готов к масштабному наступлению» российских войск «на другие районы Украины». В то же время The New York Times сообщает о якобы успехах ВСУ на северо-западном направлении от Киева и освобождении города Ирпень. Однако эта информация не находит подтверждений.
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Самолет российских ВКС сбил в воздушном бою Су-24 ВВС Украины
Российский военный самолет сбил в ходе воздушного боя Су-24 ВСУ в Ровненской области вблизи украинско-белорусской границы, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Тюмень Ровненской области вблизи украинско-белорусской границы в ходе воздушного боя сбит Су-24 Военно-воздушных сил Украины», – передает ТАСС его слова.
По информации генерала, российская армия оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» уничтожила два крупных склада украинского ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Каменка Донецкой области. ВКС России и ракетные войска за сутки поразили 64 военных объекта Украины.
Всего за время российской специальной военной операции на Украине уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов, а также 321 беспилотник, 214 зенитных ракетных комплексов, 1,75 тыс. танков и бронетехники.
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Россия предложила США спросить поляков про Бандеру и Шухевича
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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский предложил замгоссекретаря США Уэнди Шерман узнать у поляков, «кто такие Степан Бандера и Роман Шухевич».
На заседании СБ ООН Россия указала на преступления украинских националистов. Шерман «как еврейка и гражданка США» заявила, что «происходящее на Украине – это не про нацистов», а также указала, что «еврейский президент Украины определенно не нацист». Полянский не стал опровергать «расхожую отговорку, когда люди говорят о том, что украинский президент еврей, поэтому он не может быть нацистом», но решил «просто привести факты», передает РИА «Новости».
«Вы же знаете, кто такой Степан Бандера и Роман Шухевич. Вы знаете, сколько эти люди сделали плохого для человечества. Это люди, которые сотрудничали с нацистами, которые причастны к убийствам евреев, поляков, русских, украинцев. Если вы сомневаетесь, спросите об этом поляков. Не польских политиков, а простых жителей Польши. Я работал в Польше три года. Я прекрасно знаю, как относятся в Польше к Бандере», – сказал он.
Полянский отметил, что Бандера и Шухевич являются национальными героями Украины, а на «шевронах национальных батальонов Украины есть нацистские символы». Он указал, что НАТО пришлось «удалить со своей официальной страницы портрет украинской военнослужащей, потому что на шевроне был нацистский символ».
«Конечно, это ничего не значит, если у вас на рукаве нацистский символ. Конечно, если ваши бойцы пытают пленных и выжигают у них свастики на груди, это тоже ничего не значит – с вашей точки зрения это не нацисты. Если президент страны считает, что национальный герой этой страны – это тот человек, который воевал вместе с Гитлером и убивал евреев, поляков, русских и украинцев – с вашей точки зрения, это тоже ничего не значит. А мы считаем иначе», – заявил он.
Шерман также заявляла, что во время диалога по безопасности между Москвой и Вашингтоном предлагала варианты, якобы учитывавшие обеспокоенности России, но «президент Путин избрал вторжение». Полянский не стал «комментировать ту часть, которая касается участия в переговорах» Шерман, поскольку она, «естественно, в них ориентируется гораздо лучше». Однако, отметил он, «раз переговоры не удались, значит, наверное», США «их как-то не доработали на этом направлении», Вашингтону «нужно было работать лучше и предлагать более серьезные вещи», сказал он.
Напомним, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что «в подвалах зданий города Мариуполя, освобожденных от националистов, обнаружены тела гражданских лиц со следами зверских пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой».
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ВСУ выпустили «Точку-У» по Луганску
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Войска Украины выпустили ракету комплекса «Точка-У» по Луганску, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе.
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел: в 05.25 со стороны Северодонецка выпущена ракета «Точка-У» по Луганску», – передает ТАСС сообщение представительства.
Напомним, 14 марта штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего, пенсионеры, погибли 21 человек. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска. В Минобороны России пообещали отомстить за Донецк ударами по ОПК Украины. В ДНР установили фамилии виновных в обстреле Донецка «Точкой-У».
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Минобороны показало разрушенную украинскую С-300ПС
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Уничтоженную украинскую зенитную ракетную систему С-300ПС сняли на видео, его опубликовало Министерство обороны.
В ролике демонстрируется разбитая позиция С-300ПС, сгоревшие и разрушенные самоходные огневые установки системы, включая разлетевшиеся в стороны контейнеры ракет, передает РИА «Новости».
