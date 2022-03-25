ФСБ задержала жителя Хабаровска за попытку продать Украине закрытые данные

Житель Хабаровска задержан по подозрению в госизмене: на фоне спецоперации на Украине он пытался продать Киеву закрытые данные для диверсий.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации за попытку инициативной передачи информации ограниченного доступа представителям спецслужбы Украины задержан проживающий в городе Хабаровске гражданин России», – говорится в релизе ФСБ, который приводит РИА «Новости».

По оперативным данным, фигурант, «имея доступ к закрытой информации», анонимно через интернет предложил украинской спецслужбе купить у него «сведения, которые могли быть использованы в ущерб безопасности РФ, в том числе для совершения диверсионных акций».

Все это происходило во время специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, которая началась 24 февраля.

«В результате своевременно принятых мер задержанному реализовать свой замысел не удалось. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена», – добавили в ФСБ.

Ранее ФСБ рассказала о попытках сбора данных о военных в Калининградской области. А 16 марта избивший ветерана ФСБ за букву Z на машине был задержан в Севастополе.