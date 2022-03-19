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Лавров: Для людей с русскими корнями прорабатывается специальный режим въезда в РФ
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Сейчас ведется проработка введения специального льготного режима въезда в Россию для людей, которые говорят по-русски и имеют русские корни. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии финала трека «Международный» конкурса «Лидеры России».
«Возглавил по поручению президента России Владимира путина комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Комиссия будет заседать в конце марта. Этот вопрос будет одним из основных. Будем его обсуждать в контексте более широкого подхода, который называется репатриация. Считаю, что репатриацию нужно обязательно законодательно оформить, соблюдая формальности и необходимые юридические нормы. Это надо сделать, чтобы значительно облегчить возможность вернуться в Россию или приехать жить в Россию тем, кто ощущает себя россиянином», – сказал Лавров.
Финалисты трека «Международный» предложили свою помощь в качестве независимых аналитиков в налаживании взаимоотношений тех стран, гражданами которых они являются на данный момент, с Россией, а также в популяризации за рубежом русского языка и культуры.
«Не стал бы подсказывать. Вам виднее. Вы ощущаете жизнь своей страны, как на ней сказываются отношения с Россией по официальной, инвестиционной, торговой линии. Если вы «на земле» чувствуете интерес к тому или иному направлению, то мы будем это только приветствовать. Если есть необходимость посоветоваться – я доступен для того, чтобы Ваши идеи выслушать и посмотреть, как мы можем их поддерживать вместе с нашими казахстанскими коллегами», – отметил министр.
Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что в финале трека конкурса собрались 70 конкурсантов и всех их объединяет любовь к богатой русской культуре и желание связать свое будущее с Россией. «Многие лидеры хотят не только развиваться лично, но и укреплять отношения России со своими родными странами. Для нас эта задача не менее важна, поэтому такие инициативы, без сомнения, будут максимально поддержаны. Все финалисты получат право на вид на жительство в России по упрощенной процедуре, соответствующий указ уже подписан президентом РФ. А победители трека смогут получить по упрощенной системе российское гражданство. Кроме того, как и в других треках конкурса «Лидеры России», каждый победитель получит образовательный грант на сумму 1 млн рублей на обучение в любом вузе России, что, надеюсь, станет для наших конкурсантов хорошим подспорьем для получения новых навыков и знаний», – заявил Комиссаров.
В финале трека «Международный» принимают участие конкурсанты, которые успешно прошли испытания онлайн-финала конкурса управленцев «Лидеры России» в августе 2021 года. Это участники, обладающие управленческим опытом не менее двух лет, из Германии, Норвегии, Франции, США, Китая, Республики Кореи, Монголии, Казахстана и других государств. Те финалисты, которым не удалось приехать в Россию, смогут принять участие в суперфинале пятого сезона конкурса «Лидеры России» через год.
Участники уже приступили к конкурсным испытаниям: большой оценочный день включит в себя управленческие задачи для руководителей из разных сфер, работу в командах. Среди оцениваемых компетенций – умение работать в команде, нацеленность на результат, лидерство, коммуникация и влияние, системное мышление, социальная ответственность и адаптивность.
Зеленский заявил, что пора восстанавливать территориальную целостность Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры с Россией призывом восстанавливать территориальную целостность Украины.
Зеленский сказал, что наступило «время встречаться» и «говорить». По его мнению, «пришло время восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины», передает РИА «Новости».
Он сообщил, что в пятницу из Мариуполя удалось вывезти более 9 тыс. человек, всего по гумкоридорам за время их работы – свыше 180 тыс.
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что «переговоры могут продлиться несколько недель или даже дольше из-за взаимоисключающих правовых вопросов». Он сказал, что основными требованиями украинской стороны являются «прекращение огня, отвод войск и политическое урегулирование по вопросу спорных территорий», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg TV.
Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Напомним, Россия и Украина провели три раунда переговоров в Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Он заявил, что стороны в ходе переговоров максимально сблизили свои позиции по теме нейтрального статуса и невступления Украины в НАТО. Он добавил, что продвижение переговорных позиций по теме денацификации и демилитаризации можно оценить «по-разному».
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Вучич напомнил Западу про Югославию
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Запад «пудрит мозги» сербам, которые видят, что в ситуациях вокруг Югославии и Украины применяются двойные стандарты, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Вучич напомнил, что Сербия «осудила нарушение территориальной целостности Украины». Однако «людям в Сербии неясно», как ЕС и Запад, которые «пудрят сегодня мозги» сербам, «не вспомнили об этом в 1999 году», передает ТАСС со ссылкой на TV PRVA.