Кроме того, в ролике запечатлен сгоревший командный пункт, уничтоженная вышка системы подъема на высоту, РЛС системы, сгоревшие транспортно-заряжающие машины.
«Координаты пусковых позиций зенитно-ракетных комплексов были установлены средствами радиотехнической разведки. После чего по позициям был нанесен удар ракетным высокоточным оружием. В результате точного попадания пусковые установки, транспортно-заряжающие машины с боекомплектом были уничтожены», – пояснили в министерстве.
Ранее Минобороны публиковало кадры уничтожения беспилотного летательного аппарата UJ-22 Airborne на Украине из ракетно-пушечного комплекса «Панцирь».
До этого ведомство демонстрировало кадры с работой комплекса противовоздушной обороны «Панцирь-С» в Херсонской области Украины.
Минобороны: Установлены лица, участвовавшие в создании биооружия на Украине
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Выявлены участвовавшие в создании компонентов биологического оружия на Украине лица, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«В результате изучения новых материалов российскими экспертами войск радиационной, химической и биологической защиты выявлены конкретные должностные лица, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия», – цитирует Конашенкова ТАСС.
Этими лицами оказались начальники подразделений и сотрудники Минобороны США и основных компаний-подрядчиков ведомства. «Как показывают идущие журналистские расследования в западной прессе, данные компании были напрямую связаны с сыном действующего президента США Хантером Байденом», – сказал представитель министерства.
Он отметил, что полученные Минобороны документы говорят о том, что Киев планировал применять беспилотники для распыления смертельно опасных веществ.
«Особый интерес представляют документы, свидетельствующие о планах применения киевским режимом беспилотных летательных аппаратов, способных нести и распылять смертельно опасные вещества», – подчеркнул Конашенков.
Минобороны продолжит изучать полученные от сотрудников украинских биологических лабораторий документы о секретной военно-биологической деятельности США на Украине.
В четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что инвестиционный фонд Rosemont Seneca Thornton, которым руководит Хантер Байден, сын действующего американского президента, а также Фонд Сороса причастны к финансированию биолабораторий на Украине.
Во вторник Госдума инициировала расследование работы биолабораторий на Украине. 17 марта Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава МИД Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.
Стало известно о желании Джонсона поставить Украине «более смертоносные» вооружения
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Газета Times со ссылкой на источники пишет, что британский премьер-министр Борис Джонсон заявил кабинету министров, что хочет поставить Украине «более смертоносные» вооружения.
По данным издания, Джонсон не уточнил, какое именно оружие Лондон мог бы поставить Киеву. Источник в оборонных кругах сообщил газете, что Украине нужны «средства дальнего огневого поражения», в том числе тяжелая артиллерия. Такое вооружение потребовало бы дополнительного обучения, британское правительство также опасается эскалации, пишет издание, передает РИА «Новости».
В качестве одного из вариантов поставок издание называет самоходную артиллерийскую установку AS-90 Vickers, однако, по словам источника, эти системы уже устарели. «Более крупные системы» потребовали бы от украинских военнослужащих проходить обучение в соседних странах, указывает газета.
AS-90 – британская самоходная 155 мм артиллерийская установка (САУ) класса самоходных гаубиц.
Создана фирмой Vickers в 1981–1986 годах и предназначалась для замены как устаревших британских САУ «Эббот», так и САУ M109 производства США. В ходе серийного производства с 1992 по 1995 год было выпущено 179 AS-90, не считая прототипов. Лицензионное производство башни от AS-90 осуществляется в Польше.
Ранее министр обороны королевства Бен Уоллес, выступая в Палате общин британского парламента, заявил, что Великобритания продолжает поставки противотанковых ракет на Украину, изучается вопрос отправки переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak.
В ДНР после новых обстрелов указали на бессмысленность переговоров с Украиной
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«После того, как Украина заявляла о прорыве в ходе переговоров, ВСУ сразу же начали обстрел наших территорий. Как в таком случае продолжать переговорный процесс?» – сказал газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Ранее украинские силовики нанесли удары по жилым домам в Донецке и Горловке.
По словам парламентария, с момента завершения переговоров в Стамбуле по Донецку было выпушено сразу несколько снарядов 120 мм калибра, также наносились удары с помощью РСЗО «Ураган».
«Сейчас ведутся обстрелы по Кировскому и Петровскому районам Донецка», – пояснил депутат. «Очевидно, что на протяжении последних восьми лет в Красногоровке, откуда велись обстрелы, укреплялись и «бетонировались» украинские войска», – добавил Бердичевский.
