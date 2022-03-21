Стало известно о поставке США большого количества ЗРК Patriot Саудовской Аравии

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21 марта, понедельник | Последнее обновление — 08:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Глава Сумской обладминистрации сообщил об утечке аммиака на химзаводе
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Отдельного внимания заслуживает решение местных властей запретить использование видеорегистраторов «с целью пресечь разглашение информации, которая может помочь противнику узнать о перемещении и выполнении заданий сил обороны».
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Это ощущение противостояния непознанному, непонятному, пугающему методичному паровому катку, накатывающему откуда-то из сумрака уральских лесов, но главное – идущему вперед, несмотря на потери, сопротивление и сложности, и открывает дорогу к новому «долгому миру», когда мы сможем заняться своими делами.
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В результате того, что происходит, наше информационное поле станет чище, появятся новые лидеры общественного мнения, и страна наконец узнает – кто ее настоящая элита.
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В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
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В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Стало известно о поставке США большого количества ЗРК Patriot Саудовской Аравии
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Власти США за последний месяц передали Саудовской Аравии большое количество комплексов противовоздушной обороны Patriot, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По словам неназванного чиновника, поставки комплексов необходимы для того, чтобы Саудовская Аравия могла отражать беспилотников и ракетных атак группировки «Ансар Алла« (хуситы) в Йемене. Эр-Рияд просил США поставить системы Patriot с конца прошлого года, отмечая, что их запасы на крайне низком уровне, передает РИА «Новости».
Источник отметил, что на принятие решения потребовалось несколько месяцев из-за высокого спроса на этот вид вооружения со стороны других союзников США. Комплексы и другие боевые средства были переправлены в Саудовскую Аравию из других стран Ближнего Востока, подчеркнул собеседник газеты.
Боевые действия в Йемене идут уже более семи лет. С одной стороны в них участвуют хуситы из группировки «Ансар Алла» и союзные им силы, с другой - на стороне международно признанного правительства - йеменская армия при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. В настоящее время хуситы удерживают значительные территории, включая столицу страны город Сана.
Ранее издание WSJ сообщало, что усилия Белого Дома организовать телефонный разговор президента Соединенных Штатов Джо Байдена с наследными принцами Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бин Салманом и Абу-Даби Мухаммедом бин Заид Ан-Нахьяном не увенчались успехом.
Напомним, администрацию США озадачило появившиеся в американских СМИ сведения о том, что Саудовская Аравия начала переговоры с Китаем о продаже нефти за юани. Идея Саудовской Аравии о продаже нефти за юани встревожила экспертов в США. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Эр-Рияд готов отказаться от доллара при продаже нефти.
Российские военные в Харьковской области взяли в плен нескольких лидеров украинских националистов
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Военнослужащие спецназа и СОБР Росгвардии в ходе операции по освобождению города Изюма в Харьковской области взяли в плен нескольких лидеров националистических формирований и пособников СБУ, сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным ведомства, военнослужащие и сотрудники нескольких отрядов специального назначения, а также одного из отрядов СОБР Росгвардии в темное время суток внезапным броском форсировали реку на окраине города Изюма, захваченного националистическими формированиями, и стремительно овладели плацдармом, передает ТАСС.
«В течение последующих суток они отражали непрерывные контратаки численно превосходящих подразделений украинских ВСУ и националистов, тем самым сковав крупные силы противника и обеспечив установку понтонного моста подразделениями Вооруженных сил Минобороны России. Росгвардейцы приняли основной удар боевиков на себя, умелыми маневрами блокировали бандгруппы, нанесли серьезный урон живой силе и технике противника. Кроме того, в ходе боя они смогли расширить плацдарм, а также взяли в плен нескольких лидеров националистических формирований и пособников СБУ, захватили важные документы», – уточнили в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что благодаря грамотным действиям спецназа Росгвардии удалось отбить атаки и удержать плацдарм, выполнить сложнейшую задачу и при этом сберечь жизни солдат и офицеров. За мужество и героизм, проявленные в этом бою, 40 военнослужащих Росгвардии представлены к государственным наградам, передает РИА «Новости».