«Как вы сегодня показываете коляски, в которых нет детей, которые убиты, но не показывали в 99-м коляски, в которых не было Милицы Ракич, Бояны Тошович, Сани Миленкович (дети, убитые во время бомбежек НАТО) и всех остальных?» – заявил он.
Вучич заявил, что «в голове народа сейчас все перемешивается». «Кто был жертвой, а кто нарушал международное право, без резолюции СБ ООН принимал жестокие решения против Сербии?» – заявил он, отметив, что Москва не вводила санкции против Сербии и всегда поддерживала Белград на международных площадках, включая вопрос непризнания Косово.
Он отметил, что новые санкции Совета ЕС в сфере энергетики запрещают импорт в Сербию нефти и химикатов для ее переработки, так как Нефтяная индустрия Сербии и нефтеперерабатывающий завод Панчево принадлежат государству и российской «Газпром нефти». «Решение Совета ЕС для нас очень тяжелое, странное, ищем выходы», – приводит его слова РИА «Новости».
Вучич сказал, что Сербия де-факто столкнулась с западными санкциями, хотя формально они против нее не вводились. «Вы понимаете, когда я получил эту бумагу два или три дня назад, то сначала сел с ними разговаривать. Я верю Урсуле фон дер Ляйен, Шарлю Мишелю, Оливеру Варгейи, это хорошие люди. Знаете, какой был ответ? Для изменения такого решения нужно, чтобы 27 государств ЕС это поддержали, но это никогда не произойдет, всегда кто-то будет против, мы никогда это не отменим», – рассказал он.
Президент Сербии заявил: «Можете ли вы понять гнев того, кто представляет Сербию, когда он слышит: «Нам разрешено ввозить российскую нефть, нам разрешено сотрудничать с Газпромнефтью, а Сербии и третьим странам нельзя!».
Вучич также прокомментировал сообщения о взрывных устройствах на бортах самолетов национального авиаперевозчика из Сербии в Россию: «В печенках у меня уже эти самолеты. Что будем делать, если каждый раз вынуждены возвращать самолет из Суботицы в Белград. Ложные сигналы о взрывных устройствах отправляют иностранные спецслужбы».
Вы почувствовали на себе влияние антироссийских санкций Запада?
Президент Сербии также рассказал, что страна получает российский газ практически бесплатно: «Та цена, которая у нас есть за 6 млн кубометров ежедневно – это минимальная цена. Как будто бесплатно получаем, 270 долларов за 1 тыс. кубометров – это практически бесплатно, имея в виду, что сегодняшняя цена на бирже – 1160 долларов». Объемы сверх 6 млн кубометров Сербия оплачивает по биржевым ценам.
Ведущая программы привела данные, согласно которым Сербия потратила бы 6 млрд евро на закупку газа по биржевым ценам, а весь бюджет страны составляет 14 млрд евро. Вучич ответил, что такие закупки потребовали бы огромных средств, страна бы «этого не выдержала».
Напомним, Вучич заявил, что Сербия не меняет решение об отказе от поддержки антироссийских санкций Запада, несмотря на внешнеполитическое давление. Вучич указывал, что Сербия проголосовала за резолюцию с осуждением операции России на Украине на Генеральной Ассамблее ООН. При этом он напомнил, что страна – единственная в Европе, кто не ввел санкции против России.
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Мэрия Мелитополя: Местные жители сдали членов теробороны новым властям
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В числе тех, кто сбежал из Мелитополя, были и местные украинские силовики, они бросили оружие и полицейские машины, сообщил депутат Запорожского облсовета Евгений Балицкий, который во временной администрации города отвечает за координацию местной власти с российскими силовыми структурами.
Балицкий рассказал газете ВЗГЛЯД, что в городе нет «прокуратуры, нет судов, поэтому полноценно силовики выполнять функции не могут». При этом «недавно была сумасшедшая ситуация – когда украинские власти ушли, включая всех силовиков». По его словам, «все службы, которые отвечали за безопасность города, ушли». В офисах «все было повреждено, компьютеры и прочее оборудование», а «оружие было брошено, бросили и полицейские машины». Он похвалил сотрудников МЧС, которые «остались с мелитопольцами, сейчас помогают».
По словам Балицкого, массового бегства жителей из города не было, «уехали в основном сотрудники прокуратуры, полиции, служащие мэрии», то есть «те, кто были «при кормушке», и которым «было, что терять». Также сбежали «те, кто впрямую финансировали «Правый сектор*» и подобные организации, либо был еще как-то связан с ними».
