Медведев отреагировал на объявленную в Польше «дерусификацию» экономики

Объявленная в Польше так называемая дерусификация экономики будет дорогой и бессмысленной, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он отметил, что «Моравецкий торжественно объявил о разработке программы «дерусификации польской и европейской экономики», отважно уточнив, что «это, возможно, и будет дорого стоить». «Абсолютно и полностью прав: дорого и бессмысленно», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, «Польша с затратами может уже не считаться». «Все, что она могла проиграть из-за собственной многолетней патологической русофобии, уже потеряно. Так что теперь, как говорят любимые соседи поляков, «сгорел сарай – гори и хата», – объяснил Медведев.

Зампред Совбеза добавил, что «пока Европа мучительно осознает, какой ущерб нанесут ей антироссийские санкции, впереди разогнавшегося паровоза, как всегда, побежала самая любимая наша европейская страна, в буквальном смысле». Для примера заместитель председателя Совбеза привел поездку Моравецкого вместе с вице-премьером Польши Ярославом Качиньским, а также премьерами Чехии и Словении в Киев «на особо охраняемом поезде».

«Почти как Ильич в бронированном вагоне на германские денежки», – отметил он. «Пообщались с Зеленским, сулили дружбу и помощь. Врали, конечно», – добавил Медведев.

По мнению Медведева, «когда речь заходит о России, Польша буквально корчится от «фантомных болей». «Ее элитам очень трудно смириться с тем, что Смутное время почти 400 лет назад закончилось изгнанием польских оккупантов из Кремля. Что великая империя Речи Посполитой не состоялась и позже. И виной тому – не происки России, а внутренние дрязги, коррупция, экономические провалы, проигранные битвы. И так – на протяжении многих веков», – уточнил зампред СБ.

«Польская пропаганда – самый злобный, вульгарный и визгливый критик России», – считает Медведев.

Напомним, правительство Польши запустило программу «дерусификации экономики» страны и Европы. В МИД России назвали решение Варшавы сегрегацией и национализмом. Днем ранее Польша объявила об отказе от российского газа. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Варшава пытается «отменить» Россию и стоит ли Москве отменить Польшу первой.

Кроме того, правительство Польши намерено провести конфискацию российского имущества и активов в республике.