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что российская авиация за ночь уничтожила 62 военных объекта Украины, в том числе баллистическую ракету «Точка-У», украинский вертолет Ми-8 и шесть беспилотников.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Зеленский обратился к израильскому Кнессету в футболке с символом УПА
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Президент Украины выступил через Zoom перед депутатами Кнессета, а также перед своими сторонниками на площади Габима в Тель-Авиве, во время выступления на нем была футболка с символом УПА*.
«Мы хотим жить, но наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это не дает нам много места для компромисса», – приводит его слова MIGnews.com.
При этом на видео, которое опубликовало израильское издание Kann News, видно, что Зеленский одет в футболку с символом УПА.
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Ранее историк, замдиректора по науке Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН Борис Якеменко обратил внимание на символику на одежде Зеленского. По его словам, символика на футболке Зеленского является «значком УПА* – Украинской повстанческой армии*».
Эта структура появилась в 1943 году на базе Организации украинских националистов (ОУН*), ее члены пользовались помощью фашистов для разведки и диверсий против СССР, одним из лидеров организации был Степан Бандера.
УПА проводила масштабные этнические чистки в районах проживания русского, еврейского и польского населения, были уничтожены десятки тысяч человек, велись активные боевые действия против советских партизан.
Минобороны сообщило об уничтожении базы иностранных наемников на Украине
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Более 100 украинских военных и иностранных наемников убиты в результате российского высокоточного удара по центру подготовки украинских сил специальных операций под Житомиром, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций украинских вооруженных сил, где базировались прибывшие на Украину иностранные наемники, в районе населенного пункта Овруч Житомирской области», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Конашенкова, уничтожены более 100 военнослужащих и боевиков.
Кроме того, 19 и 20 марта ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» и крылатых «Калибров» ликвидирована крупная военная топливная база ВСУ в Николаевской области.
Ранее Минобороны России предупреждало, что «западные наемники» не получат статус военнопленных, и настоятельно рекомендовало им не вступать в конфликт.
В четверг в МИДе заявили о вербовке диппредставительствами Украины иностранцев для участия в боевых действиях.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил: «Утром 13 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский. На данных объектах киевским режимом были развернуты: пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих, а также база хранения поступающего от зарубежных стран вооружения и военной техники. В результате удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений. Уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено».
Газета ВЗГЛЯД объясняла, как Россия одним ударом решила проблему иностранных наемников на Украине.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Живущий в Донецке американский видеоблогер сделал репортаж из Мариуполя
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Патрик Ланкастер, назвавший себя «первым западным журналистом на территории Мариуполя, подконтрольной России и ДНР», опубликовал в воскресение репортаж из освобожденных от украинских националистов частей города.
Независимый репортер, американский видеоблогер Патрик Ланкастер после 2014 года поселился в Донецке и за это время сделал несколько сотен любительских видеорепортажей о событиях в ДНР. 12 марта Ланкастер показал, как выглядит освобожденная Волноваха.
В начале нового видео показана длинная очередь автомобилей с беженцами, покидающими Мариуполь. Затем репортер продвигается вглубь города, демонстрируя разрушенные кварталы многоэтажек. Местные жители рассказывают Ланкастеру, как обстановка: «Пытаемся выжить ради детей и внуков». На кадрах видно задержанного военными ДНР человека в гражданском, у которого был отобран автомат.
Напомним, 24 февраля на территории Украины началась специальная военная операция Вооруженных сил России совместно с народными милициями ДНР и ЛНР по демилитаризации и денацификации Украины. Мариуполь в первые дни спецоперации был окружен, но укрепившиеся в городе значительные силы ВСУ и украинских националистов из полка «Азов», прикрываясь мирным населением, уже четвертую неделю удерживают город. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как проходит освобождение Мариуполя.
В боях за Мариуполь погиб замкомандующего Черноморским флотом
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Замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ), капитан 1-го ранга Андрей Палий погиб в ходе проведения спецоперации на Украине в боях за Мариуполь, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.
«В боях за освобождение Мариуполя от украинских нацистов погиб замкомандующего Черноморским флотом, капитан 1-го ранга Андрей Николаевич Палий. В 1993 он отказался принимать присягу Украине, остался верен России уехав на Северный флот. Я дружил с Андреем Николаевичем, <...> он был очень открытым и порядочным человеком», – написал Развожаев в Telegram-канале.
