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Джонсон заявил о сложностях с передачей Украине танков и самолетов
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Великобритания рассмотрит просьбу Владимира Зеленского к НАТО передать Украине танки и самолеты, но логистически сложно это сейчас сделать, заявил премьер Британии Борис Джонсон.
Ранее в четверг Зеленский обратился к НАТО. Он призвал альянс передать Украине каждый сотый танк и самолет.
«Мы смотрим, что можно сделать, но я должен сказать, что на данный момент это выглядит очень сложно с точки зрения как для вооружения, так и для самолетов», – приводит слова политика РИА «Новости».
Отмечается, что сейчас рассматривается передача вооружения, которое принесет больше пользы. Речь идет о противовоздушных ракетах, которые позволят украинцам защищать себя от бомбардировок, заявил Джонсон.
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Шойгу доложил Путину о ходе спецоперации на Украине
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Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого глава Минобороны Сергей Шойгу доложил о ходе спецоперации России на Украине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Присутствовали Мишустин, Матвиенко, Володин, Медведев, Патрушев, Колокольцев, Лавров, Шойгу, Бортников, Нарышкин и Сергей Иванов. Участники совещания обменялись мнениями по текущей макроэкономической ситуации в стране. Министр обороны Шойгу доложил о ходе специальной военной операции, а также о предпринимаемых военными усилиях по оказанию гуманитарной помощи, обеспечению безопасности и восстановлении жизненно важной инфраструктуры на освобожденных территориях», – передает его слова РИА «Новости».
Также на совещании затрагивалась антисанкционная тематика.
«Подробный разговор был по переговорному процессу с Украиной. Было выражено сожаление в связи с медлительностью украинской стороны», – добавил Песков.
Ранее Песков объяснял «исчезновение» Шойгу. По его словам, глава Минобороны сейчас очень занят, это не лучшее время для медийной активности.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
На Украине захватили российских атомщиков
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Российские специалисты-атомщики насильственно удерживаются в железнодорожном вагоне на площадке Ровенской АЭС, говорится в вербальной ноте постпредства РФ при международных организациях в Вене, направленной в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
«23 февраля на Ровенскую АЭС доставили партию свежего ядерного топлива в соответствии с графиком поставок и договорными обязательствами... Груз сопровождали соответствующие специалисты, граждане России, сотрудники дочернего предприятия Госкорпорации «Росатом» – центрального филиала АО «Атомспецтранс», – передает РИА «Новости» со ссылкой на представительство.
«С тех пор российские специалисты насильственно удерживаются в железнодорожном вагоне, в которым был доставлен груз, на площадке Ровенской АЭС», – приводит текст ноты российского постпредства ТАСС.
Всего, согласно документу постпредства, удерживаются четверо человек, которые сопровождали соответствующий груз. В этой связи постпредство потребовало «освободить российских специалистов-атомщиков, выполнявших свой профессиональный долг, и обеспечить их безопасное возвращение в Россию».
Напомним, 30 января украинский «Энергоатом» после завершения среднего планово-предупредительного ремонта и перегрузки ядерного топлива подключил к энергосистеме энергоблок № 4 Ровенской АЭС, впервые в истории запустив в работу все энергоблоки на всех АЭС, расположенных на Украине.
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СМИ: Зеленский просил Байдена не вводить санкции против Абрамовича
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе одного из телефонных разговоров с президентом США Джо Байденом якобы попросил своего коллегу не вводить санкции против российского бизнесмена Романа Абрамовича, сообщила газета «Уолл-стрит джорнэл».
Отмечалось, что просьба Зеленского была связана с тем, что Абрамович может стать важным посредником при переговорах с Россией. Предполагалось, что США готовили против бизнесмена санкции наряду с Великобританией и Евросоюзом.
«Мы не собираемся раскрывать содержание частных разговоров между президентом Байденом и президентом Зеленским», – заявила «The Wall Street Journal» Эмили Хорн, официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома, передает ТАСС.
Напомним, Великобритания 10 марта расширила введенные против РФ санкции, включив в черный список еще семерых россиян, в том числе Абрамовича. Им запретили въезд в страну, их активы в стране подлежат заморозке. Им также запрещено совершать сделки с британскими физическими и юридическими лицами.
Российские ракеты уничтожили под Киевом девять установок С-300 и четыре «Бука-М1»
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Высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования уничтожены девять пусковых установок С-300 и четыре «Бука-М1» южнее Киева, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, вечером 23 марта и ночью 24 марта по военным объектам украинских вооруженных сил нанесены удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования.
