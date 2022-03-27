Британцы обвинили Зеленского в попытках спровоцировать третью мировую

Читатели Daily Mail обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского за его просьбу отдать танки и самолеты стран НАТО Киеву.

«НАТО не обязано помогать Зеленскому. Он неправильно разыграл свои карты и разозлил Россию, настаивая на вхождении Украины в альянс. Все это происходит из-за его высокомерия»,– приводит РИА «Новости» мнение читателя под ником Januaryaugust.

«Он отчаянно пытается втянуть в это весь мир», – пишет еще один пользователь.

«Задача этого парня и Байдена – начать третью мировую войну», – считает пользователь Barnhillboy.

«Извини, но мы не хотим ядерной войны», – отметил H8INGITHERE.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в обращении к НАТО попросил предоставить стране «1% самолетов, 1% от всех танков».

Между тем, глава британского Минобороны Бен Уоллес в интервью газете The Mail on Sunday заявил, что поставки на Украину сложной военной техники западного производства будут малоэффективны.

Немецкое агентство DPA со ссылкой на источники в правительственных кругах Украины сообщило, что на Украину из ФРГ в пятницу прибыли 1,5 тыс. зенитных ракет «Стрела» и 100 пулеметов MG3, а также 8 млн патронов для пистолетов.

Напомним, пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разместили полную версию видео разговора с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом, который заявил пранкерам, что Британия выступала за вступление Украины в НАТО. Также Вован и Лексус публиковали другой отрезок беседы с Уоллесом. В нем тот рассказал, что Лондон отправил Киеву большое количество противотанковых установок, и теперь запасы этого оружия у британской армии на исходе.

Пранкеры предъявили главе ведомства претензию о том, что британские наемники якобы отказываются от контрактов и подрывают боевой дух украинцев. До этого был опубликован отрезок, где пранкеры обсудили с Уоллесом поддержку Британией Украины в разработке ядерного оружия. При этом в реальности Великобритании будет очень сложно логистически передать Украине танки и самолеты, об этом прямо заявил премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон.

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