Развозжаев добавил, что Палий пользовался большим авторитетом на флоте, умел найти подход к любому человеку. Также он выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева в своем Telegram-канале также написала, что лично знала офицера, преданного присяге и Военно-морскому флоту.
«Севастополь Андрей Николаевич любил всем сердцем. Городу-герою была посвящена вся его жизнь. Его любили и уважали подчиненные. Он к каждому умел найти подход. Честный, справедливый, понимающий. Таким Андрея Николаевича Палия навсегда запомнят в нашем городе. Приношу родным и близким искренние соболезнования. Больно и горько терять таких людей. Светлая память настоящему Офицеру», – написала сенатор.
Как сообщает издание ForPost, под Мариуполем Палий обеспечивал функционирование мирного коридора для выхода из города гражданских лиц.
По одной из версий, Палий погиб от пули снайпера, по другой – от осколочного ранения. Обе версии официально пока не подтверждаются и проверяются. Известно, что на Черноморском флоте готовились документы для присвоения Андрею Палию звания контр-адмирала.
В 1992 году Андрей Палий окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище, а в 1993 году отказался принимать украинскую военную присягу и отправился служить на Северный флот. Проходил службу на эсминце «Бесстрашный», большом противолодочном корабле «Очаков». В августе-сентябре 2008 года участвовал в операции по принуждению Грузии к миру.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Франция заморозила активы ЦБ России на сумму 22 млрд евро
Власти Франции заморозили средства Центрального банка России на сумму 22 млрд евро, а также счета и недвижимость частных лиц, попавших под антироссийские санкции западных стран, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции RTL.
«Мы заморозили активы ЦБ России на сумму 22 млрд евро. Также мы заморозили средства на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму 150 млн евро», – цитирует его ТАСС.
По словам министра, на территории Франции была заморожена недвижимость общей стоимостью «полмиллиарда евро», принадлежащая примерно 30 россиянам.
Ранее сообщалось, что в связи с санкциями, введенными против России из-за ситуации на Украине, с 24 февраля в Нидерландах заморожены российские активы объемом более 200 млн евро (около 220 млн долларов).
Минобороны сообщило об ударе гиперзвуковым «Кинжалом» по украинской базе ГСМ
Ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» уничтожена крупная военная топливная база Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков пояснил, что 19 марта и 20 марта нанесены удары высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины, передает РИА «Новости».
По его словам, из воздушного пространства над территорией Крыма авиационными ракетными комплексами «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожена крупная база хранения горюче-смазочных материалов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Константиновка Николаевской области.
Конашенков уточнил, что с базы осуществлялись основные поставки топлива для украинской бронетехники в районах боевых действий на юге Украины.
Ранее Конашенков сообщил, что более 100 украинских военных и иностранных наемников убиты в результате российского высокоточного удара по центру подготовки украинских сил специальных операций под Житомиром.
Напомним, что Россия первой в мире применила гиперзвуковое оружие в боевых условиях. Удар ракетным комплексом «Кинжал» был нанесен по советскому хранилищу ядерного оружия на Украине, которое способно выдержать ядерный взрыв. Однако «Кинжал» успешно поразил эту цель. А для уничтожения разведцентров ВСУ в Одесской области были применены комплексы «Бастион», способные также вести огонь гиперзвуковыми «Цирконами».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Сирийские военные заблокировали проезд конвою армии США
Контрольно-пропускной пункт Сирийской армии заблокировал проезд колонны армии США в провинции Эль-Хасаке, сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA.
«Контрольно-пропускной пункт Сирийской армии, расположенный вблизи деревень Кабр аль-Сагир и Гараджене в районе Таль-Тамер в Эль-Хасаке, перехватил шесть американских бронетранспортеров, когда они пытались въехать в деревни, заставив их отступить и покинуть этот район», – сообщает агентство SANA.
В январе Россия созвала заседание СБ ООН по ситуации в Сирии, на котором потребовала немедленного вывода американских войск из республики.
Кроме того, постоянное представительство России при ООН обвинило Соединенные Штаты в поддержке боевиков в Идлибе, укреплении позиции террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России), а также попытке проведения ребрендинга «идлибских головорезов», чтобы выставить их как альтернативу законному правительству Сирии в Дамаске.