«В результате ударов уничтожены 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе девять С-300 и четыре «Бук-М1» в населенном пункте Даниловка южнее Киева», – передает РИА «Новости» слова Конашенкова.
Он уточнил, что также ракетными ударами уничтожены «штаб соединения и склад ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Бахмут Донецкой области, а также временный пункт дислокации националистического батальона в городе Лисичанске».
По словам Конашенкова, ВКС России за ночь поразили 60 военных объектов Украины.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией за ночь поражены 60 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта, две реактивных системы залпового огня, четыре склада с боеприпасами, 47 районов скопления вооружения и военной техники ВСУ», – сказал он.
Кроме того, за прошедшую ночь российская ПВО уничтожила два украинских беспилотника в районах Старой Марковки и Харькова.
Конашенков добавил также, что российские военные за все время проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 257 украинских беспилотников, 202 зенитно-ракетных комплекса и почти 1,6 тыс. танков и другой бронетехники.
Он добавил, что также уничтожены 160 установок реактивных систем залпового огня, 633 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 1379 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее в четверг Минобороны опубликовало видео уничтожения Су-34 украинской военной техники.
Накануне генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что оперативно-тактическая и армейская авиация за сутки уничтожила 86 военных объектов Украины.
Ранее российский ВМФ нанес удар залпом из восьми ракет «Калибр» по украинским военным объектам, видеозапись удара опубликовало Минобороны России.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Военный эксперт оценил значение взятия Изюма российскими войсками
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«Это был ключевой город во всех отношениях на данном направлении, и ВСУ за него сражались как могли. Теперь же у нас появляется возможность выдвижения в сторону Славянска», – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя заявление Минобороны РФ о взятии города Изюма в Харьковской области.
«Изюм играл крайне важную роль. Через него проходило снабжение боеприпасами, пополнение личного состава, эвакуация раненых. Это был ключевой город во всех отношениях на данном направлении. Ну и понятное дело, ВСУ за него сражались как могли, пытались его удержать всеми силами, но не удалось», – объяснил Леонков.
Собеседник также предположил, что вслед за взятием Изюма и разгромом войск в Каменке, которая распложена южнее Изюма, войска ВС России выдвинутся в сторону Славянска – с целью дальнейшего окружения группировок противника.
«Кроме того, по каждому населенному пункту наши военные работают индивидуально, поскольку в городах и поселках есть мирные граждане. Поэтому, когда мы освобождаем тот или иной населенный пункт, мы стараемся максимально сберечь их жизни. И поэтому операция идет соответствующими темпами», – подчеркнул он.
Что касается тактики в данном районе боевых действий, Леонков отмечает следующее: «Сейчас продвижение союзных войск идет как с южной стороны – от Угледара, так и с северной стороны от Изюма. Именно это позволит нам окружить крупные группировки противника в районах Донбасса».
Ранее в Минобороны заявили, что российские войска взяли под контроль Изюм в Харьковской области. В ходе операции в Изюме российские военные также взяли в плен нескольких лидеров украинских националистов.
Напомним, что Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Французы осудили антироссийское выступление Зеленского перед парламентом
Французы в соцсетях выступили против антироссийского выступления Зеленского. Своими комментариями они поделились в Twitter.
В среду Зеленский, обращаясь к парламенту Франции по видеосвязи, призвал французские компании покинуть Россию и перестать таким образом спонсировать военную операцию на Украине.
Французские пользователи предположили, что опасная риторика Зеленского обернется для Европы печальными последствиями, передает РИА «Новости».
«Я не на стороне России, но я и не могу больше выносить Зеленского. Вместо переговоров он продолжает участвовать в конфликте, в котором он знает, что не победит. Он не жалеет свой народ и требует от Евросоюза все новых жертв. А СМИ выставляют его героем. Это безумие», – написал комментатор, поддерживающий кандидата в президенты Франции от крайне правых сил Эрика Земмура.
Его пост нашел отклик среди многих французов. Публикация набрала почти пять тысяч лайков и больше полторы тысячи ответов.
«Согласен с вами. Надеюсь, что этот Зеленский поплатится за свои слова», – согласился один из подписчиков.
«Это киевское правительство развязало войну в Донбассе восемь лет назад. Десятки тысяч убитых и раненых, миллионы беженцев, не стоит забывать», – отметил еще один комментатор.
«Зеленский не Шарль де Голль. Он коррупционер до мозга костей», – добавил другой пользователь в ответ.
«Сегодня очень хорошо видно, что Зеленский оказался безответственным безумцем и может привести нас к смертельному противостоянию», – заключил француз.
Ранее Зеленский выступил через Zoom перед депутатами Кнессета, а также перед своими сторонниками на площади Габима в Тель-Авиве, при этом во время выступления на нем была футболка с символом УПА* (деятельность организации запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД).
