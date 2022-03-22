Захарова назвала манипуляцией попытку Зеленского уподобить события на Украине Холокосту

Попытка президента Украины Владимира Зеленского провести искусственные параллели между Холокостом и нынешними событиями на Украине является гнусной манипуляцией, говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с обращением Зеленского к депутатам Кнессета.

«Выступление Владимира Зеленского 20 марта перед депутатами израильского Кнессета (парламента), организованное в видеоформате, вызвало, мягко говоря, удивление, в том числе среди тех, кому оно было адресовано. Причина – в неумелых попытках украинского лидера сыграть на трагедии еврейского народа в годы Второй мировой войны путем проведения искусственных параллелей между Холокостом и нынешними событиями на Украине. Объектом гнусных манипуляций стали полные трагизма для каждого еврея слова «Холокост», «Бабий Яр». Без зазрения совести украинский президент спекулировал на «переплетении историй» украинцев и евреев, на общей угрозе их «тотального уничтожения», – приводятся ее слова на сайте МИД.



По словам Захаровой, Зеленский по сути довел ситуацию до абсурда, сравнивая Россию, внесшую ценой десятков миллионов жизней решающий вклад в победу над гитлеровской Германией, с Третьим рейхом. «В стремлении оказать психологическое воздействие на аудиторию он приводил вызывающие недоумение аналогии между началом специальной военной операции на Украине и созданием нацистской партии в Германии в 1920 году. Им были выдуманы некие коварные схемы Москвы по «окончательному решению украинского вопроса», которые он позволил себе сравнить с бесчеловечными, варварскими преступлениями нацистов в отношении еврейского народа», – отметила официальный представитель МИД.

«И, видимо, невдомёк сегодня В.А.Зеленскому, что именно жившие в УССР евреи в наивысшей степени ощутили на себе удар нацистских орд в годы Великой Отечественной войны. Именно они оказались перед лицом физического уничтожения, которое методично осуществлялось, в том числе, силами местных приспешников, таких как УПА*, ОУН*, «Полесская сечь» и других. Только благодаря несгибаемой силе воли и мощи Красной армии, в рядах которой плечом к плечу сражались русские, украинцы, евреи, представители многих других национальностей Советского Союза, удалось избежать осуществления бесчеловечных планов Третьего рейха и его сателлитов», – заявила Захарова.

«То, что нынешние украинские неонацисты ничем не отличаются от своих идейных предшественников времен Великой Отечественной войны, ни у кого не должно вызывать сомнений. Достаточно вспомнить трагедии 2 мая 2014 г. в Одессе и 9 мая 2014 г. в Мариуполе, события сегодняшних дней – устроенную боевиками украинских нацбатальонов гуманитарную катастрофу в том же Мариуполе, использование мирных граждан в качестве «живого щита», нанесение ракетных ударов с запрещенными кассетными боеприпасами по городам Донбасса и т.д. Во всех этих злодеяниях просматривается все тот же изуверский почерк фашистских приспешников против ни в чем не повинных людей», – говорится в комментарии официального представителя МИД.

Ранее Зеленский выступил через Zoom перед депутатами Кнессета, а также перед своими сторонниками на площади Габима в Тель-Авиве.

Зеленский сравнил сегодняшнюю ситуацию на Украине с Холокостом и попросил Израиль о помощи. «Почему мы не получаем от вас оружия? Почему вы не присоединились к санкциям против России? Каждый знает, что ваша противоракетная оборона лучшая в мире. Вы молодцы, вы умеете себя защищать. Помогите нам защитить себя, защитить украинцев, украинских евреев», – сказал Зеленский.



«Президент Украины продемонстрировал полное непонимание ситуации. В итоге все израильское общество в отношении произошедшего разделилось примерно поровну: одна часть выразила непонимание, замешательство и смущение, а вторая – откровенный гнев», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.



«Общественность не могла не отреагировать на «просьбу» Зеленского к Израилю – вести себя с украинцами так, как те вели себя с евреями 80 лет назад. Мы помним, что абсолютное большинство евреев на оккупированных гитлеровцами территориях было уничтожено руками украинских коллаборационистов», – пояснил он.