«По улице Пинтера сегодня был нанесен удар. Снаряд попал точно в крышу жилого дома, именно поэтому такие серьезные разрушения. Есть жертвы: один человек погиб, еще шестеро ранены. 29 жильцов пришлось экстренно эвакуировать. И еще пять снарядов упали недалеко в этом же месте. Аналогичная ситуация в Горловке. Там 16 домов повреждено за минувшую ночь, годовалый ребенок и трое взрослых оказались в больнице. Одна женщина погибла», – подчеркнул спикер.
Бердичевский также акцентировал внимание на самих переговорах России и Украины, назвав их бессмысленными.
«Еще ни разу Киев не выполнил ничего из Минских соглашений, так что и сегодня не стоит надеяться на выполнение каких-либо договоренностей. Я не вижу признаков того, что у руководства Украины поменялось мировоззрение, что они способны хоть о чем-то договориться. Уверен, что все закончится их капитуляцией», – заключил Бердичевский.
В среду украинские войска обстреляли донецкий район Текстильщики. Произошло прямое попадание украинского снаряда в жилой дом. По оперативной информации, в результате обрушения кровли один человек погиб, еще шестеро тяжело ранены.
Уточняется, что из дома были эвакуированы 29 человек, из них двое – дети. «Один полуторагодовалый ребенок госпитализирован в учреждение здравоохранения города», – говорится в сообщении местных властей. Кроме того, ВСУ обстреляли Горловку. По предварительным данным, только в этом районе за ночь было разрушено 16 домов, двое человек погибли.
Также продолжаются обстрелы территории Луганской народной республики. Войска Украины выпустили ракету комплекса «Точка-У» по Луганску. Однако местным силам ПВО удалось ее перехватить. Пострадавших и повреждений гражданской инфраструктуры нет.
Обстрелы Донбасса продолжаются на фоне состоявшихся накануне переговоров российской и украинской стороны в Стамбуле. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.
При этом Киев собирается подписывать соглашение о гарантиях безопасности для Украины только после возвращения войск России на позиции по состоянию на 23 февраля, заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица. Об этом же ранее заявил президент страны Владимир Зеленский.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Мединский: Украина заявила о готовности выполнить принципиальные требования России
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Изложенные в письменном виде предложения украинской стороны на переговорах в Стамбуле содержат положения об отказе Киева от вступления в НАТО и ядерного оружия, заявил глава российской делегации и помощник президента Владимир Мединский.
«Вчера киевские власти впервые за все предшествующие годы заявили о своей готовности договариваться с Россией. Они передали нам зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения, которыми предусмотрено: отказ от вступления в НАТО, фиксация безблокового статуса Украины, отказ от ядерного оружия и другого оружия массового поражения», – сказал Мединский в эфире «России 24», передает ТАСС.
Он указал, что предложения украинской стороны также предполагают отказ Киева от размещения иностранных военных баз и военных контингентов, а также обязательство военных учений только по согласию государств-гарантов, включая Россию.
«То есть Украина заявила о готовности выполнить те принципиальные требования, на которых все эти годы настаивала Россия. Если все эти обязательства будут выполнены, то угроза создания на украинской территории натовского плацдарма будет ликвидирована», – говорит помощник главы государства.
Во вторник в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что украинская сторона начала «конкретно формулировать и класть на бумагу то, что она предлагает». «Это позитивный фактор. В остальном – пока мы не можем констатировать чего-то сильно многообещающего, каких-то прорывов. Еще предстоит весьма и весьма длительная работа», – подчеркнул он.
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Расчеты за российское зерно задумали перевести в рубли
В Союзе экспортеров зерна призвали ЦБ рассмотреть возможность продавать зерно по экспортным контрактам за рубли на фоне введенных против России санкций.
В Союз входят, в частности, ТД «Риф», «Астон», «Деметра Трейдинг», ОЗК, Cargill, Viterra. В ведомстве попросили обеспечить рублевую ликвидность для иностранных банков, в которых обслуживаются покупатели зерна, крупнейшие из которых – Турция, Египет, Иран, Саудовская Аравия, передает «Коммерсант».
Отмечается, что в данный момент большинство контрактов заключаются в валюте, однако с началом военной операции России на Украине и последовавшей за ней волны санкций у российских экспортеров начались сложности с получением средств, так как банки не всегда соглашались переводить деньги.
Кроме того, в Союзе экспортеров зерна предложили ряд мер для оптимизации текущих операций, в их числе – фиксация курса доллара США для оплаты экспортной пошлины на зерно в день списания средств со счета экспортера. Отмечается, что отправка и зачисление суммы пошлины на счет таможни проходят с задержкой, в итоге уже перечисленных средств бывает недостаточно.