Зеленский сравнил сегодняшнюю ситуацию на Украине с Холокостом и попросил Израиль о помощи. «Почему мы не получаем от вас оружия? Почему вы не присоединились к санкциям против России? Каждый знает, что ваша противоракетная оборона лучшая в мире. Вы молодцы, вы умеете себя защищать. Помогите нам защитить себя, защитить украинцев, украинских евреев», – сказал Зеленский.
Напомним, УПА* проводила масштабные этнические чистки в районах проживания русского, еврейского и польского населения, были уничтожены десятки тысяч человек, велись активные боевые действия против советских партизан.
Напомним, депутат Кнессета Симха Ротман счел тезисы из речи президента Украины Владимира Зеленского находящимися «на грани отрицания Холокоста».
Командующий ВВО прибыл под Киев для постановки задач
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Командующий Восточным военным округом генерал-полковник Александр Чайко приехал на передовые позиции ВС России рядом с Киевом, чтобы поставить задачи, сообщили в Минобороны.
Кроме того он провел награждение.
«Командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Александр Чайко вручил боевые награды отличившимся в ходе проведения специальной военной операции военнослужащим», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Отмечается, что награждение проводилось на передовых позициях подразделений в Киевской области, в 30 километрах от украинской столицы. Чайко прибыл туда, чтобы поставить задачи и уточнить обстановку.
Генерал-полковник вручил медали «За отвагу» офицерам и солдатам подразделений округа, «задействованным на наиболее важном, киевском направлении специальной военной операции», пояснили в министерстве.
Чайко наградил в том числе старшего лейтенанта Александра П., который уничтожил при боестолкновении с колонной бронетехники ВСУ танк, три БМП и один бронетранспортер противника.
После награждения генерал-полковник поблагодарил подчиненных за мужество, стойкость и высокий профессионализм. «Я, как командующий, горжусь своими подчиненными. Все подразделения в боевой обстановке действуют правильно. Я уверен в вас, уверен, что мы успешно завершим эту операцию», – заявил Чайко.
Ранее в марте в боях за Мариуполь погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ), капитан 1-го ранга Андрей Палий.
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Российские войска взяли под контроль Изюм в Харьковской области
Российские военные в ходе спецоперации взяли под контроль город Изюм в Харьковской области, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков заявил, что ВС России «продолжают выполнение задач специальной военной операции, к утру 24 марта подразделениями российской армии полностью взят под контроль город Изюм Харьковской области», передает ТАСС.
Ранее в ходе операции в Изюме российские военные взяли в плен нескольких лидеров украинских националистов.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
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ФАС завела дело против «Магнита» и «Пятерочки» из-за ситуации с сахаром
В отношении сетевых магазинов «Пятерочка» и «Магнит» возбуждено антимонопольное дело после проверки рынка сахара, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
«В отношении «Пятерочки» и «Магнита» возбуждено антимонопольное дело. В связи с многочисленными обращениями граждан на «горячую линию» сотрудники Воронежского УФАС и региональной прокуратуры провели проверку на рынке сахара. В ходе проверки на складах компаний обнаружены значительные запасы сахара-песка», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Там добавили, что обе компании «синхронно» не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос.
Ранее поступали сообщения о том, что ряд товаров первой необходимости, в том числе сахар, пропал с полок магазинов. Позже стало известно о завышении стоимости востребованного товара из-за приостановки его отгрузки несколькими предприятиями, в Генпрокуратуре России заявили о намерении провести проверку. Для недопущения задержки отгрузок сахара Федеральная антимонопольная служба заявила, что проверяет цепочку поставок от производителей до торговых сетей.
Стали известны страны НАТО, которым Украина предложила стать гарантами безопасности
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Киев ведет переговоры по гарантиям безопасности с США, Великобританией, Германией, Францией и Турцией, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Кулеба сообщил в интервью газете El Pais, что Украина хочет от этих стран тех же гарантий безопасности, которые есть у стран НАТО согласно пятой статье о коллективной безопасности, передает «Коммерсант».
По его словам, перечисленные страны «положительно отнеслись к этой идее», и хотя гарантии еще только обсуждаются, в Киеве довольны первоначальной реакцией.
«Это единственный вопрос, который мы с ними обсуждаем. Все остальное – это часть переговоров между Россией и Украиной», – добавил Кулеба.