«Надо сказать, что таких было мало. Мы же типичный город Юго-Востока, у нас здесь никогда не было много сумасшедших «нациков». Практически не было тех, кто уходил служить в «Айдар», «Азов» и другие нацбаты», – заявил он.
Балицкий сказал: «По приказу киевских властей у нас пытались создать территориальную оборону, желающих записаться нашлось не больше десятка. Да и то, этих людей сразу сдали – когда в мэрию вошли «добрые люди», свои же и сдали теробороновцев. Такая классика украинского жанра».
Напомним, в Мелитополе, освобожденном российскими войсками, в работу вступила временная администрация. И.о. мэра стала депутат горсовета Галина Данильченко, которая ранее состояла в Партии регионов. Помогает ей «комитет народных избранников». Советник главы МВД Украины Антон Геращенко обвинил Балицкого в измене, пригрозив ему суровым наказанием.
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На Украине обвинили Порошенко в происходящей военной операции в стране
Советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович обвинил экс-президента страны Петра Порошенко в создании одной из предпосылок для проведения специальной военной операции России – закрепления в Конституции Украины положения о курсе в НАТО.
«Порошенко, когда вносил это, это была его личная предвыборная пиар-технология. Он тогда уже знал, что НАТО нас никогда не примет. И не последняя доля вины за происходящее сейчас на Украине лежит на тех, кто принимал и продвигал эту норму в конституцию», – приводит слова Арестовича издание «Украинские новости», передает ТАСС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости признать факт, что, несмотря на слова об открытых дверях, альянс не намерен принимать Украину в НАТО.
Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Украина оттягивает свой нейтралитет.
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Лавров: Спецоперация на Украине сорвала антироссийский проект Запада
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Российская специальная операция на Украине сорвала антироссийские планы Запада, поэтому он сорвался с цепи, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии финала трека «Международный» конкурса «Лидеры России».
«Это все лишь доказывает одно – проект «анти-России» сорвался операцией, целью которой президент поставил, во-первых, обеспечение безопасности людей на Донбассе, а во-вторых, устранение угроз Российской Федерации, накапливавшихся в виде милитаризации Украины и ее нацификации. Когда поняли, что наша линия помогла сорвать их замыслы, видите, как с цепи сорвались», – приводит ТАСС слова министра.
Также Лавров подчеркнул, что Россия не будет выдвигать инициативы по налаживанию отношений с Западом: посмотрит, как они сами будут выходить из тупика, в который себя загнали.
«Продолжаем мы, конечно, быть открытыми к сотрудничеству с любыми странами, включая западные. Хотя в условиях, когда Запад так себя повел, мы не собираемся выступать с какими-то инициативами, посмотрим, как они будут выходить из того тупика, в который сами себя загнали», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
Напомним, представитель Госдепа высокого ранга заявила, что многие санкции против России будут отменены в случае прекращения российской спецоперации на Украине, а также при восстановлении суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему санкции против России напугали союзников США – Саудовскую Аравию, которая готова отказаться от доллара в пользу юаня при продаже нефти. Тем временем Вашингтон разморозил российские резервы для оплаты внешнего долга.
Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Напомним, Россия и Украина провели три раунда переговоров в Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Он заявил, что стороны в ходе переговоров максимально
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Лукашенко назвал более опасное оружие, чем ядерное
В ходе интервью президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал более опасное оружие в современном мире, чем ядерное.
По словам главы страны, речь идет о биологическом и кибероружии.
«Есть более опасное направление, чем ядерное оружие. Это биологическое оружие и кибероружие. Это гораздо опаснее. Человечество эту опасность еще не осознало, особенно кибероружие. В этом вся проблема. Мы все дрожим перед ядерным оружием, но кибероружие еще страшнее. Его трудно обнаружить, а главное мы не готовы его бояться», – заявил глава республики в ходе интервью японскому телеканалу TBS, фрагмент которого публикует Telegram-канал «Пул первого».
Ранее Лукашенко заявил, что Минск не поддерживал и не поддерживает никакие военные действия ни со стороны России, ни со стороны Украины, ни со стороны других стран.
Гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» уничтожен подземный склад боеприпасов ВСУ
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Вооруженные силы России уничтожили авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«18 марта авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области», – передает ТАСС его слова.
