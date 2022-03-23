ВС России уничтожили два комплекса «Точка-У» на северной окраине Киева

Авиация и ракетные войска ВС РФ за сутки уничтожили 97 военных объектов Украины, в том числе два тактических ракетных комплекса «Точка-У» на северной окраине Киева, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками за сутки поражены 97 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина тактического ракетного комплекса «Точка-У» в промышленной зоне на северной окраине Киева», – передает РИА «Новости» слова Конашенкова.

Он добавил, что также уничтожены восемь зенитных ракетных комплексов, в том числе шесть «Буков-М1», один С-300 и одна боевая машина ЗРК «Оса», 10 командных пунктов, восемь орудий полевой артиллерии, три станции артиллерийской разведки производства стран НАТО.

По словам Конашенкова, российские вертолеты Ка-52 и Ми-28Н прошедший ночью уничтожили восемь украинских танков.

«Группой «ночных охотников», состоящей из вертолетов Ка-52 и Ми-28н, в ходе ночных ударов уничтожены восемь танков, пять БМП и БТР, девять автомобилей и тягачей, три дота, семь орудий полевой артиллерии и минометов», – сказал он.

Ранее в среду украинские военные попытались покинуть Мариуполь в женской одежде.

Накануне в ДНР заявили о денацифицированной бригаде ВСУ под Мариуполем.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.