По его словам, эти гарантии должны подразумевать, что «если кто-то нападет на Украину, то те страны, которые обеспечивают ее гарантии безопасности, в течение 24 часов предоставят Украине все необходимое оружие, примут резолюцию Совбеза ООН с требованием прекратить агрессию и введут санкции».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что вопрос Крыма, Донбасса надо решать после получения Киевом гарантий безопасности.
МО: Инвестфонд Хантера Байдена причастен к финансированию биолабораторий на Украине
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Инвестиционный фонд Rosemont Seneca Thornton, которым руководит Хантер Байден, и Фонд Сороса причастны к финансированию биолабораторий на Украине, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
«Поступающие материалы позволяют проследить схему взаимодействия госорганов США с украинскими биообъектами. Обращает на себя внимание причастность к финансированию указанной деятельности структур, близких к нынешнему руководству США, в частности инвестиционного фонда Rosemont Seneca, которым руководит Хантер Байден», – передает его слова ТАСС.
Кириллов отметил, что масштабы программы впечатляют. «Непосредственное участие в ее реализации, кроме военного ведомства [США], принимают Агентство США по международному развитию, фонд Джорджа Сороса, Центр по контролю и профилактике заболеваний. Научное кураторство осуществляют ведущие исследовательские организации, включая Национальную лабораторию в Лос-Аламосе, которая разрабатывает ядерное оружие в рамках Манхэтеннского проекта. Вся эта деятельность осуществляется под полным контролем Пентагона», – подчеркнул начальник войск.
Ранее Госдума инициировала расследование работы биолабораторий на Украине. Напомним, Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.
При этом президент США Джо Байден заявил, что Штаты не располагают биологическим и химическим оружием в Европе.
СБ ООН не принял резолюцию России по гуманитарной ситуации на Украине
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Совет Безопасности ООН не поддержал проект резолюции России по гуманитарной ситуации на Украине.
За российский проект резолюции, соавторами которого выступили Белоруссия, КНДР и Сирия, проголосовали Россия и Китай, против – ни одного члена Совбеза, воздержались 13 остальных членов Совета Безопасности (Франция, Великобритания, США, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, Албания, Бразилия, Габон, Гана, ОАЭ), передает ТАСС.
Для того, чтобы резолюция была принята, ее должны поддержать не менее девяти членов Совета Безопасности ООН из 15 (пять постоянных и десять непостоянных) при условии, что никто из постоянных членов не воспользуется правом вето.
Как заявил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя, «состоявшееся голосование вывело на чистую воду всех тех, для кого политизация гуманитарного досье важнее содействия ООН в оказании гуманитарной помощи нуждающимся украинцам».
«Отсутствие гуманитарной резолюции Совета Безопасности, безусловно, существенно осложнит жизнь гуманитарщикам на земле, позволит украинской стороне и дальше игнорировать требования по установлению режима прекращения огня для вывода людей по гуманитарным коридорам. Киев будет продолжать использовать гражданское население в качестве живого щита и вопреки международному гуманитарному праву размещать тяжелые виды вооружений у больниц и детских садов», – сказал постпред РФ при ООН.
«Что касается доставки гуманитарной помощи, то мы будем стремиться решать эту задачу, как решали ее последние восемь лет для населения Донбасса, о страданиях которого вы предпочитаете не вспоминать», – отметил дипломат. «На всех подконтрольных российским военным территориях жители уже обеспечиваются предметами первой необходимости и продуктами питания, – сказал Небензя. – Убеждены, что по мере реализации задач специальной военной операции ситуация там будет только улучшаться».
Резолюция по гуманитарной ситуации на Украине была подготовлена Россией после того, как Франция и Мексика отказались от согласования своего варианта и вынесли его на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН.
Как отмечал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, при подготовке проекта Россия стремилась уйти от какой-либо политизации, в то время как западный вариант возлагал ответственность за ситуацию на Украине только на Россию. В российском проекте призывы обеспечить гуманитарную помощь были адресованы ко «всем сторонам».
В документе подтверждался призыв ко всем сторонам «обеспечить защиту гражданских лиц и воздерживаться от атак, разрушения, демонтажа и приведения в негодность гражданских объектов». Кроме того, решительно осуждались преднамеренные атаки на мирное население и гражданские объекты, включая неизбирательные обстрелы, а также размещение военных объектов и техники в густонаселенных районах, указывалась необходимость обеспечить финансирование гуманитарной работы ООН.
Накануне в МИД РФ обвинили Киев в насильственном отправлении беженцев в ЕС и запрете эвакуироваться в Россию. Кроме того, начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев рассказал о расстреле боевиками нацбатов мирных жителей в Харькове за попытку выйти из подвала для поиска воды и еды, об обстреле националистами санитарного автомобиля в Сумах и о грабежах в Чернигове, Сумах и Запорожье. Он также сообщил, что Россия доставила на Украину более 4,5 тыс. тонн гуманитарных грузов.
В минувшее воскресенье в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. В Минобороны РФ сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн мирных жителей, включая граждан 18 государств.
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В Минобороны заявили о готовности представить доказательства разработки США биопроекта «Ю-Пи-2»
Минобороны в ближайшее время представит документы, демонстрирующие, что биологический проект «Ю-Пи-2» разрабатывался и утверждался в Пентагоне, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В ближайшее время мы представим оригинальные документы, демонстрирующие, что биологический проект «Ю-Пи-2», о котором мы уже рассказывали, разрабатывался и утверждался именно в Пентагоне. Основной целью данного проекта было проведение молекулярного анализа особо опасных инфекций, эндемичных для Украины. Данная работа предусматривала отбор образцов патогена в старых скотомогильниках в целях получения новых штаммов сибирской язвы», – цитирует его ТАСС.
По словам Конашенкова, эксперименты Пентагона не ограничивались разработкой опасных инфекций. Так, законтрактованная военным ведомством США фармацевтическая фирма, согласно полученным документам, прорабатывала с Минобороны Украины проведение испытаний незарегистрированных медицинских препаратов именно на украинских военнослужащих.
Кроме того, Конашенков рассказал, что экспертами российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в ходе исследования документов вскрыты новые факты, доказывающие непосредственную причастность Минобороны США к разработке компонентов биологического оружия на Украине.
«Минобороны России продолжает изучение полученных от сотрудников украинских биологических лабораторий документов о секретной военно-биологической деятельности США на Украине. Экспертами российских войск РХБЗ в ходе исследования документов вскрыты новые факты, доказывающие непосредственную причастность Минобороны США к разработке компонентов биологического оружия на Украине», – подчеркнул он.
Как ранее заявил газете ВЗГЛЯД биотехнолог Илья Духовлинов, опасность найденных на Украине лабораторий США заключается в том, что, основываясь на образцах ДНК какой-либо нации, можно создать таргетное генетическое биооружие, направленное на граждан конкретной страны.
После этого на сайте ведомства был опубликован документ от 6 марта 2015 года, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Позже российская сторона потребовала от Вашингтона в максимально короткие сроки раскрыть информацию о военно-биологической активности в лабораториях на территории Украины.
Глава МИД Сергей Лавров не исключил, что Украина могла быть крупнейшим проектом Пентагона по созданию биологических лабораторий. В свою очередь постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности Всемирной организации не исключил, что последствия опасных военно-биологических разработок, которые велись в лабораториях США на Украине, могли затмить пандемию коронавируса.
Госполиция Латвии завела уголовные дела по фактам поджогов машин с украинскими номерами
В Латвии завели уже три уголовных процесса по факту повреждений автомобилей с украинскими номерами, сообщил начальник госполиции Армандс Рукс.
Рукс заявил, что всего получено порядка 1 тыс. «сигналов», связанных с началом спецоперации России на Украине, передает Delfi со ссылкой на ЛТВ.
«Если отделить зерна от плевел, то по 30 случаям начаты ведомственные проверки, по восьми – уголовные процессы, а также 30 административных процессов, в основном за мелкое хулиганство», – пояснил он.
В частности, начаты уголовные процессы по повреждению машин, а также краже и порче украинских флагов.
«Я не сказал бы, что есть явные выступления против украинских беженцев, определенно нет, возможно, в соцсетях люди иногда это обостряют. Есть три случая поврежденных автомобилей, три уголовных процесса. В четырех случаях украинские флаги были украдены или сожжены», – рассказал Рукс.
Также полиция расследует попытку изнасилования: мужчина 1955 года рождения якобы попытался изнасиловать дальнюю родственницу-беженку с Украины.
Напомним, число покинувших Украину беженцев превысило 3 млн человек.
Южные регионы Украины стали переходить на расчеты в рублях
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В южных регионах Украины, которые перешли под контроль российских войск, люди начали пользоваться рублями, отказываясь от расчетов в гривнах, сообщил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов.
«Наши братья в южных регионах Украины, контролируемых российскими Вооруженными силами, уже начали постепенно пользоваться рублями, отказываясь от расчетов в гривнах. Люди воспряли духом, почувствовав себя снова дома, в исторической России», – цитирует РИА «Новости» Мурадова.
По его словам, речь идет о Херсонской области и населенных пунктах Запорожской области, расположенных в Приазовье, среди которых Мелитополь.
Газета ВЗГЛЯД рассказала, в каких условиях сегодня живут жители Киевской области и как им помогает Россия.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
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