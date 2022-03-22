МИД: Российско-американские отношения находятся на грани разрыва

Отношения России и США находятся на грани разрыва, дальнейшие перспективы их развития зависят от того, какую линию выберет Вашингтон, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Рябков заявил, что накануне «была передана нота протеста американскому послу, в которой отмечено, что происходящее поставило (российско-американские) отношения на грань разрыва», передает ТАСС.

«Нет ничего сверх того, что там было сказано. Я еще раз подчеркиваю, что вопрос в той линии, которую выберут США», – указал замминистра.

Рябков подчеркнул, что Вашингтону «нужно остановиться в своей эскалации как вербальной, так и с точки зрения накачки киевского режима вооружениями», а также «надо прекратить продуцировать угрозы в адрес России», чтобы сохранить отношения с Москвой.

Он также подчеркнул, что действия США никак не влияют на решимость Москвы двигаться к достижению целей российской военной операции на Украине.

Ранее в МИД заявили, что посол США в Москве Джон Салливан был вызван в МИД России, где ему была вручена нота протеста в связи с неприемлемыми высказываниями президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина.

Напомним, Байден заявил, что считает Путина «военным преступником».

В Кремле пояснили, что Путин не отвечает на высказывания американского лидера, потому что является мудрым и культурным международным деятелем.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что заявления Байдена в адрес Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.

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