Союз также просит ЦБ рассмотреть вопрос возобновления оборотного кредитования в рублях в рамках ранее установленных лимитов и разработать возможность страхования грузов и имущества перевозчиков от военных рисков на национальном уровне. Указывается, что даже при выросших ставках зарубежные компании не готовы страховать риски, связанные с заходом судов в порты России.
Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин отметил, что экспортеры зерна обеспечивают приток ликвидности в российское растениеводство, а потребители российского зерна готовы работать в любой валюте.
В Объединенной зерновой компании (ОЗК) заявили, что есть затруднения с фрахтом, в целом не влияющие на формирование экспортного потока, а вопросы оплаты экспортных контрактов за рубли уже прорабатываются. Также имеется положительный опыт использования механизма оплаты поставок зерна в рублях с Турецким государственным зерновым советом.
Выбор российской валюты обусловлен экономической целесообразностью и снижает риски от возможных курсовых колебаний, отметили в ОЗК. Кроме того, это существенно облегчит торговлю с Ираном.
Директор «Совэкона» Андрей Сизов подтвердил, что риски с доставкой зерновых грузов на фоне кризиса увеличились. Многие покупатели переходят на контракты на условиях CIF (продавец доставляет товар в порт выгрузки) вместо FOB (доставка до порта отгрузки).
Вместе с тем гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько считает, что, хотя такая схема расчетов теоретически может быть рассмотрена для Турции, у которой с Россией есть большие объемы взаимной торговли продовольствием, вряд ли она возможна с другими импортерами.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров, начав продавать за национальную валюту удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
Также Россия временно запретила экспорт сахара и зерновых. Грецию и ЕС предупредили о дефиците пшеницы и зерновых, в Германии уже зафиксировали значительный рост цен на продукты и пшеницу.
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Лавров: Украина демонстрирует понимание, что вопросы Крыма и Донбасса решены
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Прогрессом на переговорах можно назвать подтверждение украинской стороной необходимости обеспечения неядерного, внеблокового статуса Украины, а также понимание Киевом того, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Считаю существенным прогрессом то, что украинские переговорщики подтвердили необходимость обеспечения неядерного, внеблокового статуса Украины и своей безопасности вне рамок Североатлантического альянса, так же, как и понимание украинскими коллегами того, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены», – цитирует его ТАСС.
В ходе переговоров, которые прошли 29 марта в Стамбуле, Россия получила от Украины письменные предложения, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский пояснял, что все украинские предложения будут изучены в Москве, и по ним будет дан ответ.
«Финансиста» банды Цапков завербовали в СБУ
Предполагаемый финансист банды Цапков Федор Стрельцов, объявленный в международный розыск, скрылся на Украине и был завербован сотрудниками украинской разведки, СБУ якобы выдала ему новый паспорт, заявил один из адвокатов потерпевших Константин Поспелов.
Поспелов заявил, что, «скрывшись от следствия, так называемый казначей банды Цапков Федор Евгеньевич Стрельцов получил защиту от Службы безопасности Украины, которая с его участием провела провокацию по задержанию граждан Украины, которые якобы по заданию российских спецслужб за 100 тыс. долларов США пытались его похитить и привести в Следственный комитет», передает ТАСС.
За это Стрельцову якобы выдали новые документы и «поместили на конспиративную квартиру под охрану СБУ, откуда он под их руководством организовал массированную клеветническую кампанию в отношении российских следователей, расследующих его уголовное дело, свидетелей и потерпевших».
Ранее стало известно, что участник банды Цапков Вячеслав Цеповяз и его экс-супруга Наталья Стришняя проходят подозреваемыми по делу об убийстве руководителя администрации Кущевского района Краснодарского края Бориса Москвича в 2002 году.
Кроме того, было возобновлено уголовное дело о мошенничестве при покупке агропредприятия «Север Кубани», в нем мог быть замешан член банды Цапков Иван Стришний, брат экс-супруги Цеповяза.
Напомним, банда Сергея Цапка орудовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год. По данным следователей, на счету преступников 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек в доме фермера Сервера Аметова.
В 2013 году суд приговорил Цапка к пожизненному заключению, в июле 2014 года он умер в СИЗО от инсульта. Цеповяз в 2013 году был приговорен к 20 годам лишения свободы.
Стришняя является экс-супругой члена банды Вячеслава Цеповяза, совладелицей и гендиректором ООО «ОПХ «Слава Кубани».