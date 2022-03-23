Володин заявил о деградации правовой системы США

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23 марта, среда | Последнее обновление — 08:30 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Посол: В Пентагоне забыли, как самолеты НАТО бомбили Югославию, Ирак и Ливию
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Украинские чиновники вновь поспорили о целесообразности эвакуации людей из прифронтовых городов под Киевом. О чем это говорит? О том, что они до сих пор не поняли одну простую истину: вовремя проведенная эвакуация равнозначна минимизации потерь среди мирного населения.
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Масштаб экономического давления, которому Запад подвергает сейчас Россию, превосходит любые известные исторические примеры. Хотя бы потому, что затрагивает не только наши экономические отношения с США и их союзниками, но саму институциональную инфраструктуру мира.
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Кирилла Федорова посадили демонстративно. Он собирался сбежать из Латвии, у него уже были куплены билеты. Власти Латвии не хотели его просто взять и выдавить из страны. Кирилл Федоров должен был стать показательно посаженным лидером общественного мнения, чтобы на его примере другим было неповадно иметь такую точку зрения.
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В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
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В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Володин заявил о деградации правовой системы США
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Официальные лица США допускают противоречащие друг другу заявления, при этом власти страны нарушают свои же законы, это говорит о деградации политической системы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин заявил в Telegram, что «правовая система США продолжает деградировать», и «от официальных лиц Вашингтона практически одновременно прозвучали два противоречащих друг другу заявления».
Так он прокомментировал высказывания пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки об отсутствии давления на компании с целью их ухода из России и призыв Конгресса запретить работу с тем бизнесом, который остался в России.
Он обратил внимание и на то, что конгресс США ранее запретил любую помощь украинскому батальону «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен в России – прим. ВЗГЛЯД), однако президент Джо Байден финансирует этих неонацистов и направляет им оружие.
«Задумайтесь, чего можно ожидать от США, которые обладают ядерным оружием и многое определяют в мире, если закон для их руководства не писан, а политические заявления ничего не стоят», – продолжил Володин.
Спикер отметил, что кто-то, возможно, «посмеется, что разговор о «загнивающем Западе» в нашей стране ведется давно», однако «сегодня хаос в США точно наступил».
Ранее Псаки заявила, что власти США не просили какие-либо компании покинуть Россию, это их самостоятельное решение. До этого заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Владимир Миловидов выразил мнение, что иностранные компании, объявившие о приостановке своей деятельности на российском рынке, скорее всего начнут возвращаться в страну к лету.
Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла высказывания Псаки об уходе американских компаний из России: «Как и «Северный поток – 2» – трубопровод сам решил не пропускать через себя газ».
Макфол предложил «демократическим странам» брать российскую нефть бесплатно
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Западным странам стоит временно перестать платить за нефть из России, «пока Путин не закончит войну на Украине», заявил экс-посол США в России Майкл Макфол.
«Россия должна продолжать поставлять нефть в демократические страны, но получатели не должны за нее платить и удерживать средства до окончания боевых действий на Украине», – цитирует Sputnik Ближнее Зарубежье Макфола.
«После этого решение за Путиным: прекращать поставки или нет», – заявил экс-посол.
Ранее президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий импорт из России энергоносителей в качестве санкции в связи с военной операцией России на Украине. Речь идет про нефть и нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, продукты их перегонки, а также газ, уголь и угольную продукцию.
Напомним, ЕС настаивает на введении нефтяного эмбарго в отношении Москвы. Германия же предостерегла от этого шага из-за роста цены на энергоносители в Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала, к чему может привести отказ Европы от российских газа и нефти.
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Создание термоядерного реактора в США оказалось под угрозой из-за санкций
Антироссийские санкции могут разрушить планы по созданию термоядерного реактора в США, сообщают местные СМИ.
По информации портала Axios, компания Commonwealth Fusion Systems (CFS), занимающаяся разработкой этого проекта, рискует столкнуться с проблемами в поставках высокотемпературных сверхпроводников, передает РИА «Новости».
Основной производитель – российское предприятие SuperOx, и с учетом массового бойкота со стороны иностранных предприятий из-за спецоперации на Украине это сотрудничество тоже оказалось под угрозой.
Представитель CFS Кристен Каллен отказалась подтвердить или опровергнуть, что американская сторона прекратит закупки. Однако она отметила, что еще до обострения ситуации компания диверсифицировала поставки сверхпроводников, а продолжающийся кризис сделал эти меры актуальнее.
