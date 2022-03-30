Добровинский усомнился в выплате клиентам «Яндекс.Еды» компенсации за утечку данных

«Размер компенсации зависит от настроения судьи, как правило такие суммы варьируются от 10 до 20 тыс. рублей», – заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Добровинский, комментируя сообщение о том, что клиенты «Яндекс.Еды» подали иск к компании из-за утечки данных пользователей в открытый доступ.

33 пользователя сервиса «Яндекс.Еда» подали коллективный иск к компании на 33 млн рублей из-за утечки данных пользователей в открытый доступ. Об этом сообщил представляющий интересы истцов директор по правовым вопросам юридического сервиса Destra Legal Борис Фельдман.

«Я очень сомневаюсь, что по этим искам удастся получить какую-то компенсацию. Во-первых, нужно еще найти виновного, то есть доказать, что утечка произошла по вине «Яндекса», – говорит Добровинский.

Во-вторых, продолжает адвокат, непонятно, как оценивать моральный вред каждого человека. По мнению собеседника, это никак нельзя определить. «Размер компенсации зависит от настроения судьи, как правило, такие суммы варьируются от 10 до 20 тыс. рублей. Но по престижу и репутации это серьезный удар», – считает специалист.

Подобных прецедентов ранее в России не было, поэтому исход данного дела может быть абсолютно разным. Однако Добровинский отмечает, что пострадавших в данной ситуации было явно не 33 человека, поэтому в случае, если первые иски будут удовлетворены, то остальные граждане тоже, скорее всего, последуют примеру. Срок исковой давности зависит от того, как были указаны иски – либо до трех лет, либо не имеют срока давности.

В начале марта в Сети появилась база данных клиентов «Яндекс.Еды» в виде карты, с помощью которой можно было найти фамилию, имя, отчество, адрес, номер телефона, электронную почту и общую сумму заказов любого пользователя. Позже стало известно о новой утечке, однако в компании опровергли эту информацию.