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22 марта, вторник | Последнее обновление — 11:08 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: МИД: Российско-американские отношения находятся на грани разрыва
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МИД: Российско-американские отношения находятся на грани разрыва
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Отношения России и США находятся на грани разрыва, дальнейшие перспективы их развития зависят от того, какую линию выберет Вашингтон, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Рябков заявил, что накануне «была передана нота протеста американскому послу, в которой отмечено, что происходящее поставило (российско-американские) отношения на грань разрыва», передает ТАСС.
«Нет ничего сверх того, что там было сказано. Я еще раз подчеркиваю, что вопрос в той линии, которую выберут США», – указал замминистра.
Рябков подчеркнул, что Вашингтону «нужно остановиться в своей эскалации как вербальной, так и с точки зрения накачки киевского режима вооружениями», а также «надо прекратить продуцировать угрозы в адрес России», чтобы сохранить отношения с Москвой.
Он также подчеркнул, что действия США никак не влияют на решимость Москвы двигаться к достижению целей российской военной операции на Украине.
Ранее в МИД заявили, что посол США в Москве Джон Салливан был вызван в МИД России, где ему была вручена нота протеста в связи с неприемлемыми высказываниями президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина.
Напомним, Байден заявил, что считает Путина «военным преступником».
В Кремле пояснили, что Путин не отвечает на высказывания американского лидера, потому что является мудрым и культурным международным деятелем.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что заявления Байдена в адрес Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.
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МИД: Высказывания Байдена ставят российско-американские отношения на грань разрыва
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Посол США в Москве Джон Салливан был вызван в МИД России, где ему была вручена нота протеста в связи с неприемлемыми высказываниями президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина.
«Подчеркнуто, что подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва. Предупредили, что предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор», – говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
«При обсуждении актуальной двусторонней проблематики перед послом был остро поставлен вопрос обеспечения нормальных условий работы российских дипломатических представительств в США, включая гарантии их бесперебойного функционирования», – добавили в МИДе.
Напомним, Байден заявил, что считает Путина «военным преступником».
В Кремле пояснили, что Путин не отвечает на высказывания главы США Джо Байдена, потому что является мудрым и культурным международным деятелем.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что заявления Байдена в адрес Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.
СМИ: США отправили на Украину тайно закупленные советские средства ПВО
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США передают украинским войскам часть средств противовоздушной обороны советского производства, которые они тайно скупали «десятилетия назад», сообщила газета Wall Street Journal.
Сообщается, что среди отправленного вооружения – зенитный ракетный комплекс «Оса», однако систему С-300, полученную в свое время из Белоруссии, американцы направлять на Украину не планируют, пишет Wall Street Journal, передает РИА «Новости».
Также, по данным WSJ, США приобретали единичные экземпляры средств ПВО, которые Советский Союз использовал сам и продавал в другие страны в ознакомительных целях.
США и их союзники предоставили Украине сотни переносных зенитных ракетных комплексов, которые эффективны против авиации, действующей на малых высотах. Теперь они ищут знакомые украинским силам средства борьбы с более высотными целями, сказано в публикации.
Ранее в Госдуме призвали Конгресс США объявить импичмент Байдену, поскольку оружие, которое США поставляет на Украину, попало в руки нацистского батальона «Азов».
До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал США и страны НАТО прекратить отправку на Украину оружия и наемников, пополняющих ряды националистов. Он также возложил вину за милитаризацию и нацификацию Украины на президента США Джо Байдена и Конгресс.
Напомним, администрация США обнародовала полный список поставленного Украине оружия. Накануне президент США Джо Байден заявил, что власти Соединенных Штатов планируют передать Украине дополнительные вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, противотанковые комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы. Он отметил, что по запросу президента Украины Владимира Зеленского США нашли дополнительные системы ПВО большей дальности и боеприпасы к ним, сейчас идет поиск вариантов передачи систем Украине. Байден сообщил, что «в данный пакет помощи также входят 9 тыс. противотанковых систем, 7 тыс. единиц стрелкового оружия, а также 20 млн единиц боеприпасов». Кроме того, Госдеп пообещал предоставить Украине советские или российские системы ПВО. В среду Зеленский попросил Конгресс США предоставить Киеву С-300 и другие системы ПВО.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников.
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В Госдуме призвали Конгресс США объявить импичмент Байдену
Конгресс обязан объявить импичмент американскому президенту Джо Байдену, так как оружие, поставляемое на Украину из США, оказалось в руках у неонацистов батальона «Азов», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Вооружение, направляемое Киеву сегодня, попадает к неонацистским батальонам, включая «Азов». Это основание для импичмента Байдену. Он нарушил закон», – написал Володин в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что в 2017 году Конгресс США принял закон об ассигнованиях Пентагону, «который запрещает финансирование деятельности батальона «Азов», при этом назвав его неонацистской организацией».