Как ранее заметил американский журналист издания The American Conservative, Россия смогла создать стратегическое оружие, превосходящее американский арсенал, что является «катастрофическим провалом» руководства Соединенных Штатов, которое бездумно тратит средства на зарубежные авантюры.
Напомним, в феврале ВКС России в ходе учений успешно выполнили пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал», а корабли и подводные лодки Северного и Черноморского флотов – крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон».
Названы сроки возвращения западных компаний в Россию
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Иностранные компании, объявившие о приостановке своей деятельности на российском рынке, скорее всего начнут возвращаться в страну к лету, выразил мнение заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Владимир Миловидов.
«Зарубежные предприятия, которые объявили о временной приостановке своей деятельности в России, к лету, думаю, начнут потихоньку возвращаться. Особенно те, которых могут легко заменить их конкуренты. Почему? Просто потому, что это выгодно. Ведь уйдя из страны, они начали терять огромные деньги», – передает РИА «Новости» его слова.
Кроме того, по мнению Миловидова, возвращению иностранных компаний будет способствовать дальнейшая стабилизация на финансовом рынке России.
«На сегодняшний день никакого коллапса на нашем финансовом рынке нет. Рубль больше не падает, как это предсказывали некоторые, кто-то предполагал даже, что он опустится до отметки в 200-300 рублей. Экспорт сократился лишь по некоторым позициям, но он по-прежнему продолжается. И по мере того как рынок, я надеюсь, будет входить в плавное русло, можно будет строить планы как среднесрочные, так и долгосрочные», – отметил он.
Эксперт добавил, что дать четкий прогноз по конкретным компаниям на данный момент представляется затруднительным. Например, на место ушедшей Samsung может прийти китайская компания, производящая аналогичную продукцию, которая в итоге вытеснит южнокорейского гиганта из России.
«Неудивительно, что, приостанавливая свою деятельность у нас, представители Samsung в мягкой форме оговаривали разные варианты возможного сотрудничества с Россией. И примеров таких, касающихся и американских, и европейских компаний, можно привести немало», – подчеркнул он.
По мнению Миловидова, в Вашингтоне и в Брюсселе отдают себе в этом отчет, именно поэтому «американцы хотят, чтобы Китай так или иначе поддержал антироссийские санкции».
«Потому что они прекрасно понимают, что Китай – это крупнейшая торговая держава, имеющая значительные объемы самой разнообразной продукции, которую они могут поставлять в нашу страну», – резюмировал заместитель директора ИМЭМО.
Напомним, в пятницу прошли переговоры главы Белого дома Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. В администрации США заявляли, что Байден попросит главу КНР повлиять на президента России Владимира Путина, чтобы тот завершил спецоперацию на Украине. Накануне Китай выступил против антироссийских санкций.
Опубликовано видео уничтожения склада с украинским оружием ракетами «Кинжал»
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Минобороны России опубликовало видео уничтожения гиперзвукововыми ракетами «Кинжал» склада с украинским оружием, это удалось сделать одним высокоточным ударом в подземный ангар.
Видеозапись публикует министерство обороны России, передает РИА «Новости».
Вооруженные силы России уничтожили авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области.
Отметим, что применение подобного рода ракет стало первым официальным в истории. Удар ракетным комплексом «Кинжал» был нанесен 18 марта.
Напомним, что в феврале российская армия провела плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого выполнены пуски баллистических и крылатых ракет. Воздушно-космические силы России в ходе учений успешно совершили пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал», а кораблями и подводными лодками Северного и Черноморского флотов выполнены пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон».
«Кинжал» – российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Гиперзвуковые ракеты 9-С-7760 комплекса способны поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли: авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты.
Командир «Мрии» обвинил в гибели самолета руководство ГК «Антонов»
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Капитан крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225 «Мрия», уничтоженного в Гостомеле, Дмитрий Антонов рассказал, как в январе руководству госпредприятия «Антонов» предлагали спасти самолет, но топ-менеджмент предприятия предпочел спастись сам.
По словам работника предприятия, руководством госкомпании «Антонов» не было принято решения о перегоне самолета за границу. Он рассказал, что еще 26 января к менеджерам госпредприятия «Антонов» поступило предложение от представителей Агентства технического обслуживания и снабжения НАТО (НАМСА) перебазировать весь аэропорт в Лейпциг. Сделать это было предложено вместо с персоналом, запчастями и самолетами.
«Ответа на этот вопрос не последовало. Решение о перегоне принято не было. Ни самого огромного самолета «Мрии», ни маленьких самолетов Ан-28, Ан-26, А-н-74. Решение не было принято, так как отсутствовал топ-менеджмент компании, который который бодренько за две недели до военных действий уехал в Лейпциг и оккупировал офис Antonov Logistics Salis», – рассказал командир «Мрии» Telegram-каналу «Политика Страны».
Напомним, в ходе боевых действий под Киевом Украина собственными руками уничтожила самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия», доставшийся стране в наследство от СССР. Этот лайнер появился как элемент космической программы Союза. «Домашний» аэродром концерна «Антонов» в 25 километрах к северо-западу от центра украинской столицы был занят бойцами российского спецназа 24 февраля, в первый же день спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
Блинкен озвучил цель санкций США против России
У США нет цели сохранять санкции против России навечно, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен сказал, что «цель санкций – изменить поведение» России. Однако, по его словам, следует «быть готовым», что санкции будут сохранятся «определенное время», а желаемый результат не будет достигнут сразу, передает ТАСС.
Напомним, представитель Госдепа высокого ранга заявила, что многие санкции против России будут отменены в случае прекращения российской спецоперации на Украине, а также при восстановлении суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.
Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Российский комплекс «Бастион» уничтожил центры радиоразведки ВСУ в Одесской области
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Российский береговой ракетный комплекс «Бастион» ликвидировал центры радио- и радиотехнической разведки вооруженных сил Украины в Одесской области, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Береговым ракетным комплексом «Бастион» уничтожены центры радио- и радиотехнической разведки украинских вооруженных сил в населенных пунктах Великий Дальник и Великодолинское Одесской области», – передает ТАСС его слова.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы России уничтожили авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области.
Напомним, американский журналист издания The American Conservative отметил, что Россия смогла создать стратегическое оружие, превосходящее американский арсенал, что является «катастрофическим провалом» руководства Соединенных Штатов, которое бездумно тратит средства на зарубежные авантюры.
Экс-командующий ВДВ: Стратегические резервы российской армии не введены на Украину
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Российская армия пока обходится без использования стратегических резервов в ходе спецоперации на Украине, заявил бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Георгий Шпак.
«Крупные подразделения российской армии сосредоточены возле границ Украины и участия в боевых действиях пока не принимают. То есть до использования стратегических резервов дело не дошло», – рассказал он в интервью газете ВЗГЛЯД.
При этом Шпак отметил, что в операции участвуют все соединения ВДВ. «Не полным, разумеется, составом, но судя по характеру выполнения десантниками задач на разных участках, их там приличное количество», добавил он.
Кроме того, по словам генерала, спецназ ВДВ тоже участвует в операции. В первую очередь это 45 бригада специального назначения, ряд других подразделений, разведроты дивизий и бригад. У них особые задачи, та же блокировка Чернобыльской АЭС – дело рук спецназовцев.
«Слухи о появлении десантного спецназа в том или ином месте распространяются на Украине очень быстро – противник старается покинуть свои позиции, чтобы избежать боевого контакта с десантниками. У спецназа там «дурная слава» – действуют быстро и жестко», – заключил Шпак.
Рогозин: США рассматривают возможность отключения России от GPS
США в рамках санкций рассматривают возможность отключения России от навигационной системы GPS, но переживать не стоит, так как у России есть ГЛОНАСС, заявил в субботу гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Знаете ли вы, что сегодня в рамках санкций Соединенные Штаты рассматривают возможность отключения Российской Федерации от GPS. Знаете об этом? Не знаете. А я могу вам сказать, что рассматривается такой вопрос», – сказал Рогозин во время посещения Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс», передает РИА «Новости».
По словам главы госкорпорации, «напрягаться» по этому поводу не стоит, так как каждый смартфон также подключен к российской системе ГЛОНАСС, а она продолжит работать.
Рогозин: Стартовый комплекс на космодроме Куру законсервирован навсегда
Стартовый комплекс российских ракет «Союз» на космодроме Куру во Французской Гвиане будет законсервирован навсегда, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Он будет законсервирован навсегда», – сказал Рогозин во время посещения Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс», передает РИА «Новости».
Рогозин добавил, что Россия не нуждается в таких ненадежных партнерах, как Европейское космическое агентство, которое ведет себя «сумасшедшим образом».
Также он добавил, что ракетные двигатели РД-180, которые ранее поставлялись в США, будут использоваться в новой ракете «Союз-6».
Ранее Рогозин заявил, что США в рамках санкций рассматривают возможность отключения России от навигационной системы GPS, но переживать не стоит, так как у России есть ГЛОНАСС.