Стало известно о поставке США большого количества ЗРК Patriot Саудовской Аравии

Власти США за последний месяц передали Саудовской Аравии большое количество комплексов противовоздушной обороны Patriot, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам неназванного чиновника, поставки комплексов необходимы для того, чтобы Саудовская Аравия могла отражать беспилотников и ракетных атак группировки «Ансар Алла« (хуситы) в Йемене. Эр-Рияд просил США поставить системы Patriot с конца прошлого года, отмечая, что их запасы на крайне низком уровне, передает РИА «Новости».

Источник отметил, что на принятие решения потребовалось несколько месяцев из-за высокого спроса на этот вид вооружения со стороны других союзников США. Комплексы и другие боевые средства были переправлены в Саудовскую Аравию из других стран Ближнего Востока, подчеркнул собеседник газеты.

Боевые действия в Йемене идут уже более семи лет. С одной стороны в них участвуют хуситы из группировки «Ансар Алла» и союзные им силы, с другой - на стороне международно признанного правительства - йеменская армия при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. В настоящее время хуситы удерживают значительные территории, включая столицу страны город Сана.

Ранее издание WSJ сообщало, что усилия Белого Дома организовать телефонный разговор президента Соединенных Штатов Джо Байдена с наследными принцами Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бин Салманом и Абу-Даби Мухаммедом бин Заид Ан-Нахьяном не увенчались успехом.

Напомним, администрацию США озадачило появившиеся в американских СМИ сведения о том, что Саудовская Аравия начала переговоры с Китаем о продаже нефти за юани. Идея Саудовской Аравии о продаже нефти за юани встревожила экспертов в США. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Эр-Рияд готов отказаться от доллара при продаже нефти.