Как подчеркнули российские дипломаты, американцы «без зазрения совести оккупируют весь северо-восток Сирии – нефтеносный район и «хлебную житницу», «обворовывают» Сирию, «ежемесячно вывозя колоннами грузовиков добытую на северо-востоке Сирии нефть».
Минобороны сообщило о скором разгроме нацбатальона «Донбасс»
Российские военные завершают разгром украинского нацбатальона «Донбасс», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Подразделения российских Вооруженных сил завершают разгром националистического батальона «Донбасс», – цитирует его РИА «Новости».
По его словам, в течение дня ВС продвинулись на 12 километров, вышли на рубеж Никольское и совместно с подразделениями Донецкой Республики блокировали с трех сторон населенный пункт Сладкое.
Конашенков заявил, что удалось уничтожить «до 60 боевиков, два танка, три БМП, шесть орудий полевой артиллерии и минометов националистов». Он добавил, что сейчас идет бой за овладение населенными пунктами Сладкое, Новоукраинка и Шахтерское с остатками боевиков и подразделениями 54-й отдельной механизированной бригады украинских войск.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Стало известно о гибели воевавших в рядах «Азова» троих грузин
На Украине погибли трое военных Грузии, воевавших в рядах украинской армии, сообщает грузинская телекомпания «Мтавари архи».
По данным телеканала, погибли Бахва Чикобава, Гия Бериашвили и Давид Ратиани, сообщает РИА «Новости».
«Все грузинские ветераны войны и бывшие военнослужащие Вооруженных сил страны за последние годы зачислены в украинский батальон «Азов» (против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело)», – сообщает телекомпания.
По данным ТВ, Чикобава погиб в Мариуполе, а другие в городе Ирпень.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Германия и Катар договорились о долгосрочном партнерстве в энергетике
Германия и Катар согласовали долгосрочное партнерство в сфере энергетики, сообщил министр экономики ФРГ Роберт Хабек в ходе визита в Доху.
Он отметил, что это – шаг на пути обретения большей независимости от России на фоне российского вторжения на Украину, передает DW.
Хабек заявил в Дохе, что на переговорах с эмиром Катара была достигнута договоренность о «долгосрочном энергетическом партнерстве». Он добавил, и о «сильной динамике», отметив, что эмир продемонстрировал даже более широкую поддержку, чем ожидалось.
По словам Роберта Хабека, главы немецких компаний, сопровождающие его в ходе визита в Катар, теперь проведут с катарской стороной обстоятельные переговоры о заключении контрактов. Министр не уточнил, о каких именно объемах газа из Катара идет речь.
Как отметил Хабек, согласованное партнерство с Катаром предусматривает не только поставки СПГ в Германию, но и разработку возобновляемых энергоносителей, а также меры по усилению энергоэффективности. В этих сферах немецкие фирмы могут предложить многое, добавили в агентстве DPA.
12 марта в Германии сообщили, что отказ от российского газа грозит Германии переносом производства за границу и нехваткой топлива для отопления.
Ранее стало известно, что Германия планирует к осени 2022 года стать независимой от угля из России, а к концу года – от нефти.
Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка комплексом «Вихрь»
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках спецоперации по защите Донбасса.
Отмечается, что действие было совершено противотанковым ракетным комплексом «Вихрь» вертолетом армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России, передает РИА «Новости».
«Звено вертолетов Ка-52, в ходе огневой поддержки наступающих войск, с режима висения, противотанковым ракетным комплексом «Вихрь» уничтожили танки противника без входа в зону поражения ПВО противника с расстояния свыше 7 тыс. м», – говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны России добавили, что армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений.
Ранее Минобороны показало видео уничтожения вертолетами Ми-28 и Ка-52 укреплений и техники ВСУ.
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Стало известно о намерении стран ЕС запретить поставки нефти из России
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Страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы, сообщили источники Reuters.
«Мы работаем над пятым раундом санкций, предлагается много новых имен», – приводит РИА «Новости» слова неназванного высокопоставленного европейского дипломата.
Как утверждается в публикации, несмотря на четыре этапа санкций Евросоюза, Россия «не изменила курс в отношении Украины», в связи с этим страны Европы должны решить, вводить ли эмбарго на поставки нефти из России. Неназванные дипломаты сообщили Reutersу, что страны Балтии, включая Литву, настаивают на введении таких ограничительных мер, а Германия предостерегает от поспешных действий, поскольку цены на энергоносители в Европе и так высоки.