«Вина за кровь мирных граждан, пролитую неонацистами «Азова», ложится на президента США. А это вопрос Гаагского трибунала», – подчеркнул Володин.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал США и страны НАТО прекратить отправку на Украину оружия и наемников, пополняющих ряды националистов. Он также возложил вину за милитаризацию и нацификацию Украины на президента США Джо Байдена и Конгресс.
Напомним, администрация США обнародовала полный список поставленного Украине оружия. Накануне президент США Джо Байден заявил, что власти Соединенных Штатов планируют передать Украине дополнительные вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, противотанковые комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы. Он отметил, что по запросу президента Украины Владимира Зеленского США нашли дополнительные системы ПВО большей дальности и боеприпасы к ним, сейчас идет поиск вариантов передачи систем Украине. Байден сообщил, что «в данный пакет помощи также входят 9 тыс. противотанковых систем, 7 тыс. единиц стрелкового оружия, а также 20 млн единиц боеприпасов». Кроме того, Госдеп пообещал предоставить Украине советские или российские системы ПВО. В среду Зеленский попросил Конгресс США предоставить Киеву С-300 и другие системы ПВО.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников.
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ФРС: США будет нелегко стабилизировать экономику
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Правительству США будет нелегко добиться в геополитических условиях «мягкой посадки» национальной экономики, удержав ее от скатывания к рецессии, заявил руководитель Федеральной резервной системы (ФРС, центробанка) США Джером Пауэлл.
«Спешу добавить: никто не ожидает, что обеспечение «мягкой посадки» будет несложным в нынешнем контексте. В нынешнем контексте очень немногое является несложным. А денежно-кредитную политику зачастую называют тупым инструментом, неспособным обеспечить хирургическую точность. Мои коллеги [в ФРС] и я сделаем все возможное, чтобы добиться успеха в решении этой сложной задачи. Стоит заметить, что сегодня экономика [США] очень сильна и хорошо подготовлена к тому, чтобы справиться с более прижимистой денежно-кредитной политикой», – заявил Пауэлл на конференции одной из ассоциаций американского бизнеса в Вашингтоне, передает ТАСС.
В своем выступлении он задался вопросом о том, «насколько вероятно, что денежно-кредитная политика способна привести к снижению инфляции без провоцирования рецессии» в Соединенных Штатах. «Наша цель – восстановить стабильность цен, содействуя обеспечению еще одного долгого периода расширения (то есть роста американской экономики – прим. ВЗГЛЯД) и прочного рынка труда»,– заверил глава ФРС.
Ранее экономист Егор Клопенко заявил, что многие страны задумались о переходе во взаимных расчетах на национальные валюты из-за сомнений в способности Вашингтона вернуть долги в условиях начинающейся рецессии в экономике Соединенных Штатов и гигантского размера госдолга США.
Напомним, администрацию США озадачило появившиеся в американских СМИ сведения о том, что Саудовская Аравия начала переговоры с Китаем о продаже нефти за юани. Идея Саудовской Аравии о продаже нефти за юани встревожила экспертов в США. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Эр-Рияд готов отказаться от доллара при продаже нефти.
В прошлую среду глава ФРС Джером Пауэлл предсказал высокую долларовую инфляцию до середины 2022 года. 10 марта американский президент Джо Байден объяснил рекордную инфляцию в США «издержками» санкций против России. Между тем президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что власти США обманывают население, прикрываясь Россией.
Отметим, в ноябре прошлого года глава ФРС США предсказал рост долларовой инфляции. В июле 2021 года президент России Владимир Путин обратил внимание, что инфляция в США превысила 5% при целевом показателе около 2%, и американские законодатели уже два года подряд верстают бюджет с дефицитом по 15%. Он также отметил, что эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в Соединенных Штатах сказывается на всей мировой экономике.
Эксперт предупредил о намерении Запада передать замороженные российские активы Киеву
Запад намерен передать замороженные российские активы Украине, чтобы этого не допустить, надо оспаривать каждое решение и арест, выразил мнение председатель Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах Ярослав Богданов.
«В краткосрочной перспективе шансы у России вернуть в ближайшее время свои деньги весьма незначительны. Для этого потребуется полностью урегулировать ситуацию на Украине с учетом позиций всех трех сторон, включая и cтраны Евросоюза. Кроме того, остро стоит вопрос – кто будет компенсировать ущерб, нанесенный в ходе спецоперации, и у Запада есть, к сожалению, намерения, передать замороженные активы Украине», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом специалист отметил, что для Банка России заморозка активов означает ограничение возможности использовать ресурсы для проведения валютных интервенций в поддержку рубля и для погашения внешних долговых обязательств.
