Лондон счел бессмысленными поставки сложной военной техники Украине

Поставки на Украину сложной военной техники западного производства будут малоэффективны, заявил в интервью газете The Mail on Sunday глава британского Минобороны Бен Уоллес.

«Одна из главных трудностей состоит в том, что чем сложнее становятся системы вооружений, тем больше подготовки нужно для того, чтобы их использовать. Поэтому мы должны по-настоящему сосредоточить наши усилия на том, чтобы помочь Украине восстановить или найти такую российскую или советскую военную технику, которая уже есть на ее вооружении. Если бы мы просто отправили им британские танки, это бы толком не сработало», – приводит его слова ТАСС.

Он также заявил, что переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak, которые британское правительство пообещало передать Киеву, уже готовы к немедленному использованию на Украине.

Ранее немецкое агентство dpa со ссылкой на источники в правительственных кругах Украины сообщило, что на Украину из ФРГ в пятницу прибыли 1,5 тыс. зенитных ракет «Стрела» и 100 пулеметов MG3, а также 8 млн патронов для пистолетов.

Напомним, пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус)разместили полную версию видео разговора с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом, который заявил пранкерам, что Британия выступала за вступление Украины в НАТО. Также Вован и Лексус публиковали другой отрезок беседы с Уоллесом. В нем тот рассказал, что Лондон отправил Киеву большое количество противотанковых установок, и теперь запасы этого оружия у британской армии на исходе.

Пранкеры предъявили главе ведомства претензию о том, что британские наемники якобы отказываются от контрактов и подрывают боевой дух украинцев. До этого был опубликован отрезок, где пранкеры обсудили с Уоллесом поддержку Британией Украины в разработке ядерного оружия. При этом в реальности Великобритании будет очень сложно логистически передать Украине танки и самолеты, об этом прямо заявил премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон.