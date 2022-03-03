В теплоход в порту украинского Николаева попала ракета

Военный эксперт оценил итоги первой недели спецоперации России на Украине

«Российские войска продвигаются вглубь Украины довольно высокими темпами, дальше все будет зависеть от успехов боевых действий в Мариуполе, Киеве и Харькове», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин.

«К концу первой недели проведения военной операции российские вооруженные силы подошли и частично блокировали Киев, затем второй по значению город Харьков, окружили значительную группировку противника в Мариуполе и создали угрозу окружения всей группировки противника в Донбассе. Кроме того, практически уничтожена украинская система ПВО и военно-воздушные силы Украины», – отметил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

По его мнению, операция по-прежнему находится на начальном этапе. «В дальнейшем все будет зависеть от того, насколько успешно будет решена задача окружения и ликвидации украинских войск в Донбассе, а затем в Киеве и Харькове», – считает эксперт.

Тем не менее темп продвижения российских войск вглубь Украины довольно высокий, добавил Кашин. «Он явно выше, чем можно было ожидать, поскольку ВСУ обладали значительным количеством относительно серьезных видов вооружения, оставшихся в наследство от СССР и частично модернизировавшихся. Кроме того, они получали современное оружие от стран Запада. Также они имеют непрерывный опыт ведения боевых действий на протяжении восьми лет. То есть это довольно серьезный противник», – пояснил военный эксперт.

«В то же время со стороны российских войск на раннем этапе наступления имела место серия тактических неудач, что в сочетании со слабой работой по информационному обеспечению действий наших войск привело к преувеличенным слухам о проблемах российской армии, – указал собеседник. – Например, широко известны данные об отдельных разбитых подразделениях российских войск, сожженных колоннах техники, успешных ударах противника по тыловым колоннам и применении БПЛА. Однако, по всей видимости, российские войска преодолевают допущенные просчеты».

По мнению Кашина, главная цель российских войск – ликвидировать основные силы украинской армии, которые сконцентрированы в основном в Донбассе. «Это основное поле сражений. Во вторую очередь – окружить войска, находящиеся в крупных городах Украины, и ликвидировать их с дальнейшим продвижением на запад страны. Но мы не знаем, какие дальнейшие цели ВС России», – продолжил собеседник.

«Если на обозначенных театрах боевых действий находится основная часть обученных украинских войск, то после их разгрома никакие поставки оружия и приток добровольцев уже не смогут в корне изменить ситуацию», – заключил Кашин.

В четверг официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что город Балаклея в Харьковской области освобожден от батальонов украинских националистов.

По его словам, вооруженные силы России поразили высокоточным оружием резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве. «В результате нанесения удара высокоточным оружием большой дальности выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве, использовавшийся СБУ для психологических операций против России», – передает ТАСС его сообщение.

Официальный представитель Минобороны также сообщил, что жертв и разрушений жилых домов в результате удара нет. При этом за время военной операции на Украине поразили 1612 объектов. «Всего за время операции поражено 1612 объектов, среди них: 62 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 52 радиолокационных станции», – сказал он.

Кроме того, вооруженные силы России уничтожили 53 беспилотных летательных аппарата, 49 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе. По словам Конашенкова, группировки войск ДНР и ЛНР продолжают продвижение, освобождены населенные пункты Виноградное, Сартака и Водяное, сужено кольцо окружения города Мариуполь.

Ранее представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что заканчивается операция по зачистке Волновахи, в ближайшее время город перейдет под контроль сил ДНР. При этом добавил, что украинская сторона пытается превратить Мариуполь в концлагерь: в городе большая проблема с водой, гуманитарная ситуация ухудшается.

Накануне Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации на Украине погибли 498 российских военнослужащих.

В среду из российского Белгорода отправилась первая колонна с гуманитарной помощью гражданам Украины. Необходимое продовольствие для мирных жителей приграничной зоны собрали представители бизнеса и неравнодушные россияне.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД