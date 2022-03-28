Попова заявила о продолжающейся пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса еще пока не закончилась, ситуацию завершенной считать нельзя, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Ничто не закончилось. Ситуацию локализованной и завершенной сегодня считать нельзя. Каждый раз, когда где-то значимо для этой инфекции ослабляются меры, мы видим дальнейший рост», – передает слова Поповой РИА «Новости».

Она заявила, что сейчас в регионах с ослабленными мерами безопасности продолжается рост заболеваемости.

Возвращается и проблема с заболеваемостью острыми кишечными инфекциям. По мнению Поповой, это начинается из-за отказа от масок, перчаток и пренебрежения мерами гигиены.

«Сейчас мы видим рост норовирусных инфекций уже в марте. В первую очередь потому что все сняли маски, перчатки и потихоньку уходят от тех навыков, которые получили... Сегодня проблема с острыми кишечными инфекциями, к сожалению, возвращается», – сказала Попова.

Глава ведомства рассказала и о биологических лабораториях, финансируемых США. Их в мире насчитывается около 300.

«Здесь зоны, где высокая концентрация лабораторий США и военных, и гражданских, сегодня их еще больше, когда готовился слайд, их было более 200, сегодня их более 300», – отметила министр.

Ранее Попова заявила, что число новых случаев коронавируса в России по итогам последней недели стало ниже на 34,9%.