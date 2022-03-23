Володин заявил о деградации правовой системы США

Официальные лица США допускают противоречащие друг другу заявления, при этом власти страны нарушают свои же законы, это говорит о деградации политической системы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин заявил в Telegram, что «правовая система США продолжает деградировать», и «от официальных лиц Вашингтона практически одновременно прозвучали два противоречащих друг другу заявления».

Так он прокомментировал высказывания пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки об отсутствии давления на компании с целью их ухода из России и призыв Конгресса запретить работу с тем бизнесом, который остался в России.

Он обратил внимание и на то, что конгресс США ранее запретил любую помощь украинскому батальону «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен в России – прим. ВЗГЛЯД), однако президент Джо Байден финансирует этих неонацистов и направляет им оружие.

«Задумайтесь, чего можно ожидать от США, которые обладают ядерным оружием и многое определяют в мире, если закон для их руководства не писан, а политические заявления ничего не стоят», – продолжил Володин.

Спикер отметил, что кто-то, возможно, «посмеется, что разговор о «загнивающем Западе» в нашей стране ведется давно», однако «сегодня хаос в США точно наступил».

Ранее Псаки заявила, что власти США не просили какие-либо компании покинуть Россию, это их самостоятельное решение. До этого заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Владимир Миловидов выразил мнение, что иностранные компании, объявившие о приостановке своей деятельности на российском рынке, скорее всего начнут возвращаться в страну к лету.

Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла высказывания Псаки об уходе американских компаний из России: «Как и «Северный поток – 2» – трубопровод сам решил не пропускать через себя газ».