«ЦБ сейчас предстоит титаническая юридическая и политическая работа по защите права распоряжаться своими активами. И госпожа (глава ЦБ Эльвира) Набиуллина, при которой данная ситуация стала в принципе возможной, была оставлена на своем посту, в том числе, для проведения «работы над ошибками», – добавил Богданов.
В минувшее воскресенье власти Франции заморозили средства Центрального банка России на сумму 22 млрд евро, а также счета и недвижимость частных лиц, попавших под антироссийские санкции западных стран.
Ранее сообщалось, что в связи с санкциями, введенными против России из-за ситуации на Украине, с 24 февраля в Нидерландах заморожены российские активы объемом более 200 млн евро (около 220 млн долларов).
Напомним, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Тем временем США разморозили российские резервы для оплаты внешнего долга – Минфин России заявил, что платежное поручение о выплате купонного дохода по облигациям, направленное иностранному банку-корреспонденту еще 14 марта, исполнено.
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России.
Белый дом: Власти США не просили компании уходить из России
Власти США не просили какие-либо компании покинуть Россию, это их самостоятельное решение, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Мы не просили какую-либо компанию конкретно предпринимать шаги по выходу (из России). Мы приветствовали тех, кто принял такое решение, и им придется принимать решения по своему усмотрению», – сказала Псаки, отвечая на вопрос, есть ли у администрации США позиция по поводу присутствия американских компаний в России, сообщает РИА «Новости».
Ранее заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Владимир Миловидов выразил мнение, что иностранные компании, объявившие о приостановке своей деятельности на российском рынке, скорее всего начнут возвращаться в страну к лету.
IKEA начала проверку магазина с портретами Путина в Хорватии
Компания IKEA займется проверкой сообщений о фотографиях президента России Владимира Путина в магазине в хорватском городе Загребе, сообщил сотрудник этого магазина.
«Мы слышали об этих новостях сегодня, и... сейчас ведется проверка», – сообщил специалист по клиентской поддержке РИА «Новости».
Ранее в социальных сетях распространились сообщения о том, что в Загребе в магазине IKEA во всех рамках для фото появились портреты Путина.
Напомним, 3 марта шведская компания IKEA объявила о приостановке своей деятельности в России и Белоруссии в связи с событиями на Украине.
В Кремле оценили целесообразность встречи Путина и Зеленского
Организация встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского требует согласования возможных результатов переговоров, пока сторонам нечего фиксировать в этом отношении, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков заявил, что для встречи президентов «нужно сначала сделать домашнюю работу, то есть нужно провести и согласовать результаты переговоров», однако «пока существенного продвижения не обеспечено», передает ТАСС.
«Им нечего будет фиксировать, нет договоренностей, которые они могут отфиксировать», – добавил он.
Представитель Кремля также отметил, что российская делегация демонстрирует гораздо большую готовность работать быстро и содержательно на переговорах с украинской стороной, передает РИА «Новости».
«Степень продвижения на переговорах, наверное, не такая, как хотелось бы, и не такая, как требует динамика развития ситуации для украинской стороны», – констатировал Песков.
Ранее Песков заявлял, что вероятность встречи президентов России и Украины будет зависеть от модальности документа, однако она еще должна быть согласована.
Иск о запрете Facebook и Instagram в России отказались откладывать
Компании Meta* отказали в откладывании рассмотрения иска о запрете деятельности по статье об экстремизме, сообщили ее адвокаты в ходе судебного заседания в Тверском суде Москвы.
«Мы узнали о 300-страничном иске незадолго до процесса и не успели подготовиться. А затем получили еще 96 страниц пояснений от Роскомнадзора. Никто не успел бы подготовиться в такие сроки», – цитирует заявление адвокатов Meta* РИА «Новости».
Такие темпы, по словам одного из юристов компании, лишают ответчика «справедливых процессуальных гарантий».
Также суд отказался прекратить рассмотрение иска о запрете деятельности Meta. Прекратить иск просили адвокаты. По их мнению, у суда нет полномочий для рассмотрения иска, поскольку Meta – иностранная компания, и иск должен рассматриваться по месту ее регистрации – в США.
Отмечается, что иск рассматривает председатель суда Ольга Солопова. В заседании участвуют два прокурора, представители ФСБ и Роскомнадзора. Интересы компании Марка Цукерберга представляют два адвоката.
Напомним, Роскомнадзор 11 марта ограничил доступ к Instagram* на территории России из-за того, что компания Meta разрешила призывать к насилию в отношении российских военных.
Генеральная прокуратура России требовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. При этом ограничения не затронут мессенджер WhatsApp.
