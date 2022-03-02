Австрийская OMV решила пересмотреть участие в проекте «Северный поток – 2»

В России оценили заявление ВСУ об использовании боевой авиацией аэродромов в Польше

«Если украинские летчики будут летать с польских аэродромов, это будет означать ядерную эскалацию. На это никто не пойдет», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Ранее на Украине заявили об использовании польских аэродромов для базирования 70 боевых самолетов из Болгарии, Польши и Словакии.

«Эта информация представляется мне неправдоподобной, поскольку использование украинскими пилотами польских аэродромов будет означать прямой военный конфликт России и НАТО. Это просто какой-то бред», – считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Он добавил, что аэродром, с которого совершаются боевые вылеты, является совершенно законной целью и даже в период холодной войны никто не позволял себе летать из Пакистана над Афганистаном, были лишь отдельные стычки на границе. «Кроме того, реализация этой идеи будет означать ядерную эскалацию, а на это никто не пойдет», – пояснил эксперт.

«У меня возникло такое впечатление, будто какой-то пропагандист из структуры ВСУ взял справочник The Military Balance, посчитал, сколько советских самолетов осталось и в каких странах НАТО, суммировал все это и предался буйным фантазиям», – предположил Кашин.

Он также сомневается, что в Болгарии, Словакии и Польше осталось 70 «живых» и работоспособных самолетов, «потому что все это советское железо, которое очень старое». «Поляки, конечно, хорошо поддерживали свои самолеты, но насчет Болгарии и Словакии я не уверен», – заключил собеседник.

Во вторник пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины заявила, что Болгария, Польша и Словакия передают Украине 70 военных самолетов, которые смогут базироваться на польских аэродромах.

«70 самолетов для украинской армии! Наши партнеры передают нам МиГ-29 и Су-25! При необходимости они смогут базироваться на польских аэродромах, с которых украинские летчики будут выполнять боевые задачи», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

По ее данным, Болгария передает Украине 16 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25, Польша – 28 самолетов МиГ-29, Словакия – 12 МиГ-29.

Ранее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС согласовали предоставление Украине летального оружия на сумму 450 млн евро. Кроме того, Боррель заявил, что ЕС поставит Украине военные самолеты.

В Кремле предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД