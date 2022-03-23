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Эксперт: Контролирующие интернет США блокируют любое инакомыслие в Сети
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Власти США, будучи единственным и главным субъектом цензуры в сети Интернет, с особым усердием подвергают своему «фильтру» именно российские каналы с неугодной им информацией, в то время как аналогичный подход к контенту стран Европейского Союза исключен, считает адвокат Дмитрий Аграновский.
«Формально в США, Великобритании и странах Европейского союза цензура запрещена, но абсолютно не мешает в случае необходимости принимать эффективные юридические решения о блокировке. Что касается технической стороны, напомню слова президента Владимира Путина: «Интернет – это проект ЦРУ. В таком качестве он возник, в таком и развивается». Таким образом, эффективные технические средства контроля также находятся исключительно в руках США. Напомню, что в 2014-м организацией «Репортеры без границ» США были внесены в группу стран с самым высоким уровнем цензуры в интернете, несмотря на ее официальное отсутствие», – передает его слова РАПСИ.
По словам Аграновского, «целый куст» разного рода нормативных актов позволяет США фактически по произвольным критериям в судебном порядке блокировать любой ресурс.
«Это, в частности, закон о патриотизме, который включает в себя множество законов с прекрасными названиями, но которые на практике позволяют легко и просто блокировать любые ресурсы инакомыслия под предлогом угрозы национальной безопасности/здоровья/нравственности. Таким образом, у США есть все эффективные способы контроля за интернетом. Сейчас они блокируют наши каналы направо и налево с неугодным им контентом, при этом сложно представить, чтобы это же происходило в отношении дружественного им Европейского союза», – отмечает эксперт.
Также Аграновский обращает внимание, что, к сожалению, фильтруют в США именно политический и независимый контент. «Зато порнография и всякого рода насилие под блокировку не подпадают у них», – заметил он.
Макфол предложил «демократическим странам» брать российскую нефть бесплатно
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Западным странам стоит временно перестать платить за нефть из России, «пока Путин не закончит войну на Украине», заявил экс-посол США в России Майкл Макфол.
«Россия должна продолжать поставлять нефть в демократические страны, но получатели не должны за нее платить и удерживать средства до окончания боевых действий на Украине», – цитирует Sputnik Ближнее Зарубежье Макфола.
«После этого решение за Путиным: прекращать поставки или нет», – заявил экс-посол.
Ранее президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий импорт из России энергоносителей в качестве санкции в связи с военной операцией России на Украине. Речь идет про нефть и нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, продукты их перегонки, а также газ, уголь и угольную продукцию.
Напомним, ЕС настаивает на введении нефтяного эмбарго в отношении Москвы. Германия же предостерегла от этого шага из-за роста цены на энергоносители в Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала, к чему может привести отказ Европы от российских газа и нефти.
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Проживающие в России французы назвали главную ошибку Европы
Европа не знает Россию, которая сможет обойтись без нее, а вот европейцам вернуться назад будет сложно, считают живущие в Москве французские бизнесмены.
Один из французских предпринимателей, решивший не называть своего имени, заявил изданию France info, что призвал европейские власти быть осторожными с введением антироссийских санкций, передает РИА «Новости».
«Санкции могут произвести обратный эффект. Русские скажут себе: европейцы смеются над нами, но мы им еще покажем», – сказал он.
Он выразил уверенность, что экономическая активность в стране со временем возобновится.
«Россию совсем неправильно понимают в Европе. Меня смущает то, что ее рассматривают либо с белой стороны, либо с черной. А на самом деле все не так», – добавил второй предприниматель Алексис Сапорт, который владеет двумя компаниями в Москве.
Между тем в Германии предупредили о тяжелых последствиях отказа от российского газа, также Грецию и ЕС предупредили о дефиците пшеницы и зерновых.
Цена газа превысила 1350 долларов после поручения Путина принимать оплату в рублях
Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже в среду поднялась выше 1350 долларов за 1 тыс. куб. м после поручения президента России Владимира Путина поставлять газ в недружественные страны только за рубли, следует из данных лондонской биржи ICE.
Так, цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до 1353 долларов за 1 тыс. куб. м, или 118,75 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), пишет ТАСС.
Отмечается, что в целом стоимость газа с начала торгов выросла почти на 20,3%.
Ранее президент объявил о решении, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро. Оплата за топливо будет приниматься рублями.
Путин поручил принимать оплату за газ от недружественных стран только в рублях
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Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро. Оплата за топливо будет приниматься рублями, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты – начнем с этого – нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», – передает его слова ТАСС.