В CFS подчеркнули, что сроки достижения энергетической эффективности реактора остаются прежними: на положительный баланс планируют выйти к 2025 году.
Ранее в Китае указали на просчет США в связи с санкциями против России.
Пентагон рассказал о результатах теста деконфликтной линии с Россией
Российская сторона отвечает на попытки США установить связь по деконфликтной линии, заявил высокопоставленный представитель Пентагона.
«Мы каждый день тестируем деконфликтную линию, русские поднимают трубку. Обмена информацией не было, поскольку таковой пока не был нужен», – передает РИА «Новости» со ссылкой на военное ведомство.
Он подчеркнул, что у США есть много вариантов прямой связи с российским руководством.
Ранее сообщалось, что США могут расширить экономические санкции против России, включив в них больше банков и незатронутых секторов российской экономики, связанных особенно с энергоносителями.
Нуланд: США не просили партнеров в ЕС и Индию прекратить поставки нефти из России
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США не просили европейских партнеров, а также Индию прекратить поставки энергоносителей из России, заявила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд во время визита в Нью-Дели телеканалу NDTV.
«Мы прояснили (в ходе встреч Нуланд в Нью-Дели – прим. ВЗГЛЯД), что мы понимаем, что это (поставки нефти – прим. ВЗГЛЯД) не то, что можно немедленно прекратить. То же мы прояснили с нашими европейскими союзниками, которые все еще слишком зависимы от российских энергоносителей», – приводит ТАСС слова Нуланд.
При этом США стремятся работать над тем, чтобы найти другие источники энергоносителей.
«Мы хотим работать вместе, чтобы со временем найти альтернативные источники. И это то, что мы надеемся сделать с Индией, касается ли это сотрудничества в сфере безопасности или в сфере энергетики», – подчеркнула она.
Министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури сообщил, что его страна в апреле – декабре 2021 года импортировала из России менее 1% сырой нефти. По его словам, основные поставщики сырой нефти в Индию – Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ, Нигерия и США.
Нуланд прибыла с визитом в Нью-Дели в понедельник, у нее прошла встреча с первым замглавы индийского МИД Харшем Вардханом Шринглой. В пресс-релизе по итогам этой встречи индийское внешнеполитическое ведомство сообщило, что стороны договорились вместе действовать для укрепления глобального партнерства между Нью-Дели и Вашингтоном.
Ранее стало известно, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США подталкивают Европу к опасному шагу против России.
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В МИД рассказали об уговаривающих другие страны прекратить контакты с Россией послах США
Американские послы и делегации маниакально уговаривают другие страны изолировать Россию и прекратить с ней все контакты, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на канале «Россия-1».
Рябков заявил, что «американские послы, делегации колесят по миру с одним и тем же сигналом: «никаких контактов с Россией, Россия должна быть изолирована», передает ТАСС.
Он отметил, что это «маниакальное стремление навязать всем свой взгляд на мир».
Замглавы МИД подчеркнул, что иллюзии коллективного Запада о том, что Россию теперь можно поставить на колени, закончатся плачевным образом. Он также отметил, что партнерами и друзьями Москвы являются все здравомыслящие силы в мире.
«У нас нет страха перед будущим. Мы всегда преодолевали любые трудности. Трудности закаляют. Есть возможность нормально работать», – подчеркнул Рябков.
Он констатировал, что коллективный Запад объявил России экономическую и информационную войну, но страна преодолеет эти трудности, соответствующая работа уже ведется.
Напомним, президент США Джо Байден заявлял, что США продолжат добиваться изоляции экономики России.
МИД: Российско-американские отношения находятся на грани разрыва
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Отношения России и США находятся на грани разрыва, дальнейшие перспективы их развития зависят от того, какую линию выберет Вашингтон, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Рябков заявил, что накануне «была передана нота протеста американскому послу, в которой отмечено, что происходящее поставило (российско-американские) отношения на грань разрыва», передает ТАСС.
«Нет ничего сверх того, что там было сказано. Я еще раз подчеркиваю, что вопрос в той линии, которую выберут США», – указал замминистра.
Рябков подчеркнул, что Вашингтону «нужно остановиться в своей эскалации как вербальной, так и с точки зрения накачки киевского режима вооружениями», а также «надо прекратить продуцировать угрозы в адрес России», чтобы сохранить отношения с Москвой.
