Эксперт оценил возможность США «обнулить» все доллары в России

Внутри России расчеты безналичными долларами ограничить невозможно, заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков, комментируя возможность США «обнулить» доллары.

Кочетков заявил, что «если в отношении банковских счетов еще существуют какие-то возможности блокировки внешних операций, то внутри России расчеты безналичными долларами ограничить невозможно», передает «Прайм».

В отношении наличных купюр это абсолютно невозможная угроза, так как какой-либо глобальной базы о принадлежности банкнот тому или иному государству или лицу специфической национальности не существует.

«Соответственно, подобные угрозы даже в теории не кажутся реальными», – отметил Кочетков.

Что касается новых санкций против российских активов, которые бы затрагивали валюту, то в случае дальнейших ограничений на проведение каких-либо операций с безналичными долларами процесс снижения статуса валюты США продолжится, считает эксперт: «Уже сегодня блокировка средств по национальному признаку воспринимается негативно не только в сторонних странах, но и в общественном сознании в Европе и США».

Например, меры против резервов и иных счетов были очень серьезно восприняты в таких странах, как ОАЭ и Саудовская Аравия, также Индонезия переводит свою торговлю с КНР в национальные валюты. Таким образом, процесс потери долларом статуса главной торговой валюты начался и ускорился.

«Последствия этого для США уже проявляются. Вряд ли доля доллара в международных резервах будет расти каким-либо образом. Более того, она будет сокращаться, как и степень использования в международных расчетах», – прогнозирует аналитик.

В результате это приведет к падению спроса на казначейские обязательства США, а вслед за этим к инфляции ценности доллара. ФРС может столкнуться с необходимостью вновь запустить печатный станок, что также ускорит «порчу» американской валюты, подытожил специалист.

Ранее в США испугались последствий продажи нефти за юани Саудовской Аравией. Также был спрогнозирован массовый отказ от гособлигаций США и доллара.