Путин уточнил, что планируется отказаться в таких расчетах от всех скомпрометировавших себя валют. Будущие изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты.
«Хочу отдельно подчеркнуть, что Россия продолжит, безусловно, поставлять природный газ в соответствии с объемами и по ценам, принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах», – отметил Путин.
«Прошу правительство дать соответствующую директиву Газпрому по внесению изменений в действующие контракты. При этом всем зарубежным потребителям должна быть предоставлена возможность совершать необходимые операции», – сказал глава государства.
Ранее Путин подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России.
Старший лейтенант подбил украинский Су-25 из ПЗРК и взял в плен летчика
В ходе спецоперации старший лейтенант Алексей Гришин смог подбить украинский штурмовик Су-25 из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК), сообщили в Минобороны России.
Группа Гришина подверглась нападению на земле, также подразделения были атакованы с воздуха огнем Су-25, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на сообщение ведомства.
Гришин лично произвел выстрел из ПЗРК по самолету, штурмовик был подбит, а летчику пришлось катапультироваться. После этого летчик был взят в плен, а полученная от него информация дала российскому командованию возможность развить успех в наступлении.
Также проявил себя младший сержант Евгений Балухта, он уничтожил грузовик с 25 националистами и передвижной пункт управления. Благодаря его действиям удалось развить наступление и захватить важные документы, указали в ведомстве.
Капитан Антон Михайлусь обнаружил и обезвредил несколько самодельных мин, часть которых он активировал в тылу противника ночью. Его действия позволили бронетехнике продвинуться для наступления.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что российские военные взяли под контроль поселок Урожайное, находящийся на западной границе ДНР, в нескольких километрах от Запорожской области Украины. После этого в ДНР заявили о денацифицированной бригаде ВСУ под Мариуполем.
Накануне российские десантники под Киевом захватили бронетехнику ВСУ, оттеснив с окраин Киева бойцов украинских националистических батальонов.
Шольц заявил об «обратном эффекте» санкций против России
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При введении санкций против России необходимо учитывать, что они могут иметь «обратный эффект», заявил на пресс-конференции канцлер Германии Олаф Шольц.
Шольц заявил, что в санкционной политике учитывается обратное влияние санкций на страны, которые их ввели, поэтому этот эффект должен быть «преодолимым», передает РИА «Новости».
«Может выйти так, что речь будет идти не о краткосрочных делах, но о длительном противостоянии. И мы должны его вместе выстоять. Поэтому позиция Германии по этому вопросу неизменна. Кроме того, это справедливо и для многих других стран-членов, которые сильно зависят от импорта нефти, газа, угля, сильнее, чем Германия. И никого нельзя оставлять на произвол судьбы в этом вопросе», – заявил канцлер.
Он добавил, что Европа и ее партнеры приняли «самые жесткие санкции, которые когда-либо принимались против такой большой страны», которые влияют на экономическое развитие России, и их последствия «будут еще более драматичными».
По его словам, долгосрочную цель снижения зависимости ЕС от импорта нефти, газа и угля из России разделяют все страны – члены союза.
«Когда это получится, когда эта диверсификация быстро будет достигнута, то этот эффект (прекращения импорта энергоносителей из России) в некотором смысле проявится автоматически», – сказал он.
Ранее в Германии предупредили о тяжелых последствиях отказа от российского газа. Депутат Европарламента Тьерри Мариани заявлял, что если Евросоюз решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для него катастрофой.
Бронетехника США в Польше выдвинулась к границе Белоруссии
Пользователи Сети начали публиковать видео, на которых видно, что военная техника США перемещается вблизи пограничного пункта Бобровники в Польше.
Пограничный пункт Бобровники расположен вблизи от границы с Гродненской областью Белоруссии. Пользователи Сети, заснявшие кадры перемещения бронетехники США, говорят на видео о том, что им удалось запечатлеть вторую колонну техники, направляющуюся в сторону белорусской границы.
Ранее стало известно, что из стран западной части НАТО в Словакию перебрасывается зенитно-ракетный комплекс Patriot, первый из трех обещанных Братиславе в связи с событиями на Украине.
До этого глава британского минобороны Бен Уоллес заявил, что Британия намерена разместить на территории Польши систему ПВО Sky Sabre.
В США высказались за блокировку золотого резерва России
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Сенаторы США предложили заблокировать золотой резерв России в связи со спецоперацией на Украине, сообщил новостной портал Axios.