По словам неназванных европейских дипломатов, эмбарго на энергоресурсы может быть введено в случае «массированной бомбардировки Киева» или использования «химического оружия». В понедельник санкции обсудят министры иностранных дел Евросоюза.
Накануне в Германии выступили против отказа от российских энергоресурсов. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал ЕС отказаться от российских энергоносителей. В свою очередь президент Германского промышленного союза Зигфрид Руссвурм заявил, что эмбарго на поставку энергоресурсов из России угрожает Германии и ЕС.
Депутат Европарламента Тьерри Мариани предупреждал, что если ЕС решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для сообщества катастрофой. Канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что поставки энергоносителей из России были выведены из-под санкций, так как других способов обеспечить энергобезопасность Европы для производства тепла, транспорта, электроснабжения и промышленности сейчас нет. При этом он добавил, что в Германии уже несколько месяцев работают с партнерами в Евросоюзе и за его пределами над обсуждением возможных альтернатив российским энергоресурсам.
Напомним, 8 марта президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России.
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Зеленский подписал указ о едином вещании для всех телеканалов при военном положении
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О реализации единой информационной политики в условиях военного положения», соответствующий указ размещен в воскресенье на сайте главы государства.
«Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 марта 2022 года «О реализации единой информационной политики в условиях военного положения», – говорится в документе, сообщает ТАСС.
Он называет реализацию такой политики приоритетным вопросом нацбезопасности, ее обеспечение «осуществляется путем объединения всех общенациональных телеканалов, программное наполнение которых состоит преимущественно из информационных или информационно-аналитических передач, на единой информационной платформе стратегической коммуникации – круглосуточном информационном марафоне «Единые новости #UАразом».
В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский объявил о приостановлении на период военного положения деятельности ряда оппозиционных партий, якобы связанных с Россией.
Жители Афин провели митинг у оскверненного памятника советским воинам
Жители Афин вышли на стихийный митинг к памятнику советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции, после того как неизвестные осквернили его.
Несколько десятков человек принесли на акцию цветы, георгиевские ленточки, флажки России. Коммунисты вывесили транспарант «Нет империалистической войне. Остановить втягивание Греции в войну». На стихийную акцию пришли 100-120 человек – русские, греки, украинцы, передает РИА «Новости».
«Мы не могли остаться безучастными к тому, что произошло. Мы не могли не прийти», – сказал один из участников митинга. Люди убеждены, что вандализмом занимались неонацисты. «Такие же надписи нанесли и на памятник грекам-понтийцам – жертвам геноцида, здесь же в районе Калифея. Его тоже очистили. Это явно делали одни и те же люди», – полагает один из участников митинга.
Один из понтийских греков предостерег сторонников неонацизма от нападений на людей. «Не забывайте, что вы в гостях», – сказал он. «Вандализм неприемлем, мы осуждаем его», – добавил один из греков.
На митинге люди говорили, что в соцсетях им поступают угрозы, а администрация Facebook отказывается реагировать и не видит ничего предосудительного в угрозе убить или избить. Среди участников акции были и те, кто восемь лет регулярно собирал и отправлял гуманитарную помощь в Донбасс, который почти ежедневно обстреливали украинские войска. Мероприятие прошло без происшествий.
Офицер полиции, дежуривший на мероприятии, на вопрос о расследовании происшествия ответил, что этим делом занимается служба безопасности в полиции Аттики. «Расследование инцидента идет, о его ходе я не знаю и не уполномочен комментировать. Все такие происшествия расследуются», – отметил он. Памятник находится в 50-100 метрах от отделения полиции.
Монумент работы известного российского скульптора Вячеслава Клыкова, изображающий павшего советского солдата и оплакивающую его мать, был установлен в Афинах на проспекте Сингру в 2005 году. Памятник посвящен советским солдатам и офицерам, которые бежали из нацистского плена и сражались в годы Второй мировой войны в греческих партизанских отрядах. В субботу неизвестные желтой краской написали на памятнике слово «Азов» и нарисовали символ батальона.
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