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Захарова назвала манипуляцией попытку Зеленского уподобить события на Украине Холокосту
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Попытка президента Украины Владимира Зеленского провести искусственные параллели между Холокостом и нынешними событиями на Украине является гнусной манипуляцией, говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с обращением Зеленского к депутатам Кнессета.
«Выступление Владимира Зеленского 20 марта перед депутатами израильского Кнессета (парламента), организованное в видеоформате, вызвало, мягко говоря, удивление, в том числе среди тех, кому оно было адресовано. Причина – в неумелых попытках украинского лидера сыграть на трагедии еврейского народа в годы Второй мировой войны путем проведения искусственных параллелей между Холокостом и нынешними событиями на Украине. Объектом гнусных манипуляций стали полные трагизма для каждого еврея слова «Холокост», «Бабий Яр». Без зазрения совести украинский президент спекулировал на «переплетении историй» украинцев и евреев, на общей угрозе их «тотального уничтожения», – приводятся ее слова на сайте МИД.
По словам Захаровой, Зеленский по сути довел ситуацию до абсурда, сравнивая Россию, внесшую ценой десятков миллионов жизней решающий вклад в победу над гитлеровской Германией, с Третьим рейхом. «В стремлении оказать психологическое воздействие на аудиторию он приводил вызывающие недоумение аналогии между началом специальной военной операции на Украине и созданием нацистской партии в Германии в 1920 году. Им были выдуманы некие коварные схемы Москвы по «окончательному решению украинского вопроса», которые он позволил себе сравнить с бесчеловечными, варварскими преступлениями нацистов в отношении еврейского народа», – отметила официальный представитель МИД.
«И, видимо, невдомёк сегодня В.А.Зеленскому, что именно жившие в УССР евреи в наивысшей степени ощутили на себе удар нацистских орд в годы Великой Отечественной войны. Именно они оказались перед лицом физического уничтожения, которое методично осуществлялось, в том числе, силами местных приспешников, таких как УПА*, ОУН*, «Полесская сечь» и других. Только благодаря несгибаемой силе воли и мощи Красной армии, в рядах которой плечом к плечу сражались русские, украинцы, евреи, представители многих других национальностей Советского Союза, удалось избежать осуществления бесчеловечных планов Третьего рейха и его сателлитов», – заявила Захарова.
«То, что нынешние украинские неонацисты ничем не отличаются от своих идейных предшественников времен Великой Отечественной войны, ни у кого не должно вызывать сомнений. Достаточно вспомнить трагедии 2 мая 2014 г. в Одессе и 9 мая 2014 г. в Мариуполе, события сегодняшних дней – устроенную боевиками украинских нацбатальонов гуманитарную катастрофу в том же Мариуполе, использование мирных граждан в качестве «живого щита», нанесение ракетных ударов с запрещенными кассетными боеприпасами по городам Донбасса и т.д. Во всех этих злодеяниях просматривается все тот же изуверский почерк фашистских приспешников против ни в чем не повинных людей», – говорится в комментарии официального представителя МИД.
Ранее Зеленский выступил через Zoom перед депутатами Кнессета, а также перед своими сторонниками на площади Габима в Тель-Авиве.
Зеленский сравнил сегодняшнюю ситуацию на Украине с Холокостом и попросил Израиль о помощи. «Почему мы не получаем от вас оружия? Почему вы не присоединились к санкциям против России? Каждый знает, что ваша противоракетная оборона лучшая в мире. Вы молодцы, вы умеете себя защищать. Помогите нам защитить себя, защитить украинцев, украинских евреев», – сказал Зеленский.
«Президент Украины продемонстрировал полное непонимание ситуации. В итоге все израильское общество в отношении произошедшего разделилось примерно поровну: одна часть выразила непонимание, замешательство и смущение, а вторая – откровенный гнев», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.
«Общественность не могла не отреагировать на «просьбу» Зеленского к Израилю – вести себя с украинцами так, как те вели себя с евреями 80 лет назад. Мы помним, что абсолютное большинство евреев на оккупированных гитлеровцами территориях было уничтожено руками украинских коллаборационистов», – пояснил он.
Вован и Лексус озадачили министра обороны Британии «отказом» Украины от «негодных» ПТУРов
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Британский министр обороны Бен Уоллес в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) признался, что у них заканчивается собственный арсенал ПТУРов NLAW из-за поставок украинской стороне.