Блокировке хотят подвергнуть примерно 132 млрд долларов в золотом эквиваленте.
«Огромные запасы золота в России – один из немногих оставшихся активов, которые [президент России Владимир] Путин может использовать, чтобы удержать экономику своей страны от дальнейшего падения. Санкционируя эти запасы, мы можем еще больше изолировать Россию от мировой экономики», – передает URA.RU слова одного из авторов законопроекта, сенатора от штата Мэн Ангуса Кинга.
В случае принятия поправок, в отношении компаний, которые совершают сделки с российским золотом и транспортируют его из резервов Центробанка, будут введены вторичные санкции. Ограничения также затронут те организации, которые продают в РФ золото физически или электронным способом. По словам одного из сенаторов, законопроект могут принять уже на этой неделе.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России.
Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия будет погашать внешние долги в рублях, а конвертировать их потом в валюту можно будет при разморозке золотовалютных резервов России (ЗВР).
По словам министра финансов, страны Запада заморозили примерно половину или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России.
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки утверждает, что Вашингтон и его союзники санкциями якобы «полностью сокрушили» экономику России. Тем временем президент США Джозеф Байден пытается обвинить Россию в тех экономических невзгодах, от которых страдает американское население США, в частности, в росте цен на бензин.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
СМИ: Чубайс покинул пост спецпредставителя президента и уехал из России
Анатолий Чубайс покинул пост специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По сообщению агентства Bloomberg, которое ссылается на два осведомленных источника, Чубайс также уехал из России. Анатолий Чубайс занял пост спецпредставителя президента РФ 4 декабря 2020 года.
«Да, это правда. Анатолий Борисович покидает этот пост», – сказал источник агентству ТАСС.
Напомним, последним предложением Чубайса стало введение платы за углеродные выбросы.
В Минске заявили о готовности Польши взять под контроль запад Украины
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«Польша при поддержке США может организовать провокации на границе с Белоруссией для оттягивания войск с украинского направления. Кроме того, Варшава дает понять о готовности взять под контроль часть Западной Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД минский политолог Алексей Дзермант. Ранее в Сети сообщалось о скоплении техники США на польско-белорусской границе.
«Польша давно сосредоточила большую военную группировку в подбрюшье Белоруссии – еще когда прикрывалась якобы защитой от мигрантов. Кстати, сейчас она может снова искусственно создать мигрантский кризис, чтобы устроить провокации на границе», – пояснил научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии Алексей Дзермант.
По его словам, такими провокациями Польша и США могут попытаться оттянуть часть сил Белоруссии с южного направления. «Впрочем, на Западе должны понимать, что белорусская армия с ракетным вооружением, силами спецопераций и другими подразделениями – это серьезный сдерживающий фактор», – указал эксперт.
Политолог указал, что Минск, будучи готовым к любой эскалации, тем не менее ведет разъяснительную работу через СМИ о том, что США и Польша не имеют цели входить в Белоруссию.
«Власти стараются не повышать уровень тревожности, чтобы не играть на поле противника, который нагнетает обстановку через украинские и западные информресурсы. Вместе с тем Лукашенко четко указывает: Белоруссия не позволит Западу ударить России в спину», – напомнил аналитик.
На фоне этого, заметил Дзермант, Польша может попытаться забрать часть западных регионов Украины, если получит разрешение от США, причем – даже «поверх» решения НАТО. «Кроме того, Варшава примет такое решение, если увидит, что Россия продвигается вглубь Украины, а Киев теряет контроль над всей территорией страны», – добавил собеседник.
Ранее в Сети появились ролики, на которых видно, как военная техника США перемещается около пограничного пункта Бобровники в Польше, расположенного в непосредственной близости от Гродненской области Белоруссии.
При этом американский постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью CNN заявила, что Вашингтон не хочет эскалации на Украине и не намерен отправлять своих военнослужащих. Тем не менее, по ее словам, другие страны НАТО могут решать сами, хотят ли они направлять военных на Украину.
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки также указывала, что США не будут направлять войска на территорию Украины, даже если на территории страны начнут применять неконвенциональное оружие.
В свою очередь Британия выразила намерение разместить на территории Польши систему ПВО Sky Sabre, об этом заявил глава британского Минобороны Бен Уоллес. По словам Уоллеса, эта система обладает средней дальностью, она может «попасть в цель размером с мяч для тенниса со скоростью звука».
Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам переговоров с украинскими властями в Киеве заявил, что Европейский союз должен в срочном порядке предоставить Украине оборонительное вооружение.
Лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость», вице-премьер республики по вопросам безопасности Ярослав Качиньский после переговоров на высоком уровне в Киеве предложил отправить на Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО.
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Удар «Калибрами» из Севастополя уничтожил крупный арсенал оружия ВСУ
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Крупный арсенал вооружения к северо-западу от Ровно уничтожен высокоточным оружием морского базирования, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Вечером 22 марта высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесен удар по арсеналу в населенном пункте Оржев в 14 километрах северо-западнее города Ровно. В результате удара уничтожен крупный арсенал с вооружением и военной техникой украинских войск, в том числе поступившей из западных стран», – цитирует Конашенкова ТАСС.
Он добавил, что в ходе спецоперации ВС России уничтожили 184 самолета и вертолета украинских ВВС, 246 беспилотников, передает РИА «Новости».
Напомним, накануне вечером пользователи Сети опубликовали видео залпового пуска крылатых ракет «Калибр» российским боевым кораблем из акватории Севастополя.
Позже Минобороны опубликовало кадры того, как корабль ВМФ России нанес по украинским военным объектам удар восемью ракетами «Калибр».
Также были уничтожены 189 зенитных ракетных комплексов, 1558 танков и других боевых бронированных машин, 156 установок реактивной системы залпового огня, 624 орудия полевой артиллерии и миномета, 1354 единицы специальной военной автомобильной техники.
Ранее Конашенков сообщал, что российские военные взяли под контроль поселок Урожайное, находящийся на западной границе ДНР, в нескольких километрах от Запорожской области Украины. После этого в ДНР заявили о денацифицированной бригаде ВСУ под Мариуполем.
Накануне российские десантники под Киевом захватили бронетехнику ВСУ, оттеснив с окраин Киева бойцов украинских националистических батальонов.
Украинские военные попытались покинуть Мариуполь в женской одежде
Некоторые украинские военнослужащие пытаются смешаться с мирными жителями, чтобы выбраться из окруженного Мариуполя, и даже надевают для этого женскую одежду, рассказал командир батальона сил ДНР майор Олег Кокарев.
Кокарев сообщил, что «они пытаются под видом мирных жителей выходить на нашу сторону, чтобы где-то раствориться и уйти, они зачастую ходят в женской одежде», передает РИА «Новости».
По его словам, одного военнослужащего задержали в шубе, платье и женских туфлях.
«Клялся, что он мирный житель, что он здесь живет. Ну, по крайней мере, по нему видно, что это боевик», – сказал офицер.
Он добавил, что задержанных допрашивают и отправляют в соответствующие инстанции.
Ранее житель Киева в парике и с макияжем пытался сбежать с Украины, выдавая себя за женщину на границе.
Лавров предупредил об угрозе прямого столкновения НАТО и России на Украине
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В случае отправки миротворцев Североатлантического альянса на Украину начнется прямое столкновение Вооруженных сил России и НАТО, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
«Польские наши коллеги уже заявили, что сейчас будет саммит НАТО, надо направлять миротворцев. Надеюсь, они понимают, о чем они ведут речь. Это будет то самое прямое столкновение российских и натовских вооруженных сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что его не должно состояться в принципе», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
Глава ведомства указал, что у России есть документальное подтверждение планов Киева по завоеванию Донбасса силой.
«Забывается и то, что украинская власть сконцентрировала на линии соприкосновения 120 тыс. своих военных, что резко активизировались обстрелы, вслух заговорили про план «Б», и как теперь выясняется, такой план «Б» был, есть документ, которые сейчас у нас в руках и который показывал справедливость наших опасений о том, что вот-вот начнется агрессия прямая и будет попытка Донбасс завоевать силой оружия», – приводит слова министра ТАСС.
Он добавил, что у российских граждан есть дух и воля, чтобы защитить собственную страну и обеспечить ее безопасность.
«У нас и здоровье есть, и опыт есть, и дух, и воля защитить то, что мы сейчас защищаем, и обеспечить надежно и безопасность Российской Федерации, и в не малой степени, может быть даже в более важной степени, достойную жизнь тех, кто хочет жить на Украине, но кто считает себя представителем русской культуры во всех ее проявлениях, как это всегда было в соседних славянских странах», – заключил Лавров.
Минский политолог Алексей Дзермант в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявлял, что Польша может попытаться забрать часть западных регионов Украины, если получит разрешение от США.
До этого в Сети появились ролики, на которых видно, как военная техника США перемещается около пограничного пункта Бобровники в Польше, расположенного в непосредственной близости от Гродненской области Белоруссии.
