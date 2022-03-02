Матвиенко призвала «включить мозги» в условиях санкций

В условиях беспрецедентных санкций необходимо не допустить паники и «включить мозги», заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«В условиях беспрецедентных санкций в отношении России самое главное – всем включить мозги, проанализировать все, что мешает работе бизнеса, частной инициативе, малому и среднему бизнесу, предпринимателям, включить все наши возможности и потенциал страны и ничем не навредить, чтобы не было паники», – передает ее слова РИА «Новости».

Матвиенко подчеркнула, что нельзя допускать роста цен на основные продукты, лекарства и стройматериалы.

«(Необходимо продумать), как противодействовать этому санкционному давлению, какие дополнительные возможности включить, не давать пользоваться этой ситуацией некоторым недобросовестным предпринимателям, для которых по-прежнему во главе угла стоит прибыль. Весь бизнес должен стал национальным, помогать и дальше укреплять экономику, не допустить роста цен ни на жизненно важные продукты, ни на лекарства и, в том числе, на строительные материалы», – заявила спикер Совфеда.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Евросоюз разрабатывает четвертый пакет санкций в отношении России из-за ее военной операции на Украине.

В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против России, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.