Пранкеры позвонили Уоллесу от имени премьера Украины Дениса Шмыгаля, в ходе беседы они заявили главе ведомства, что эти ПТУРы часто выходят из строя. Видео беседы опубликовано в YouTube.
«Я также хотел бы попросить больше не поставлять ПТУРы NLAW, поскольку они часто выходили из строя. Для нашей страны это проблема», – сказали пранкеры в беседе.
«А у нас вроде бы все в порядке было. У меня есть вся информация об этих ПТУРах. Мы отправили вам более четырех тысяч штук. И еще на подходе», – ответил Уоллес шутникам.
Он также признался, что у Британии начали заканчиваться собственные запасы ПТУРов, и он каждый день находится в контакте с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым.
До этого пранкеры опубликовали другой эпизод беседы с Уоллесом. В этом отрезке они поговорили на предмет поддержки Британией Украины в разработке ядерного оружия.
Ранее сдавшийся боец ВСУ рассказывал, что украинским военнослужащим приходится изучать противотанковые комплексы NLAW с помощью видео из интернета, в результате чего эти комплексы зачастую оказываются бесполезными.
Бежавших из Киева цыганских детей привязали к столбам во Львове
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Во Львове облили зеленкой и привязали к столбам цыганских детей, бежавших из Киева, так как они якобы украли еду. Подтверждение этому появилось в украинских СМИ, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин.
Зорин написал в Telegram, что в украинских СМИ появилась информация, подтверждающая ранее распространившиеся фото и видео с привязанными к столбам цыганскими детьми на западе Украины.
«Во Львове нацисты привязали к столбу троих голодных цыганских детей из Киева за то, что они украли для себя еду. Детей перед казнью публично избили и облили зеленкой, при этом подчеркивается, что цыганские дети – это беженцы из Киева. Никто из представителей киевского режима не осудил это варварское издевательство над детьми. Традиционно молчат комиссар по делам национальных меньшинств СЕ, другие европейские «хранители» общечеловеческих ценностей», – отметил он.
Зорин указал, что на этом примере наблюдается «устрашающая деградация законопорядка, такой моментальный приход средневековья в социальные отношения, который поощряется националистами»: «Мы уже видели, как по расово-национальному признаку иностранных студентов из Африки и Индии, желающих покинуть территорию Украины, не пускают через границу в общей очереди, говорят: «вы подождете следующую очередь». Потом говорят так снова и снова. Видели, как был запущен совершенно фашистский способ отличать неблагонадежных – проверять произношение тех или иных слов. Если человек, находящийся в стрессе, вдруг неправильно ставил ударение или произносил украинский топоним, то это использовалось как доказательство его вины. Что дальше происходило с людьми, которые не прошли «тест на благонадежность», никто не знает».
«Теперь мы видим, что люди, якобы отвечающие за правопорядок на Украине, взяли «новую высоту». Беженцев цыганской национальности заранее объявляют мародерами, преступниками, подвергая их абсолютно незаконным и унизительным публичным наказаниям, граничащим с пытками. Очевидно, что такое возможно не только по причине воцарившегося беззакония, но и потому что кому-то это приносит удовольствие. На поверхность общества всплыли силы, получающие удовлетворение от издевательств. Давайте не забывать, что цыгане, наряду с евреями, были объявлены немецкими нацистами целью для издевательств, унижения и в конечном счете уничтожения. От этих исторических параллелей кровь стынет, но это реальность, которую мы видим во Львове 2022 года», – подчеркнул Зорин.
По его словам, следует быть готовыми к тому, что «процесс денацификации должен продолжиться и после проведения специальной военной операции на Украине, чтобы такое варварство было искоренено».
Вместе с тем Telegram-канал Readovka сообщил, что «на Западной Украине националисты публично унижают цыган из-за их этнической принадлежности, но (президент Украины Владимир) Зеленский «не замечает» никаких неонацистов».
При этом в сообщении указывается, что пострадавшие – «цыганки-беженки», которые приехали во Львов «из других городов Украины, спасаясь от боевых действий». Их облили зеленкой и примотали скотчем к столбам.
«После внесудебной расправы над цыганками украинские националисты распространили фото по местным пабликам в соцсетях, якобы так девушек наказали за воровство. Но никаких доказательств неонацисты не предоставили, даже несмотря на то, что обвинения не подтвердились», – отмечается в сообщении.
Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские неонацисты удерживают в заложниках несколько тысяч граждан-иностранцев из 21 страны.
Песков ответил на вопрос о реформировании органов власти на Украине
Никаких спецструктур, которые бы занимались созданием или реформированием органов власти на Украине, Россия не создает, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Речь об освобожденных российской стороной от националистов территорий.
«Никаких структур не создается на этот счет», – передает слова Пескова РИА «Новости».
Ранее Песков заявил, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к идее возможного референдума на Украине по вопросу компромиссов с Россией, что «Украина – это суверенное государство, и какие-то могут и должны быть внутригосударственные процедуры».
Французские наемники передумали воевать за Украину
Планировавшие поездку на Украину наемники из Франции начали сомневаться в своей идее во время прохождения ускоренного курса обучения, сообщают французские телеканалы.
Тренировкой наемников занимается бывший французский спецназовец, они проходят в сельской местности рядом с Бордо, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал France24.
Часть «новобранцев», наблюдая за ходом спецоперации России на Украине, начинают сомневаться в своих планах.
«У меня такое впечатление, что, если я поеду (на Украину), я поеду зря, что я умру в самом начале и, что это будет бесполезно», – сказал один из бойцов.
Другой заявил, что участвовать в конфликте – «не такая уж и хорошая идея», так как у него нет соответствующего опыта.
«Теперь я в большей степени заинтересован в гуманитарной работе», – пояснил он.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что свыше 100 украинских военных и иностранных наемников убиты в результате российского высокоточного удара по центру подготовки украинских сил специальных операций под Житомиром.
Минобороны России предупреждало, что «западные наемники» не получат статус военнопленных, и настоятельно рекомендовало им не вступать в конфликт.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, как Россия одним ударом решила проблему иностранных наемников на Украине.
Байден поведал об особенностях российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
Российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал», примененную в боевых условиях на Украине, практически невозможно остановить, заявил президент США Джо Байден.
Байден заявил на встрече с представителями бизнеса, что «у нее такая же боеголовка, как у любой другой ракеты, большой разницы нет, кроме того, ее почти невозможно остановить», передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в Пентагоне не поняли смысл применения Россией гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине.
Напомним, боевое применение авиационного ракетного комплекса «Кинжал» на Украине показало его эффективность. Ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» была уничтожена хорошо защищенная крупная военная топливная база Украины.
СК возбудил уголовное дело против Александра Невзорова
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Журналиста Александра Невзорова обвиняют в распространении фейка о якобы обстреле Вооруженными силами России роддома в Мариуполе, сообщили в СУ СКР.
По данным следствия, Невзоров 9 марта 2022 года на своей публичной странице в запрещенной в Российской Федерации социальной сети и 19 марта 2022 года на канале в YouTube опубликовал заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе.
«Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ. Министерством обороны Российской Федерации официально объявлено о ложности указанных сведений, распространяемых в сети «Интернет», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Против Невзорова было возбуждено уголовное дело. В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации), заявили в СК.
Следствием принимаются меры к установлению местонахождения Невзорова с целью проведения с ним следственных и процессуальных действий.
Ранее на журналиста Александра Невзорова предложили завести уголовное дело за его пост в Instagram* (запрещено в РФ), в котором он прокомментировал прибытие на Украину канадского снайпера, скрывающегося под псевдонимом Вали. Его считают одним из лучших в мире в своем деле: он способен поражать цель на расстоянии 3,5 километров.
«На помощь Украине прибыл лучший снайпер мира», – написал в своем блоге журналист. – «Снайпер же выдающийся, влюбленный в свое ремесло, да еще и снабженный Barrett M82, может обеспечить до 40 смертей в сутки, практически не оставляя подранков».
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Названы перспективы торговли между Крымом и Херсонской областью
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Херсонская область заинтересована в поставках горюче-смазочных материалов и медикаментов из Крыма, в обмен готова поставлять в республику сельскохозяйственную продукцию, сообщил заместитель полпреда президента России в Южном федеральном округе (ЮФО) Кирилл Степанов.
Степанов заявил, что обе стороны понимают необходимость восстановления торгово-экономических отношений Крыма с граничащей с ним Херсонской областью, передает РИА «Новости».
«Диалог ведется по различным направлениям. В частности, это касается поставок в Херсонскую область необходимого количества горюче-смазочных материалов, а также ряда необходимых товаров, в первую очередь медикаментов», – сказал он.