При этом американский постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью CNN заявила, что Вашингтон не хочет эскалации на Украине и не намерен отправлять своих военнослужащих. Тем не менее, по ее словам, другие страны НАТО могут решать сами, хотят ли они направлять военных на Украину.
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки также указывала, что США не будут направлять войска на территорию Украины, даже если на территории страны начнут применять неконвенциональное оружие.
В Сети появилось видео залпового пуска крылатых ракет «Калибр» в Севастополе
Пользователи Сети опубликовали редкое видео залпового пуска крылатых ракет «Калибр» российским боевым кораблем из Севастополя.
Мужской голос на видео сообщает, что запись сделана 22 марта. На кадрах видна набережная Севастополя, а сама съемка ведется на моле. На видео запечатлен момент залпового пуска крылатых ракет «Калибр» российским боевым кораблем из акватории Черного моря.
Напомним, 19 и 20 марта ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» и крылатых «Калибров» была ликвидирована крупная военная топливная база ВСУ в Николаевской области.
Эксперт раскрыла масштабы геноцида русинов на Украине
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Тысячи молодых русинов, не согласных с политикой запрета русского языка на Украине, пропали без вести, народ подвергся чудовищному геноциду со стороны киевского режима, заявила президент межрегиональной общественной организации «Гильдия межэтнической журналистики» Маргарита Лянге.
«Чудовищная государственная политика дискриминации на Украине касалась не только русскоязычных жителей Донбасса, но и русинов, которые составляли большинство населения Закарпатья. Им также категорически запрещали использовать родной русский язык, а за отказ признавать себя частью украинского народа в СБУ волокли даже 70-летних бабулек. Тысячи молодых русинов, не согласных с такой политикой, начиная с 2014 года просто исчезли. Родные до сих пор ничего не знают об их судьбе», – написала Маргарита Лянге для Telegram-канала «Общественной палаты».
По ее словам, она столкнулась, как журналист, со сложной ситуацией, когда невозможно было обнародовать вопиющие факты со ссылкой на первоисточник.
Лянге рассказала, что русины, которым удалось перебраться в Россию и которые рассказывали фактически о геноциде и том, что на Украине они давно и привычно «люди второго сорта», боялись называть свои имена. Потому что на родине в Закарпатье остались родственники, к которым потом непременно нагрянут националисты, будут издеваться или просто убьют.
По ее словам, на Украине еще с 1996 года существовала госпрограмма «по решению проблем русинов», которая перекрывала им доступ на руководящие должности, открыто декларировала ускоренную украинизацию, запрет на референдум о самоидентификации и усиленное применение уголовной ответственности ко всем несогласным на ассимиляцию.
«Сегодня, когда благодаря России у народа Донбасса появилась надежда на то, что они могут быть свободными и самобытными, русины не случайно напоминают, что и они уже 30 лет как мечтают о такой же свободе и самобытности», – добавила она.
По словам политика и журналиста Владимира Зорина, обращение лидера движения русинов Петра Гецко к президенту России с просьбой поддержать образование русинской автономии в Закарпатье вполне закономерно.
«Плохо живется в Незалежной не только русским, но и близкой им этнической группе русинов. Этот маленький и гордый народ последние несколько десятков лет испытывает на себе прессинг государства, которое сдерживает сохранение культуры, развитие родного языка, право на самоидентификацию», – отметил журналист. Он добавил, что лозунг «Украина – для украинцев» – это тупиковый путь развития, который ведет не к укреплению, а к распаду государства.
Зорин считает, что полное обеспечение прав и свобод на этнокультурное развитие могло бы способствовать денацификации, преодолению русофобии на Западной Украине и в целом в стране. Однако ущемление этнокультурных прав русинов и других этнических меньшинств на Украине никого не волнует в Совете Европы, в целом на коллективном Западе.
«Украина – многонациональное и поликонфессиональное государство по своей сути. Федеративное его устройство, учет интересов регионов, малых и больших народов, поддержка родных языков – непременное условие его благополучия. У Украины был мирный путь решения вопроса этнокультурного многообразия. А Украина вместо федерализации пошла путем дискриминации и геноцида в отношении коренных народов», – отметил он.
Ранее лидер международного центра «Матица русинов» Петр Гецко обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением преобразовать Западную Украину в Карпатскую Русь. По его мнению, если Западная Украина останется в том виде, в котором есть сейчас, то под вопросом будут «стратегия национальной безопасности России, русофобия».
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