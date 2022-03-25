ФСБ задержала уроженца Харькова за передачу СБУ данных о противниках властей Украины в России

Сотрудники ФСБ задержали уроженца Харькова по подозрению в шпионаже на СБУ и передаче им данных о противниках киевского режима в России, сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и области.

«Управлением ФСБ по Москве и Московской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), задержан уроженец Харькова Рудась А.В., имеющий двойное гражданство Украины и Польши. Установлено, что подозреваемый был завербован в агентурный аппарат СБУ и поддерживал конфиденциальное сотрудничество под оперативным псевдонимом Малыш», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

В управлении отметили, что по заданию СБУ Рудась «осуществлял сбор и передачу сведений в отношении украинских политологов и журналистов, работающих в России и являющихся противниками действующего киевского режима».

Задержанный за шпионаж уроженец Харькова уже признался в сотрудничестве со Службой безопасности Украины.

«В ходе опроса подозреваемый ... сообщил обстоятельства его вербовки, характер выполняемых заданий и способы передачи информации в СБУ, – сообщили в УФСБ. – Также Рудась А.В. сообщил, что в период обучения в варшавской Академии военного искусства под псевдонимом Лис он сотрудничал с Агентством разведки Польши, предоставляя информацию о студентах из Белоруссии и Украины».

Ранее в пятницу ФСБ задержала жителя Хабаровска за попытку продать Украине закрытые данные.

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