Кроме того, взаимный интерес представляют отношения в сельскохозяйственной отрасли: «Херсонских аграриев интересует сбыт своей продукции в Крыму. Республиканские власти с интересом рассматривают такие предложения, при этом одним из условий таких поставок является качество предлагаемого продукта».
Налаживание процесса торговли между двумя регионами является актуальным, особенно в период подготовки к курортному сезону на полуострове, добавил Степанов.
Разнообразие сельскохозяйственной продукции благоприятно скажется на стабилизации розничной торговли в местах отдыха. Пока же, по его информации, Крым отправляет для херсонцев гуманитарную помощь.
Ранее волонтерский корпус #МыВместе доставил в Херсонскую область гуманитарную помощь, грузовик с продуктами прибыл в город при содействии российских военных.
Российские военные овладели поселком Урожайное на западной границе ДНР
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Российские военные овладели поселком Урожайное, находящимся на западной границе ДНР, в нескольких километрах от Запорожской области Украины, бой продолжается, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Подразделения российских Вооруженных сил, развивая наступление, продвинулись еще на шесть километров и овладели населенным пунктом Урожайное. Сейчас ведут бой с подразделениями 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины», – передает РИА «Новости» его слова.
Генерал добавил, что ополченцы Луганской народной республики взяли под контроль еще четыре населенных пункта.
«Подразделения народной милиции Луганской Республики установили контроль над населенными пунктами Калиново-Попасное, Новоалександровка, Степное, Богуславское и продолжают уничтожение подразделений 30-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил. Уничтожено более 40 человек личного состава и пять автомобилей повышенной проходимости противника», – отметил он.
Накануне российские десантники под Киевом захватили бронетехнику ВСУ, оттеснив с окраин Киева бойцов украинских националистических батальонов.
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Минобороны показало уничтожение украинской батареи с помощью РСЗО
Минобороны России обнародовало видеозапись с уничтожением артиллерийской батареи ВСУ огневым налетом из реактивной системы залпового огня (РСЗО).
В ролике, снятом с беспилотника, запечатлен пролет над лесистой местностью. В деревьях заметны несколько украинских буксируемых гаубиц калибра 152-мм, передает РИА «Новости».
Также рядом расположены машины с боеприпасами.
После этого на видео показывается удар со стороны российской РСЗО, позиция украинской батареи покрывается взрывами от реактивных снарядов.
В Минобороны пояснили, что «огневые позиции артиллерии ВСУ, скрытые в лесном массиве, были разведаны беспилотным летательным аппаратом, после чего по ним был нанесен удар».
Ранее Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка комплексом «Вихрь» с вертолета Ка-52. Также Минобороны показывало видео уничтожения вертолетами Ми-28 и Ка-52 укреплений и техники ВСУ.
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В Ужгороде снесли памятник в честь воссоединения Украины с Россией
Мемориальная плита, установленная в Ужгороде в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией, была демонтирована, сообщило издание «Общественное».
Уточняется, что памятник демонтировали историки Ужгородского национального университета, их было 10 человек. Прежде чем снести памятник, они облили его красной краской, передает ТАСС.
Пресс-секретарь Ужгородского городского совета Алла Кохан заявила, что демонтированная плита на балансе города не состояла.
Мемориальная доска была установлена в 1954 году в рамках празднования 300-летия воссоединения Украины и России. 8 (18) января 1654 года состоялась Переяславская рада – собрание представителей запорожского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким. На нем было принято решение об объединении территории Войска Запорожского с Русским царством, закрепленное присягой на верность царю Алексею Михайловичу.
Ранее депутаты Киевского горсовета проголосовали за демонтаж памятного знака в честь дружбы Киева и Москвы, который установлен в украинской столице, решение поддержали 80 из 120 депутатов.
Напомним, в июле восстановленный памятный знак дружбы украинского и русского народов вблизи Харькова был снесен вандалами уже в тот же день.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
В ДНР заявили об освобождении половины Мариуполя
Российские военные и подразделения ДНР освободили примерно половину Мариуполя, заявил первый замминистра информации республики Даниил Безсонов в эфире Первого канала.
«Насколько я понимаю, если брать по площади, то где-то, наверное, 50 процентов минимум освобождено», – приводит слова Безсонова РИА «Новости».
По его словам, украинские военные несут тяжелые потери в городе, но есть и урон у сил ДНР.
Также установлены факты, когда украинские националисты пытались убежать из города под видом гражданского населения.
Начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее сообщал, что 20 марта боевики «Азова» убили родителей двоих детей в Мариуполе – и прикрываясь этими же детьми, на принадлежавшей семье машине пытались выехать по гуманитарному коридору в Запорожье.
Чеснаков: Заявление Зеленского о референдуме – очередная брехня
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Президент Украины заявил, что компромиссы с Россией по гарантиям безопасности и по статусу республик Донбасса нужно вынести на всеукраинский референдум – это не более чем очередная киевская брехня, не следует относиться к ней серьезно, выразил мнение директор Центра политической конъюнктуры политолог Алексей Чеснаков.
«Во-первых, референдум невозможно провести в ближайшее время: военное положение, беженцы, перемещенные лица, неопределенный статус для территорий ДНР, ЛНР и Крыма. Ведь без голосования на этих территориях трудно представить «всеукраинский референдум» по «украинскому законодательству». И так далее. Референдум не решает проблему мирного урегулирования, а усложняет ее», – заявил он в своем блоге.
Кроме того, по его мнению, тематика вопросов, предлагаемых президентом Украины, противоречат его же закону «О народовластии через референдум» как с содержательной, так и с технической точек зрения.
«Например, по закону на референдум можно выносить только один вопрос. Какой: о безопасности или о ДНР и ЛНР? Можно, конечно, поменять закон, но на это тоже уйдет время», – заметил политолог.
Также, по словам Чеснакова, никому не понятно, что будет, если референдум завершится безрезультатно. «Либо граждане не придут, либо никакой ответ не будет одобрен гражданами. Что тогда? Все остается как есть? Вряд ли президент Украины и его команда этого всего не знают», – отмечает он.
Политолог добавил, что для одной аудитории в очередной раз демонстрируется «ориентация на общественное мнение», а «для другой – слагает с себя ответственность, петляет».
Что бы ни утверждали переговорщики с украинской стороны, очевидно, что вкупе с предыдущими заявлениями Зеленского о необходимости первоначальной встречи с Путиным, об отказе от рассмотрения ряда условий и прочее, заявление о референдуме лишний раз доказывает – Киев всеми силами пытается показать свою готовность к переговорам, но сами переговоры, как и любые мирные договоренности с Россией, ему на самом деле не нужны», – заключил Чеснаков.
Более того, бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что чем дольше Зеленский отказывается от мирного урегулирования ситуации на Украине, тем больше риски, что страна не сохранится в нынешних границах.
Сам Зеленский тем временем заявил, что вопрос Крыма и Донбасса надо решать после получения Киевом гарантий безопасности.
Ранее советник главы офиса президента Украины, член делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк заявил, что Киев хочет иметь мощный пул союзников с четко прописанными гарантиями безопасности.
Кедми: Речью в Кнессете Зеленский дискредитировал Украину перед всем Израилем
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«Репутационные потери, который Зеленский нанес украинской власти своим выступлением перед Кнессетом, будет трудно восполнить», – сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Яков Кедми. Ранее в израильском парламенте назвали речь Зеленского высказыванием «на грани отрицания Холокоста».
«Те, кто проталкивал выступление Владимира Зеленского перед израильским парламентом – Кнессетом, явно не понимали, чего они хотят добиться. Президент Украины продемонстрировал полное непонимание ситуации. В итоге все израильское общество в отношении произошедшего разделилось примерно поровну: одна часть выразила непонимание, замешательство и смущение, а вторая – откровенный гнев», – пояснил бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.
Напомним, что в минувшее воскресенье Зеленский выступил через Zoom перед депутатами Кнессета, а также перед своими сторонниками на площади Габима в Тель-Авиве. При этом во время выступления на нем была футболка с символом «Украинской повстанческой армии*» (УПА*, деятельность организации запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД). В годы Великой Отечественной войны УПА проводила масштабные этнические чистки в районах проживания русского, еврейского и польского населения. Были уничтожены десятки тысяч человек. В частности, один из лидеров УПА Роман Шухевич (в 1941–1942 годах замкомандира 201 батальона шуцманшафта СС) несет ответственность за организацию Львовского погрома, унесшего жизни до 5 тысяч евреев.
В своем выступлении Зеленский сравнил сегодняшнюю ситуацию на Украине с Холокостом и попросил Израиль о помощи. «Почему мы не получаем от вас оружия? Почему вы не присоединились к санкциям против России? Каждый знает, что ваша противоракетная оборона лучшая в мире. Вы молодцы, вы умеете себя защищать. Помогите нам защитить себя, защитить украинцев, украинских евреев», – сказал Зеленский.