Он также подчеркнул, что действия США никак не влияют на решимость Москвы двигаться к достижению целей российской военной операции на Украине.
Ранее в МИД заявили, что посол США в Москве Джон Салливан был вызван в МИД России, где ему была вручена нота протеста в связи с неприемлемыми высказываниями президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина.
Напомним, Байден заявил, что считает Путина «военным преступником».
В Кремле пояснили, что Путин не отвечает на высказывания американского лидера, потому что является мудрым и культурным международным деятелем.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что заявления Байдена в адрес Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.
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Посол: В Пентагоне забыли, как самолеты НАТО бомбили Югославию, Ирак и Ливию
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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в Пентагоне уже забыли, как недавно самолеты США и их союзников по НАТО бомбили города Югославии, Ирака, Ливии.
Заявление российского посла последовало в ответ на высказывания пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби о якобы причастности российских Вооруженных сил к военным преступлениям на Украине.
«Ощущение таково, что в Пентагоне уже забыли, как еще совсем недавно самолеты США и их союзников по НАТО в прямом эфире бомбили города Югославии, Ирака, Ливии. Не вспоминают в Вашингтоне и о вопиющих преступлениях американских военнослужащих и наемников в Афганистане и Сирии», – цитирует заявление РИА «Новости».
Антонов отметил, что удары ВС России направлены исключительно против объектов военной инфраструктуры Украины.
«В свою очередь радикальные украинские группировки используют тактику фашистов во время Второй мировой войны. Прикрываясь женщинами и детьми в качестве живого щита, нацисты устанавливают в жилых кварталах ракетные системы залпового огня, из которых ведут огонь по российским военнослужащим», – отметил посол.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Польша предложила США изучить возможность исключения России из G20
Польское руководство предложило американской администрации рассмотреть возможность исключения России из G20 из-за ситуации вокруг Украины, об этом заявил министр развития и технологий Польши Петр Новак.
«В ходе ряда встреч, в частности, с министром торговли США Джиной Раймондо, мы внесли предложение об исключении России из G20, которое получило положительный отклик и одобрение. Данный вопрос будет передан президенту США Джо Байдену», – сказал Новак, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что республика может заменить Россию в G20.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, говоря о возможности исключения России из G20, заявила, что бессмысленно комментировать гипотетические заявления.
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США в ближайшие дни готовы представить новые санкции против России
США в ближайшие дни расскажут о новых санкциях против России, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
«У нас будет больше информации о санкциях в предстоящие дни», – передает его слова РИА «Новости».
Также сообщается, Джо Байден намерен в ходе визита в Европу скоординировать с союзниками шаги по оказанию новой военной помощи Украине, а также объявит о планах по снижению зависимости Запада от российского газа.
Песков ответил на заявление Байдена о якобы планируемых Россией кибератаках
Российская сторона не намерена заниматься кибератаками на объявившие антироссийские санкции страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Российская Федерация, в отличие от многих западных стран, в том числе и Соединенных Штатов, бандитизмом на государственном уровне не занимается», – заявил Песков в ответ на вопрос, допускает ли Москва возможность использования кибератак на западные страны, передает РИА «Новости».
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что у Белого дома есть разведданные о якобы подготовке Россией кибератаки против США в ответ на санкции.
До этого американские СМИ сообщали, что антироссийские санкции могут разрушить планы по созданию термоядерного реактора в США.
В МИД назвали заявления США о биологическом и химоружии России злонамеренными инсинуациями
Заявления Вашингтона о том, что Россия якобы может применить химическое и биологическое оружие, являются злонамеренными инсинуациями, заявил замглавы МИД Сергей Рябков по итогам встречи в Госдуме с депутатами фракции «Единая Россия».
«У нас ни того, ни другого нет. То, что американцы говорят – это злонамеренные инсинуации. Мы их слышим постоянно, и мы на них даем уже долгое время исчерпывающие ответы. Дело в том, что США не привыкли, не приучены слушать кого бы то ни было, кроме себя», – предает его слова РИА «Новости».
Рябков напомнил, что США, в отличие от России, до сих пор не уничтожили свои запасы химического оружия. «Было сказано, что в Европе нет такого оружия, но в Америке оно остается, и темпы его уничтожения крайне низкие», – сказал замминистра.
