В сервисах Apple зафиксирован глобальный сбой

Чемпионка мира по пауэрлифтингу ответила на обращение Шварценеггера к россиянам

Чемпионка мира по пауэрлифтингу Марьяна Наумова ответила на видеообращение актера, экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера к россиянам, в котором он обвиняет российские власти в усугублении ситуации на Украине и требует остановить спецоперацию.

«Господин Шварценеггер, я уверена, что вы меня помните. В 2015 году на турнире Arnold Classic в США я, 15-летняя девочка из России, установила мировой рекорд, выжав штангу весом 150 килограммов. Вы поздравляли меня, спрашивали о России, а я плакала от радости. Вы казались мне таким чутким, добрым и умным. Я везла для вас письма и фотографии от детей воюющего Донбасса, в котором к марту 2015 года я побывала дважды. Да, я не могла сидеть дома в Москве, когда Украина объявила войну Донбассу. Я рассказывала, что весной 2015-го я снова поеду в США на соревнования и, возможно, увижу вас, и эти дети, обычные школьники из Луганской и Донецкой республик начали писать письма и отправлять фотографии с просьбой передать их вам», – сказала Наумова на видео, опубликованном на YouTube-канале Russian Hour, передает РИА «Новости».

Спортсменка напомнила, что дети Донбасса рассказывали в своих письмах Терминатору, как живут на войне, просили помощи, самых простых советов, как заниматься спортом в таких непростых условиях, как развиваться, стать успешным человеком.

«Донецкие ребята видели в вас сильного героя, который, как они надеялись, смог бы их защитить», – подчеркнула чемпионка.

Спортсменка рассказала, что, посмотрев обращение Шварценеггера, она сделала вывод, что американец не работал с письмами детей.

Она добавила, что «Терминатор не только не защитил и не спас детей Донбасса, но еще и не прочитал их письма, чтобы ознакомиться с ситуацией».

По ее мнению, обращение Шварценеггера основано на «придуманной реальности». Спортсменка пригласила его приехать в Донбасс и увидеть своими глазами, что там происходит. Она также напомнила актеру о его герое во второй части фильма «Терминатор», который возвращается в прошлое, чтобы предотвратить создание «Скайнета».

«Спецоперация России не имеет цели уничтожить украинский народ. Она направлена на неонацистский «Скайнет», который за эти годы полностью подчинил себе Украину», – сказала Наумова.

Также она рассказала, что планирует в ближайшее время снова отправиться на Донбасс с визитом в школы и пригласила актера приехать и увидеть все своими глазами.

Напомним, в своем обращении, опубликованном 17 марта, Арнольд Шварценеггер призвал президента России Владимира Путина остановить спецоперацию и обвинил российские власти в усугублении ситуации на Украине. Наумова посещала Донбасс более 20 раз с 2014 года, где посетила более 120 школ.

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