В Польше выразили надежду на давление со стороны Байдена на «медленных лидеров ЕС»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил надежду на то, что президент США Джо Байден надавит на «временами слишком медленных» лидеров Европейского союза (ЕС) в вопросе антироссийских санкций, прежде всего по отказу от российской нефти.
Моравецкий после встречи с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом выразил надежду, что «визит господина (президента США Джо) Байдена (в Брюссель) будет тем дополнительным элементом давления на временами слишком медленно действующих лидеров Европейского союза», передает РИА «Новости».
По его словам, вопрос санкций будет одним из основных на заседании Евросовета.
Премьер также заявил, что в первую очередь будет убеждать глав стран Евросоюза отказаться от импорта российской нефти, так как это является «главным источником дохода для России».
По его словам, «газ и уголь также существенны», но менее существенны с точки зрения объема бюджетных доходов, которые могут пойти на расходы в ВПК.
«Так что, все углеводороды, особенно нефть, будут наверняка предметом дискуссии на Европейском совете», – заключил Моравецкий.
Ранее в Кремле предупредили о влиянии эмбарго на российскую нефть на весь мир. До этого стало известно, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго.
Захарова высмеяла слова Псаки об уходе западных организаций из России
Официальный представитель МИД Мария Захарова саркастически прокомментировала высказывания пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки об уходе американских компаний из России.
«Как и «Северный поток – 2» – трубопровод сам решил не пропускать через себя газ», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее Псаки заявила, что власти США не просили какие-либо компании покинуть Россию, это их самостоятельное решение.
Как отметил заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Владимир Миловидов выразил мнение, что иностранные компании, объявившие о приостановке своей деятельности на российском рынке, скорее всего начнут возвращаться в страну к лету.
Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с авиакатастрофой в Китае
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с крушением самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern на юге Китая.
«Уважаемый господин председатель, примите самые искренние соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета, выполнявшего рейс из Куньмина в Гуанчжоу. В России разделяют скорбь тех, кто потерял в этой трагедии своих родных и близких», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern потерпел крушение на юге Китая, информации о погибших пока нет. Пожарным пришлось добираться до места крушения пешком, поскольку техника не способна туда проехать.
По данным портала Flightradar-24, самолет вылетел из Куньмина в 13.15 по местному времени. Около 14.20 (09.20 мск) в районе Учжоу борт резко начал снижать скорость и терять высоту, после чего пропал с экранов радаров. В генконсульстве России в Китае сообщали, что информации о российских гражданах на борту лайнера пока нет.
Крушение самолета авиакомпании China Eastern Airlines в Китае могло произойти из-за отказа двигателя рухнувшего Boeing 737.
Путин обсудил с Мирзиеевым ход специальной военной операции на Украине
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре проинформировал коллегу из Узбекистана Шавката Мирзиеева о ходе специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении на сайте Кремля говорится, что Путин «проинформировал о ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса, президент Узбекистана с пониманием высказался о позиции и действиях российской стороны».
Политики подтвердили обоюдную заинтересованность в укреплении стратегического партнерства и союзничества. Главы государств также «обменялись поздравлениями в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Узбекистан».
Уточняется, что лидеры условились о продолжении контактов на различных уровнях.
Байден заявил об отсутствии биологического и химического оружия в Европе
Президент США Джо Байден заверил, что Штаты не располагают биологическим и химическим оружием в Европе.
«Это просто неправда, я гарантирую», – сказал Байден на встрече с представителями бизнеса, сообщает РИА «Новости».
По его словам, Украина также не располагает подобными средствами. Как заявил Байден, российские власти обвиняют США и Украину не просто так, «это явный признак, что он (президент России Владимир Путин) рассматривает использование обоих этих видов».
Напомним, Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.
Путин поручил разработать проекты для создания системы реагирования на инфекции
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать инновационные проекты государственного значения для создания национальной системы оперативного реагирования на инфекционные заболевания.
«Правительству Российской Федерации… с учетом ранее данных поручений разработать и утвердить важнейшие инновационные проекты государственного значения, направленные на создание единой национальной системы мониторинга климатически активных веществ, российской научно-технологической платформы оперативного реагирования на инфекционные заболевания», – говорится в опубликованном поручении на сайте Кремля.
«А также на обеспечение плавного перехода к низкоуглеродной энергетике полного жизненного цикла с использованием новых отечественных наукоемких решений и технологий на основе концепций, предложенных консультативной группой по научно-технологическому развитию», – говорится в поручениях.
Отмечается, что нужно обратить внимание на необходимость формирования механизмов непрерывной поддержки важнейших инновационных проектов, а также создания условий для опережающей профессиональной подготовки научных и инженерных кадров в интересах развития новых секторов экономики.
Путин также поручил кабмину в приоритетном порядке, начиная с 2022 года, предусматривать выделение финансов на реализацию проектов.
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