«Общественность не могла не отреагировать на «просьбу» Зеленского к Израилю – вести себя с украинцами так, как те вели себя с евреями 80 лет назад. Мы помним, что абсолютное большинство евреев на оккупированных гитлеровцами территориях было уничтожено руками украинских коллаборационистов», – заметил Кедми.
Реакцию общественности и политиков на выступление украинского лидера можно выразить фразой «А чем мы вам обязаны?» – учитывая, сколько раз Украина в ООН голосовала за резолюции, перечащие интересам Израиля, добавил израильский эксперт.
Политолог также заявил, что израильские политики, СМИ и общество уличили Зеленского во лжи, когда он захотел спекулировать на антисемитской теме и заявил, что Вооруженные силы России бомбили монумент жертвам нацизма в Бабьем Яре. Кедми указал, что на самом деле все в Израиле знают, что мемориальный комплекс не пострадал при спецоперации.
«Что касается отказа Израиля передавать Украине наши средств ПВО, то тут есть и прозаическая причина: «Железный купол» не подходит для обороны от полномасштабной атаки, он защищает от эпизодических нападений примитивными ракетами и минометами со стороны террористических отрядов», – добавил собеседник.
Добавим, что депутат Кнессета Симха Ротман назвал тезисы речи Зеленского находящимися «на грани отрицания Холокоста». Ротман написал в Twitter, что не понимает украинский язык и ориентируется на перевод, и если он верен, то «Зеленский просил нас вести себя с украинцами так, как они вели себя с нами 80 лет назад».
«Извините, думаю, нам придется отклонить его просьбу. Все-таки мы моральная нация. А если серьезно, то если Зеленский уже оказался в Израиле с помощью Zoom, стоило бы устроить ему Zoom-тур в Яд ва-Шем (музей памяти о преступлениях Холокоста – прим. ВЗГЛЯД), прежде чем он выступит в Кнессете. Возможно, это избавило бы нас от сравнений», – добавил депутат.
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Зеленский: Вопрос Крыма, Донбасса надо решать после получения Киевом гарантий безопасности
Крым и Донбасс – тяжелая история для всех, этот вопрос нужно решать после получения Украиной гарантий безопасности, считает президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский считает, что гарантии безопасности являются первоочередной темой для компромиссов между Россией и Украиной. «Я считаю, что это очень тяжелая история для всех – и Крым, и Донбасс. И чтобы там найти какой-то выход, нужно сделать этот первый шаг, про который я сказал – гарантии безопасности, завершение войны. При этом договориться, что мы решаем вопросы временно оккупированных территорий, но после этого», – цитирует его РИА «Новости».
По его словам, Украине нужно «успокоиться» с вопросом вступления в НАТО, куда страну брать не готовы.
«Есть страны-члены НАТО, которые хотят быть гарантами нашей безопасности, которые не могут нам гарантировать 100-процентное членство в альянсе, но готовы делать все то, что должен был делать альянс, если бы мы были членами альянса. И я считаю, что это нормальный компромисс, он компромиссный для всех: для Запада который не знает, что с нами делать в вопросе с НАТО, для Украины, которая хочет гарантий безопасности, и для России, которая не хочет распространения НАТО», – отметил он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Пророссийского блогера Кирилла Федорова задержали в Риге
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Автора Telegram-канала «Война История Оружие» и YouTube-канала «История оружия» Кирилла Федорова задержали латвийские силовики.
Блогер проживал в Риге и освещал ход военной спецоперации России на Украине регулярно. 17 марта латвийские силовики пришли в его квартиру с целью обыска и задержания, сообщается в его Telegram-канале.
В данный момент Федоров помещен в изолятор временного содержания Службы государственной безопасности Латвии. Блогер обвиняется в нарушении латвийского Уголовного кодекса по ст. 78 (разжигание национальной, этнической и расовой ненависти) и ст. 74 (оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступления против мира, а также военного преступления).
Ранее главный редактор одесского «Таймера» Юрий Ткачев сообщил о своем задержании, написав, что за ним пришли. Однако позже украинская правозащитница Оксана Челышева подтвердила факт задержания Ткачева, но при этом заявила, что все заявления о том, что он открыл новый канал в Telegram после своего якобы освобождения из СБУ – ложь.