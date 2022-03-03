Дерипаска предложил перенести столицу России в Сибирь

Миллиардер, основатель фонда «Вольное дело» Олег Дерипаска предложил перенести столицу России из Москвы в Сибирь, выступая на Красноярском экономическом форуме.

Дерипаска заявил, что, «безусловно, нужно поменять систему управления», передает РИА «Новости».

«Я всегда говорил: вроде бы кажется, что это утопия, но зачем нам столица в Москве, если все интересы у нас в Азии? И другое время подлета ракеты, и все остальное. Может, вообще по-другому будет смотреться, если она будет находиться в Новосибирске (...) в Красноярске? Не готовы сделать этот шаг, давайте часть управления сюда передадим. Будут создаваться новые банки, новые финансовые институты. Ну какой смысл летать в Москву за простыми вещами?», – сказал бизнесмен.

Он добавил, что «урок получен», сделаны выводы, которыми бизнесмен готов поделиться. «Но я очень хочу, чтобы сначала был установлен мир», – подчеркнул Дерипаска.

Бизнесмен указал, что экономика Китая больше европейской, но «не хотят они (Европа) нас».

Он также добавил, что развитие Восточной Сибири – важнейший шаг для начала освоения Дальнего Востока «и вообще реальный выход на азиатский рынок не с сырьем, а с переработкой».

Дерипаска также считает, что железный занавес между Россией и Западом уже опустился и страну, на его взгляд, якобы ждет жесточайший экономический кризис, который превзойдет даже кризис 1998 года, однако выход будет найден «с учетом накопленного опыта и понимая, что произошло».

«Безусловно важно будет поддержать население. То есть я очень большой противник вот этого жесточайшего финансового прессинга, оно ни в чем не виновато. И наоборот – нужно ослабить этот прессинг, дать ему возможность оглядеться и занять позицию», – считает бизнесмен.

Повышение ключевой ставки ЦБ до 20% Дерипаска назвал запредельным вопросом: «Можете себе представить в Братске ипотеку за 22%? А это значит остановку стройки будущей. Вы же знаете, как сейчас работают застройщики? Что накопительные счета и все остальное?».

Он также предложил развивать финансовую инфраструктуру в Сибири.

«Госбанки – мы сейчас поймем через три недели, что с ними осталось. И, безусловно, для региона Сибирь будет очень важна эта инфраструктурная самостоятельность, свои собственные финансовые учреждения, тем более в Москву уже будет ездить бессмысленно. Их нужно докапитализировать», – отметил бизнесмен.

Ранее МИД нашел позитив в антироссийских санкциях.