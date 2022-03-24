Компания Philip Morris намерена реструктуризировать свои активы в России

Табачная компания Philip Morris International рассматривает варианты реструктуризации бизнеса в России, включая возможную передачу активов из-за проблем с логистикой.

«Компания Philip Morris International в настоящий момент рассматривает варианты реструктуризации своего бизнеса в России, включая возможную передачу активов. Это решение связано с продолжающимися логистическими трудностями и изменениями в регуляторной среде, которые оказывают прямое воздействие на темпы и объемы производства табачной и никотиносодержащей продукции», – отмечается в сообщении компании, передает ТАСС.

Philip Morris International – американская табачная компания, один из крупнейших производителей сигарет в мире. До 2008 года ФМИ входила в состав Altria Group, а с 28 марта 2008 года стала независимой компанией. ФМИ выпускает табачную продукцию на 46 фабриках и реализует их в 180 странах.

По состоянию на 2017 год 72,7 % акций компании принадлежит институциональным инвесторам, крупнейшие из которых Capital Group Companies, The Vanguard Group, BlackRock, State Street Corporation, T. Rowe Price.

Ранее «Общественная потребительская инициатива» направила в правительство и Генпрокуратуру список иностранных компаний, которые в перспективе могут быть национализированы, в него вошли порядка 60 компаний, объявивших о прекращении работы в России без предоставления гарантий потребителям. Среди них такие бренды, как Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M.

Президент Владимир Путин поддержал инициативу правительства, направленную на предотвращение остановки производств: если зарубежные собственники необоснованно закроют компанию, то в таких случаях предлагается вводить внешнюю администрацию. «Нужно тогда, как и предложил председатель правительства, вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет. Инструментов легальных, рыночных инструментов, достаточно», – заявил глава государства.