«Мы неоднократно подчеркивали, что нам непонятно, по какой причине США настолько медленно, в режиме искусственной затяжки, несмотря на наличие всех ресурсов: технологических, финансовых и иных – любых, ведут уничтожение своего химического арсенала», – добавил Рябков.
Замглавы МИД отметил, что весь арсенал химического оружия России был полностью уничтожен под строжайшим международным контролем еще в 2017 году.
Напомним, Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.
Президент США Джо Байден заверил, что Штаты не располагают биологическим и химическим оружием в Европе.
Посол США заявил об отсутствии намерений закрывать американское посольство в Москве
Посол США в России Джон Салливан заявил, что США не намерены закрывать американское посольство в Москве, а американский президент Джо Байден не собирается отзывать его в Вашингтон.
«Я сразу хочу сказать, что у Соединенных Штатов нет намерений закрывать посольство в Москве, а президент Байден не имеет намерений отзывать меня в качестве посла. И я прекрасно знаю из бесед с президентом и с госсекретарем (Энтони) Блинкеном, насколько важно иметь дипломатическое представительство в России», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова посла, сказанные в интервью «Новой газете».
По его словам, в США видели знаки со стороны российского руководства, показывающие, что дипломатические отношения могут быть прекращены.
Так, в пример было приведено заявление зама секретаря Совбеза Дмитрия Медведева о «закрытии посольства на замок».
«И вчера мы слышали заявление российского МИДа, в котором было высказано предположение, что отношения между нашими странами могут прерваться. Прямыми словами это не было высказано, однако такая угроза прозвучала», – пояснил он.
Он подчеркнул, что это не то, чего хотели бы США.
Госдума инициировала расследование работы биолабораторий на Украине
Госдума приняла постановление о поддержке инициативы о проведении парламентского расследования работы на Украине биологических лабораторий, документ предусматривает создание комиссии для такого расследования совместно с Совфедом.
Из документа следует, что в Госдуме намерены «поддержать инициативу возбуждения парламентского расследования обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины, выдвинутую депутатами (думы)», передает ТАСС.
Комиссия будет состоять из 14 человек. Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов пояснил, что состав комиссии «сформирован и согласован без замечаний всеми фракциями».
Сопредседателем комиссии от Госдумы избрана вице-спикер палаты Ирина Яровая.
«Созданная двумя палатами российского парламента комиссия обязана по итогам своей деятельности проинформировать граждан России, дружественных нам государств и все мировое сообщество о реальном положении дел в сфере потенциальных биологических угроз и причастности к ним представителей США и Украины», – отметил Морозов.
Он не исключил, что в ходе расследования «будут установлены факты причастности конкретных высокопоставленных должностных лиц из США и Украины не только к разработке, но и подготовке практического применения биологического оружия, что является военным преступлением и подлежит соответствующей юридической оценке, причем с привлечением международных организаций».
Ранее Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.
При этом президент США Джо Байден заявил, что Штаты не располагают биологическим и химическим оружием в Европе.
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СМИ: Власти США готовят санкции в отношении депутатов Госдумы
Администрация президента США Джо Байдена ведет подготовку нового пакета санкций в отношении депутатов Госдумы в свете ситуации вокруг Украины, сообщила газета Wall Street Journal.
«Администрация Байдена готовит новые санкции против большинства членов российской Госдумы, нижней палаты парламента», – цитирует публикацию РИА «Новости».
По сведениям газеты, под рестрикции американских властей могут попасть более 300 депутатов. Ожидается, что президент США Джо Байден объявит о введении новых и ужесточении уже существующих санкций против России в ходе запланированного на четверг визита в Брюссель.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США в ближайшие дни расскажут о новых санкциях против России.
Посольство России призвало США завершить уничтожение химоружия
Посольство России в США обвинило американские власти в преднамеренном затягивании уничтожения химического оружия и призвало довести процесс до конца.
Дипломаты заявили, что российская сторона еще в 2017 году ликвидировала все свои запасы химоружия, и напомнили, что это было задокументировано профильной международной организацией – ОЗХО, сообщает РИА «Новости».
«США в свою очередь нарочно затянули с уничтожением остающихся 3% химического оружия, которое все еще представляет серьезную угрозу всему миру. Мы призываем США ликвидировать все их химическое оружие», – написало посольство в Twitter.
Ранее президент США Джо Байден заверил, что Штаты не располагают биологическим и химическим оружием в Европе.
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